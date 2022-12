100 milyon TL'ye yapıldı, 100 bin liraya kiracı bulunamıyor

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki 100 milyon TL harcanarak yaklaşık 4 yıl önce hizmete açılan Karadeniz'in en uzun teleferiği aradan geçen zaman içerisinde faal durumda olmayınca adeta çürümeye terk edildi. Aralık ayı içerisinde 3. kez yapılacak ihaleyle işletmecisini bekleyen tesisle ilgili açıklamada bulunan Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, tesisin bakım ve onarımında güçlükler yaşadıklarını ifade ederek bir an önce faaliyete geçmesini hedeflediklerini söyledi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde dönemin AK Partili Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu tarafından projelendirilen Karadeniz'in en uzun mesafeli teleferiği yaklaşık 4 yıl önce hizmete açılmıştı. 3 bin 600 metre uzunluğu ile bölgenin en uzun teleferiği olma özelliği taşıyan teleferik toplamda 100 milyon TL'ye mal oldu. 530 rakımlı Beşikdağı'na 10 dakikada ulaşılabilen iki kabinli teleferik, açıldığı ilk yılda 60 bin kişiyi taşıdı. Yaklaşık 4 yıldan beri ise çalışmayan teleferik, atıl durumda adeta çürümeye terk edildi. CHP'li Belediye ve yatırımcı arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tesis bir türlü faaliyete geçemezken üçüncü kez yapılacak olan ihaleyle tekrar hizmete girmesi planlanıyor.

Tesisin bu yılın Aralık ayı içerisinde ihaleye çıkartılarak faal duruma getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, "Beşikdüzü ilçemize daha önceki dönemde yapılmış olan teleferik tesisi pandemi süreciyle beraber çalışmaz durumdaydı. 2020 yılı 1 Ekim'de sözleşmeyi fesih etmiştik ondan sonraki süreçte tesisin çalışmasını istedik. Tesisin bakımı onarımında güçlükler çıkıyor. Biz bu tesisin çalıştırılmasını istiyoruz. Hem bölge turizmine, hem ülke turizmine hem de ilçe turizmine kazandırmak istiyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren tesisi Trabzon Büyükşehir Belediyemiz tarafından devri alınarak işletilmesini arzu ettik ancak gerçekleşmedi. Fesih olayından sonra geçen yıl tesisi ihaleye çıkardık. Yani işletmeciliğini ihaleye çıkarmak istedik iştirakçi çıkmadı. Şartları biraz daha iyileştirerek 29 Kasım 2022 tarihinde yeniden ihaleye çıkarmıştık yine de talipli çıkmadı. 1 Aralık 2022 tarihli meclis toplantımızda teleferik mevzusunu tekrar gündeme getireceğiz yeni bir karar alacağız. Şartları biraz daha iyileştirerek yeniden ihaleye çıkmayı ümit ediyoruz. Bu yılın Aralık ayı içerisinde yeni bir ihaleye çıkartılarak inşallah tesisi faal hale getirmeyi planlıyoruz. Biz istiyoruz ki; bu tesis bir an önce çalışsın bölge turizmine de ülke turizmine de Beşikdüzü ilçemize de hizmet etsin amacımız bu" dedi.

İhalenin yıllık 100 bin TL kiralama bedeli yönündeki rakama da açıklık getiren Uzun, "Yıllık 100 bin TL olan rakam sadece normal kira bedelidir, asıl diğer kira bedelleri ardından bir de biletten elde edilecek olan gelirler önemli. Yıllık kira bedeli önemli değil ama diğer maddeler önemli onlar üzerinden indirim yapmayı planlıyoruz onun üzerinden hareket edeceğiz. Biz bu seferkinden ümitliyiz. Amacımız bu tesisi bir an önce hizmete açmak 2023 turizm sezonunda faal halde olması. Trabzonumuz bu sene çok Arap turisti ağırladı inşallah gelecek sene daha da artmasını bekliyoruz. Beşikdüzü olarak bizde bundan istifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.