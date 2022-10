Bu sızıntı en çok ABD'ye yarar

Rus gazını Baltık Denizi altından Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 boru hatlarında görülen dört gaz sızıntısı sonrası Moskova ile Batılı ülkeler arasındaki karşılıklı sabotaj suçlamaları devam ediyor. Faaliyette olmasalar da içleri gaz dolu olan borularda meydana gelen sızıntı, İsveç ve Danimarka açıkları başta olmak üzere tüm Baltık Denizi'ni çevre felaketiyle karşı karşıya getirdi. Olayın boyutlarını Yeni Şafak'a değerlendiren The London Energy Club (Londra Enerji Kulübü) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü, ABD'nin bu işin sonuçlarından en karlı çıkan aktör olduğunu ifade etti. İsveç'in sismik araştırmaları sonucu 4 ayrı noktada patlama meydana geldiği ve bunun sabotaj olduğunun iki taraf açısından da net bir şekilde ortaya konduğunu hatırlatan Öğütçü, "Sıradan bir terör eylemi olmadığı aşikar. Çok profesyonel bir ekip tarafından yapılmış ve arkasında kesinlikle bir devlet var" dedi. Öğütçü, "Bu durum en çok kimin işine gelir diye bakacak olursak, şüphesiz ABD olayın en büyük kazananı. Ukrayna savaşı sonrası Rusya'nın çekilmesinin ardından Avrupa gaz piyasasını Amerikalı LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ihracatçıları ele geçirdi" ifadelerini kullandı. Enerji Uzmanı, Rus gazının ucuz olması sebebiyle daha önce Avrupa piyasasında bu kadar güçlü yer edinemeyen LNG devlerinin, olası bir barış durumunda satışın yeniden düşmesinden endişe duyduğunu; dolayısıyla da boru hattı opsiyonunun ortadan kalkmasının bu şirketlerin ve ABD'nin işine geleceğini kaydetti.

MOSKOVA'YLA BAĞLARINI KESMEK İSTİYOR

Londra Enerji Kulübü Başkanı, ABD'nin başından beri iki hattın inşasına da karşı çıktığını hatırlattı. Burada hem siyasi hem ticari çıkarın söz konusu olabileceğini belirten Öğütçü, "Amerika siyasi olarak Avrupa'nın Moskova ile enerji dahil herhangi bir bağının olmasını istemiyordu. Bu anlamda bir şekilde bağların koparılması sadece ticaret değil aynı zamanda siyaset ve güvenlik açısından da son derece önemli. İleride ilişkilerin düzelmesi ihtimaline karşı Avrupa'nın Rusya'yla söz konusu alışverişini tamamen ortadan kaldıralım denmiş olabilir" diye konuştu. Sabotajın Rusya'nın eylemi olması ihtimalini de değerlendiren Öğütçü, Moskova'nın bu anlamda kötü bir şöhreti olduğunu, daha önce Türkmenistan gaz fiyatlarını her yükseltmek istediğinde boru hatlarında patlamalar yaşandığını aktardı. Ancak her şeye rağmen hasar gören boru hattının Rusya'nın kendi altyapısı olduğunu söyleyen Enerji Uzmanı, "Moskova, Ukrayna savaşı nedeniyle sıkıştı ve dikkatleri başka yöne çekmek istiyor gibi şeyler söylense de ileride ilişkiler normalleştiğinde Moskova'nın bu boru hatlarına ihtiyacı olacak. Eğer nükleer tehditle alakalı cinnet geçirmiyorsa Rusya'nın bunu yapması mantık dışı. Ayrıca bu hazır bir altyapı ve on milyarlarca dolar para harcandı" ifadelerini kullandı. Öğütçü, "Bu işi ABD'nin yaptığı ortaya çıkarsa Avrupa'yla bağlarında onarılması güç bir tahribat yaratır" açıklamasında bulundu.

Yasir Erkuş