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Yerel yönetimler hizmet kolunda 70.038 üyesiyle Bem-Bir-Sen zirvede

Memur-Sen Konfederasyonuna Üye Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Bem-Bir-Sen Yerel Yönetimler Hizmet Kolu'nda Genel Yetkide 18. Yılında yine zirvede

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 09:57, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 10:04
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Yerel yönetimler hizmet kolunda 70.038 üyesiyle Bem-Bir-Sen zirvede


Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nda yapılan toplantıda Yerel Yönetimler Hizmet Kolunda 2023 yılı yetki tespit sürecini, 70.038 üye sayısı ile Yerel Yönetimler Hizmet Kolunda çalışan sendikalı Memurların %51 oranında örgütlülüğü ile açık ara birinci olarak tamamladı.

Yerel Yönetim Hizmet Kolunda çalışan Memurların haklarını koruma ve kazanım elde etme hususunda; SDS, Yemek Yardımı, 3600 Ek Gösterge başta olmak üzere 58 kazanıma imza atan. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından yaşanan süreçte işten çıkarma, mobbing ve baskılara karşı birçok eyleme imza atan Bem-Bir-Sen yaşanan bu sürece rağmen geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de üye sayısını artırdı.

Genel Yetkide 18. yılı göğüsleyen Bem-Bir-Sen'in Genel Başkanı Levent Uslu başarıda emeği olan herkese teşekkür ederek, zorlu süreçlere rağmen üye sayısını geçen yıla nazaran %15 oranında arttığını vurguladı.

Levent Uslu sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu açıklamada; "Bu sene istediğimiz hedeflere tam isabetle ulaştık elhamdulillah. Dikkat ederseniz; Genel Yetkili olduğumuz Yerel Yönetimler Hizmet Kolu'muzda sendikalı Memurların %51'i Bem-Bir-Sen'e Üyedir. Bu zorlu süreçlere rağmen geçen seneye göre %15 artış sağladık.

29 yıllık tarihimizde 15 Mayıs tutanaklarına göre ilk defa 70.000 Üye sayısını aştık.

70.038 kıymetli Üyelerimize, İşyeri Temsilcilerimize,

Engelli Komisyonumuza,

Kadın Komisyonumuza, Disiplin ve Denetleme Kurullarımıza,

İl/Şube Yönetim Kurullarımıza ve Genel Merkez Yönetim Kurulumuza

İlk günden bugüne kadar emek, gönül ve ömür vermiş bütün teşkilatlarımıza hassaten teşekkür ederim. Bu zorluklara rağmen bu büyük başarı hepimizin başarısıdır, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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