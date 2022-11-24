Çinli gelinini, oğlunu ve ilk kez gördüğü torununu mehter marşı ile karşıladı

Baba Tan, Atatürk Mahallesi'nde, TOKİ konutlarındaki evlerinin önünde oğlu, gelini ve ilk kez göreceği 4 yaşındaki torunu Bulut'un gelişini büyük bir heyecanla ve merakla bekledi.

Çocuklarının içinde bulunduğu aracın görünmesiyle büyük bir heyecan yaşayan Tan; oğlu, kızı, eşi Meliha ve gelini ile birlikte davul zurnayla çalınan müzikler eşliğinde halay çekip oynadı.

Kovid-19 salgınının etkisini kaybetmesiyle 5 yıl aradan sonra memleketine gelen Deniz Tan, gazetecilere, Çin'deyken oğluna sürekli Türk kültürünü ve Türkçeyi öğretmeye çalıştığını söyledi.

Türküleri pek bilmediğini ancak mehter marşını iyi bildiğini belirten Tan, "Oğluma sürekli ağladığı zaman mehter marşını söylüyordum, şimdi oğlum da onu söylüyor kendi kendine. Türk kültürü olarak mehter marşını biliyor. Babam da onun için böyle bir şey hazırladı herhalde. Bana da sürpriz oldu." dedi.

Mehterli karşılamayı görünce şaşırdığını ifade eden Tan, şunları kaydetti:

"Normalde babam biraz mütevazı bir adamdır ama bu çok hoşuma gitti. Bayağı şaşırdım. Güzel oldu ve eşim de şaşırdı. Oğlumuz olduktan sonra sürekli videolu konuşuyorduk telefonla. Tabi video ile konuşmak farklı, kucaklamak farklı bir şey. Ondan dolayı bence babam da çok mutlu olduğu için, çok heyecanlı olduğu için böyle bir şey hazırladı. Öyle düşünüyorum. Ben de bundan dolayı mutlu hissediyorum. Değişik bir his oldu benim için."

Çinli gelin Wen Xiu Tan da karşılamanın kendisi için çok güzel bir sürpriz olduğunu belirterek, "Benim için ikinci bir düğün gibi oldu. 5 yıl sonra Türk kültürünü tekrar yaşadığım için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Baba Abdullah Tan ise Aralık 2019'da dünyaya gelen torununu görmek için Çin'e gitmek üzere uçak biletini aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"2020 ocak ayında bu pandemi başlayınca, pandemi şartlarından dolayı gidemedik. Yaklaşık 4 yıllık bir özlem var. Bu özlem kelimelerle anlatılmaz."

Çocuklarının gelmek için şartları zorladıklarını ve Çin'deki Kovid-19 kurallarının devam ettiğini aktaran Tan, mutluluğunu anlatmaya hiçbir şeyin yetmediğini söyledi.

Bu mutluluğunu mehter marşı çaldırarak yaşamak istediğini ifade eden Tan, "Temenni ederim bu mutluluğumuz bir daha bozulmaz. Sık sık görüşürüz. İstediğim zaman ben gideyim, onlar istediği zaman rahatça gelsinler. Çok zor şartlar altında ve özlemle geçirdiğimiz 4 yıl çok kötüydü. Torunumu ilk defa kucağıma aldığımda o duygu başkaydı. Onun tarifi yok." şeklinde sözlerini tamamladı.