26 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'i kabul edecek.

(TBMM/11.30/16.00)

2- Altılı masadaki siyasi partilerin genel başkanlarının katılacağı "Liderler Buluşması" İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, ticarete ilişkin düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye-Tayland Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı ile Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne ve ortak basın toplantısına katılacak.

(Ankara/12.15/12.45/13.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yapacak.

(Ankara/10.30)

3- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, Türkiye-Tayland İkinci Ortak Eylem Planı'nın imza töreninin ardından açıklama yapacak.

- Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.45/14.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde özel davetli olarak konuşma yapacak, AB Komisyonunun ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile ayrı ayrı görüşecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Niksar Ulucami'de Regaip Gecesi programına katılacak.

(Tokat/18.15)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa'nın ASVEL ekibiyle karşılaşacak.

(Lyon/23.00)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 11. haftasında B Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Macaristan'ın DVTK-Hun Therm ekibiyle deplasmanda mücadele edecek.

(Miskolc/20.10)

3- Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın play-off turu rövanşında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Polonya'nın PGE Skra ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Belchatow/22.30)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor maçıyla tamamlanacak; Erkekler Süper Lig'de 14. hafta MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Kastamonu/14.00/Ankara/17.00)

5- 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nın 3. klasman mücadelesi Zeytinburnu Buz Adası'nda başlayacak. Türkiye, ilk maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

6- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda yarı final maçları yapılacak.

(Melbourne)