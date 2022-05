Stoklara takviye yapıldı, buğday ambarları doldu

Rusya, Ukrayna, Çin, Macaristan ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler gıda ihracatında çeşitli kısıtlamalara giderken, Türkiye'de ise bunun aksine üretimdeki hava olumlu seyrediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilere 'Ekilmedik tek karış yer kalmasın' çağrısı çiftçilerde karşılık buldu. Ayrıca, hazine arazilerinin çiftçilere kiralanması, sözleşmeli üretimin artırılması ve arazi toplulaştırması çalışmaları da iyi sonuç verdi. Bu dönemde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) de kuraklık ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle oluşabilecek arz açığını dikkate alarak kamu stoklarını takviye etti. Bu yıl hasat zamanı iklimsel verilere bağlı olarak geçen yıla göre yaklaşık 15 gün ötelense de TMO stokları, lisanslı depolar ve özel sektörün elindeki stoklar dikkate alındığında bu sezon buğdayda bir stok sıkıntısı yaşanmayacağı belirtiliyor.

YETERLİLİK ORANI YÜZDE 102,3

Türkiye'nin buğday üretim miktarı, 2017'de 21,5 milyon ton, 2018'de 20 milyon ton, 2019'da 19 milyon ton, 2020'de 20,5 milyon ton ve kuraklık yılı olarak kayıtlara geçen 2021'de de kuraklığa rağmen 17,65 milyon ton oldu. TÜİK verilerine göre, 2020-2021 piyasa yılında yeterlilik oranı da ekmeklik buğdayda yüzde 89,2 makarnalık buğdayda yüzde 259 olurken, genel itibariyle buğdayda yeterlilik oranı yüzde 102,3 olarak hesaplandı.

UN İHRACATINDA DÜNYA LİDERİYİZ

Ayrıca, buğday ithalatı da büyük çoğunlukla buğday mamulleri ihracatı amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede, geçen yıl 2,44 milyar dolarlık buğday ithalatına karşılık, 3,23 milyar dolarlık buğday mamulleri (un, makarna, vb.) ihracatı yapıldı. Böylece buğday dış ticaretinde, 795 milyon dolar dış ticaret fazlası elde edildi. Türkiye, dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tarım Meclisi Başkanı Ülkü Karakuş, "Hindistan'ın buğday ihracatını durdurması, bizi doğrudan bağlayan bir şey değil. Bizim için bu anlamda önemli olan Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bir an önce bitmesi ve yolun açılması. Güneydoğu başta olmak üzere, 10-15 gün sonra zaten buğday hasadımız başlıyor. TMO'nun elindeki stoklarla sezonu yakaladık. Buğdayımız var. Bütün depolarla buğdayı sezona yetiştiriyoruz. Buğdayda sıkıntı yok" dedi. Her ay Türkiye'de ortalama 2,5 milyon civarında buğday tüketildiğini ifade eden Karakuş, şu an stoklarda 1,5-2 milyon ton buğday olduğunu söyledi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ