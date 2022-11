İşlenmiş et ürünlerine zam geldi

Gıdadaki fahiş fiyat artışları devam ediyor. Fırsatçı terörünün yansımaları ve yüksek kar hırsı vatandaşın cebine darbe indiriyor. Son olarak işlenmiş et ürünlerindeki (sucuk, salam, sosis, pastırma, kuru paketli et) fiyat artışları vatandaşı isyan ettirdi. Et fiyatları yatay seyrederken, işlenmiş et ürünlerindeki fiyatlar adeta uçtu. Geçen yıl dana kuşbaşının fiyatı 70 lira iken, markette satılan orta halli bir kilogram sucuğun fiyatı 80-90 lira bandındaydı. Bugün ise dana kuşbaşının market fiyatı 130 lira seviyesinde ama sucuğun fiyatı 700 liraya kadar çıktı.

KAAN ZENGİN