Bakanlıklarda devir teslim başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yeni kabineyi açıkladı. Sağlık Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı değişmedi, 15 bakanlığa ise yeni isim atandı. Bugün ise bakanlıklarda devir teslim törenleri yapılacak.

İlk devir teslim töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak atanan Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Varank şunları söyledi:

"Türkiye'ye hizmet etmeye çalıştık. Görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Bu bir takım çalışması. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Biz nasıl görevimizi yerine getirdiysek arkadaşlarımız da görevlerini yerine getirecek. Biz iyi niyetle çalışmaya gayret ettik ama eksikleriniz olabilir. Bu manada arkadaşlarımdan ve aiz Türk milletinden haklarını helal etmelerini istiyorum."

Ardından sözü alan Mehmet Fatih Kacır şunları söyledi:

"Aziz milletimize Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak hizmet etme imkanı veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Yöneticilik çok kişiye nasip olur ama bazılarına büyük işler yapmak nasip olur. Siz 5 yıllık görevinizde bunları yaptınız, bize örnek bir bakanlık dönemi geçirdiniz. Türkiye'nin otomobili, 60 yıllık rüya sizlerin görev süresinde yapıldı. Teknoloji hamlesini gerçekleştirmek için canla başla çalışacağız."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de görevi Murat Kurum'dan devraldı.

Kurum'un açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Her afette her selda tüm ekibimizde vatandaşlarımız için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalıştık. Geldiğimiz gibi gidebilelim istemiştik. Hamdolsun bugün de milletimize mahçup olmadan devletimiz ve vatandaşımız için gece gündüz çalıştık ürettik. Bize bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Gece gündüz çalışan tüm ekibimize ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise milletimze ediyorum, her sıkıntılı süreçte kendi acılarını unutup bize destek oldular.

İçişleri Bakanlığı'ndaki devir teslim töreninde Ali Yerlikaya, Süleyman Soylu'dan görevi devraldı.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Bundan sonraki süreçte de elimizden geldiğince aziz milletimiz ve devletimizin emrinde olduğumuzu huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek isterim. Acı tatlı pek çok hatıraya ortak olduğumuz mesai arkadaşımızı sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

"MÜCADELEMİZ BÜYÜK AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

Sayın bakanımızın büyük özveri ile yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyorum. Hizmet bayrağını sizden devralmak benim için büyük bir onur. Şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde 85 milyon insanımızı huzur ve güven içinde yaşatmak, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve sarsılmaz kardeşliğini muhafaza etmek varlık sebebimizdir. Milletimizin her bir ferdi bize emanettir. Biz milletimizin emrindeyiz. Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır ve bundan asla taviz verilmeyecektir. İçişleri Bakanlığı olarak biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Tüm suç ve suçlularla mücadelemiz büyük azim ve kararlılıkla devam edecektir. Deprem bölgesindeki tüm yaralarımızı hep birlikte saracağız. Tüm bunları yaparken de tek amacımız Allah rızasıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki devir teslim töreni de tamamlandı. Yeni bakan Yusuf Tekin görevi Mahmut Özer'den devraldı. Göreve veda eden Mahmut Özer şunları söyledi:

"Bakan yardımcılarıma, genel müdürlerime, okul müdürlerime ve idari tüm personelmize birlikte yol yürüdüğümüz için şükranlarımı sunuyorum. Tek duam vardı bakanlığa başlarken, girdiğim gibi çıkabilmek. Allahmıza hamd ediyorum duamı kabul ettiği için. Yusuf hocamın bakanlığını tebrik ediyorum."

Ardından söz alan Yusuf Tekin ise şunları kaydetti:

"Bundan yaklaşık 5 yıla yakın bir süre önce aranızdan ayrılmıştık. Birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarla yine burada bulunmaktan çok mutluyum. Türkiye'deki maarif mücadelesi sadece bakanlık bürokratı olarak yürütülecek bir mücadele değil. Dışarıdan katkı yapmak da çok önemli bir iş. Bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza bizleri bu göreve layık gördüğü için şükranlarımı sunuyorum. Onun bize vereceği destek ve katkılarla çok güzel şeyler yapacağız. 2018'den bu yana Türkiye'de pek çok şey değişti. Önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını iddia ediyoruz. Üzerimize düşen ne varsa, sorumluluktan kaçmadan devam yapacağız."