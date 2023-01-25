Sezonun en iddialı dizisi Al Sancak yeni bölümüyle Perşembe akşamı TRT 1'de

RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin üst üste 3. kez seçildi
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin üst üste 3. kez seçildi
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı
TBMM lokantasındaki fiyatlar yeniden gündemde
TBMM lokantasındaki fiyatlar yeniden gündemde
Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Sedat Peker' açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Sedat Peker' açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 4924'e tabi sözleşmeli personelle ilgili Genelge
Sağlık Bakanlığı'ndan 4924'e tabi sözleşmeli personelle ilgili Genelge
Yeni yılda ikinci el oto fiyatları yüzde 10 arttı
Yeni yılda ikinci el oto fiyatları yüzde 10 arttı
AYM'den memurun sicil raporuyla ilgili önemli karar
AYM'den memurun sicil raporuyla ilgili önemli karar
Benzine büyük zam geldi, motorine zam yolda
Benzine büyük zam geldi, motorine zam yolda
Online ticarette iade vurgunu
Online ticarette iade vurgunu
Seçimler için önce TBMM yolu denenecek
Seçimler için önce TBMM yolu denenecek
50/d'li araştırma görevlilerine kadro teklifi, komisyonda kabul edildi
50/d'li araştırma görevlilerine kadro teklifi, komisyonda kabul edildi
Bakan Bilgin: EYT'liler Mart'ın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekler
Bakan Bilgin: EYT'liler Mart'ın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekler
AK Parti'de 4 il başkanlığına atama
AK Parti'de 4 il başkanlığına atama
Emniyet'ten Rütbe Terfi Yazılı Sınavı sonucu açıklaması
Emniyet'ten Rütbe Terfi Yazılı Sınavı sonucu açıklaması
Erdoğan: Türkiye'nin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz
Erdoğan: Türkiye'nin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz
Başörtüsü düzenlemesi Anayasa Komisyonunda kabul edildi
Başörtüsü düzenlemesi Anayasa Komisyonunda kabul edildi
Yargıtay, Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den verilen mahkumiyetleri onadı
Yargıtay, Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den verilen mahkumiyetleri onadı
İYİ Parti ve CHP'den başörtüsü için anayasa önergesi!
İYİ Parti ve CHP'den başörtüsü için anayasa önergesi!
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması: Yüzde 10 indirim
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması: Yüzde 10 indirim
Bakan Bilgin'den 'mevsimlik işçilerle' ilgili yeni müjde
Bakan Bilgin'den 'mevsimlik işçilerle' ilgili yeni müjde
Beklenen kar yağmadı, Uludağ istihdam azalttı
Beklenen kar yağmadı, Uludağ istihdam azalttı
Askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
Askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
Bakanlık düzenleme yapmıştı: Yüksek site aidatları geri çekiliyor
Bakanlık düzenleme yapmıştı: Yüksek site aidatları geri çekiliyor
Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı: Hadi işine bak
Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı: Hadi işine bak
Sağlık Bakanı Koca'dan 'piyasada bulunmayan ilaç' açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan 'piyasada bulunmayan ilaç' açıklaması
Yeni Konut Finansman Programı ne getiriyor?
Yeni Konut Finansman Programı ne getiriyor?
Seçim süreciyle ilgili merak edilen 10 soru
Seçim süreciyle ilgili merak edilen 10 soru
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
Yüksek Komuta Kademesinin 2023 yılı emekli maaşları ve ikramiyeleri
Yüksek Komuta Kademesinin 2023 yılı emekli maaşları ve ikramiyeleri
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sezonun en iddialı dizisi Al Sancak yeni bölümüyle Perşembe akşamı TRT 1'de

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla Al Sancak, 26 Ocak Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Al Sancak'ın başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 11:43, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 11:45
Yazdır
Sezonun en iddialı dizisi Al Sancak yeni bölümüyle Perşembe akşamı TRT 1'de

'Pençe Timi Zorlu Bir Sınavdan Geçiyor'

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla Al Sancak, 26 Ocak Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Al Sancak'ın başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

Al Sancak'ın ikinci bölüm özeti şöyle;

Pençe Timi Komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı, evinin garajında operasyonda öldüğünü sandığı Nadia ile karşılaşmıştır. Nadia, Ali'nin şehit düşen arkadaşı Attila'nın katillerine ulaşmayı vaat ederek; bağlı olduğu ahtapotu yok etmek için Türk Devleti'ne çalışmayı teklif eder. Ali Yüzbaşı, Nadia'nın teklifini kabul edecek midir?

Öte yandan Türkiye büyük bir terör tehdidiyle karşı karşıyadır. Mithat'ın başını çektiği ahtapot büyük ve kanlı bir eylemi gerçekleştirmenin arifesindedir. Kimyasal başlıklı füzeyle Türk Akımı Boru Hattı'nı imha ederek ülkede ve dünyada büyük bir kaos çıkarmayı planlamaktadırlar. Yüzbaşı Ali ve Pençe Timi, ada baskınında elde ettikleri belgelerle bu terör eyleminin bilgisine ulaşacak ve ahtapota engel olmak için harekete geçeceklerdir.

perasyonda ağır yaralanan Süleyman'ın akıbeti ne olacaktır? Yüzbaşı Ali ve Pençe Timi ahtapotun en önemli isimlerinden birini ele geçirmeyi başaracaktır.

Bu kişi kim olacaktır? Tüm bunların yanı sıra devam etmekte olan füze tehdidini bertaraf etmek için Ali Yüzbaşı, Nadia'yla birlikte füzeyi aramak zorunda kalacaktır. Düştükleri tehlikelerden sıyrılabilecekler midir? Ali Yüzbaşı, Nadia'nın da desteğiyle füzeyi bulup adım adım yaklaşmakta olan faciayı önleyebilecek midir?

Kadroya İdris Nebi Taşkan dahil oluyor

Al Sancak'ın kadrosuna başarılı oyuncu İdris Nebi Taşkan, 'Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri' karakteriyle dahil oluyor.

"Al Sancak" 2. Bölümüyle 26 Ocak Perşembe saat 20.00'de TRT 1'de!
"Al Sancak" 2. Bölüm Görsel Linki: https://we.tl/t-00pYXoU34s

"Al Sancak" Resmi Sosyal Medya Hesapları:

Twitter: https://twitter.com/alsancakdizisi
Facebook: https://www.facebook.com/alsancaktrt
Instagram: https://www.instagram.com/alsancaktrt/
Youtube: https://www.youtube.com/@alsancaktrt

AL SANCAK KÜNYE

YÖNETMEN: Muzaffer Can Emre

SENARYO: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı, Selman Kılıçaslan

OYUNCULAR: Uğur Güneş (Ali), Gülsim Ali İlhan (Nadia), R.Aybars Düzey (Selim), Emre Dinler (Cengiz), Cem Kurtoğlu (Sacit), Ahmet Yenilmez (Çelebi), Osman Soykut (Mithat), İdris Nebi Taşkan (Aras), Gözde Türker Güler (Aslı), Ahmet Olgun Sünear (Selçuk), Melih Özdoğan (Sabri), Tezhan Tezcan (İsmail), Ömer Faruk Aran (Bora), Murat İnce (Mustafa), Fatih Gühan (Süleyman), Çağlar Sayın (Hüseyin), Suna Ayar (Büşra), Eslem Akar (Sedef) Asuman Çakır (Muazzez), Mine Kılıç (Berna), Ayşen Sezerel (Emine), Hatice Sibel Aytan (Bahar), Abidin Yerebakan (Vedat), Mazhar Alican Uğur (Atilla) Zeynep Koltuk (Amy), Behiye Özlem Özurul (Süheyla), Tevfik Erman Kutlu (Novak)

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Konya Ovası'ndaki çiftçilere 'obrukları doldurmayın' uyarısı
Konya Ovası'ndaki çiftçilere 'obrukları doldurmayın' uyarısı
İstanbul'a hafta sonu kuvvetli yağmur geliyor
İstanbul'a hafta sonu kuvvetli yağmur geliyor
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 60 santimetreyle Davraz'da ölçüldü
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 60 santimetreyle Davraz'da ölçüldü
Kar gelmeyince kışlık ürün rafta kaldı
Kar gelmeyince kışlık ürün rafta kaldı
Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek - Haritalı
Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek - Haritalı
Fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın öldü
Fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın öldü

Bu Habere Tepkiniz

2022 KPSS branş bazında sıralamalar yayımlandı

2022 KPSS branş bazında sıralamalar yayımlandı

ÖSYM 2022 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS branş bazında sıralamaları yayımladı.
YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM 2023 yılı YÖKDİL/1 başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Protokol ile memurun bir kurumdan diğerine nakli yapılabilir mi?

Protokol ile memurun bir kurumdan diğerine nakli yapılabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, merkezi ısıtma sistemleri kurma, kurdurma, işletme veya işlettirme görev ve yetkisinin büyükşehir Belediyesinde olduğundan, ilçe belediyesine ait Bölgesel Isıtma Sisteminde tahsildar kadrosunda çalışmakta olan davacının kadrosunun da büyükşehir belediyesine aktarılmasını hukuka uygun buldu.
YÖK'ten pedagojik formasyona ilişkin açıklama

YÖK'ten pedagojik formasyona ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 'pedagojik formasyon' hakkında bilgilendirme yayımladı.
Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu

Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkının 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Bu hafta Meclis'e gelir

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Bu hafta Meclis'e gelir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesinin beklendiğini bildirdi.
Üniversiteler kadro ilanlarında eşdeğer bölüm mezunlarına haksızlık yapıyor

Üniversiteler kadro ilanlarında eşdeğer bölüm mezunlarına haksızlık yapıyor

Bazı üniversiteler akademik kadro ilanlarında, YÖK Yürütme Kurulu'nun 2020 tarihli kararına rağmen eşdeğer bölüm mezunlarının başvurularını kabul etmiyor.
Sözleşmeli personelin sözleşmesi 4857 sayılı Kanuna göre feshedilebilir mi?

Sözleşmeli personelin sözleşmesi 4857 sayılı Kanuna göre feshedilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Belediye Başkanlığında tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile mühendis olarak görev yapan davacının, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesine istinaden feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulmuştur.
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, rehber öğretmen ataması hakkında açıklamada bulundu.
Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi halinde sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi halinde sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Sözleşmelilerden kadroya geçmeleri halinde, kişilerin 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetlerinin olup olmadığı haklarında uygulanacak olan kanun hükümlerini belirler. Durumlarına göre 5434 veya 5510 hükümleri uygulanır.
SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2023
Bahçeli'den, Sinan Ateş'i soran gazeteciye: İşine bak hadi

Bahçeli'den, Sinan Ateş'i soran gazeteciye: İşine bak hadi

Gazetecilerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş cinayeti ile ilgili soru sorması engellendi. Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti sorusu sorulması üzerine sinirlendi. "İşine bak hadi işine bak"
KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023.
Bir dilim ekmek yerine geçen besinler

Bir dilim ekmek yerine geçen besinler

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için alternatif ekmeğin yerine geçen besinler listesini sizler için hazırladık...