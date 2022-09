AK Parti seçim kampanyası için 28 Ekim'de düğmeye basacak

AK Parti, 2023 seçim hazırlıklarına hız verdi. 5 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Merkez Yürütme Kurulu'nun gündeminde de o hazırlıklar olacak. Toplantıda Seçim İşleri Başkanlığı sunum yapacak.

Mitingler koordinasyon merkezinde planlanacak

Edinilen bilgiye göre, daha önce seçim takvimine birkaç ay kala kurulan Seçim Koordinasyon Merkezleri bu kez Ekim ayı içinde göreve başlayacak. AK Parti'nin 'Seçim Üssü' olacak Koordinasyon Merkezlerinde illerdeki çalışmalar koordine edilecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting programları düzenlenecek.

2018'de yapılan seçimlerde Türkiye genelinde 200'e yakın merkez oluşturuldu, 6 bin görevli yer aldı. Seçim günü, sandık görevlileri sonuçları an be an koordinasyon merkezleri ile paylaştı. 2023 seçimlerinde nasıl bir görevlendirme olacağı yapılacak toplantıların ardından netlik kazanacak.

Slogan 'Türkiye yüzyılı'

AK Parti'nin seçim kampanyası, "Türkiye yüzyılı" sloganı ile 28 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol haritasını kamuoyuyla paylaşacak. 2023 vizyonunu ortaya koyacak, Türkiye'nin ikinci yüzyılına vurgu yapacak.

Seçim kampanyası için özel ekip

Kampanyayı eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın koordinesinde oluşturulan ekip yürütecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Atatürk'ten başlayarak tüm liderlerin Türkiye'ye yaptığı katkıları anlatacak. Sadece bir sonraki döneme değil, Türkiye'nin ikinci yüzyılına yönelik hedefleri aktaracak. Beyanname ise seçim takvimi başladıktan ardından açıklanacak.