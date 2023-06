Türk-İş Başkanı: Enflasyon durmadıkça zam almanın bir anlamı yok

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni asgari ücreti açıklamasının ardından sözü TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'a verdi.

Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün bir görüşme yaptığını hatırlatarak katkılarından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Enflasyonun kontrol altına alınmasını isteyen Atalay, "İnşallah, enflasyon belli bir noktaya gelir de alım gücümüzü koruruz. Enflasyon belirli bir noktaya gelmezse yapılan ücret artışının bir anlamı kalmıyor. Pazardaki, marketteki fiyatların bir an evvel kontrol altına alınmasını temenni ediyoruz. Yeni asgari ücret rakamı ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Atalay, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından basın mensuplarına da açıklamada bulundu.

Geçen yıl temmuzda asgari ücrete yüzde 30 civarında ara zam yapıldığını anımsatan Atalay, şunları söyledi:

"Bu sene, yüzde 34 ara zam oldu. Enflasyon durmadığı müddetçe zammın bir anlamı yok. Belirlenen rakam şu anda 486 dolara karşılık geliyor. Bu, dolar üzerinden baktığınızda asgari ücrette ulaşılan en yüksek düzey. Bu mükemmel bir şey mi değil ama bugünün şartlarında yapılması gereken buydu."

- "Tüm paydaşlarımızın faydası için azami gayret gösterdik"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da asgari ücrete ara zam yapılması konusunda işçi, işveren ve hükümetin mutabık kaldığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Bu mutabakat da başlı başına bir özveridir. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Süreç boyunca da tüm paydaşlarımızın faydası için hep beraber azami gayret gösterdik. Sosyal diyalog içinde çalışma arkadaşlarımızın ve işletmelerimizin beklentilerini dikkate alan dengeli bir rakam için çalıştık. Bugün bütün imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak hem çalışanlarımızı ve emekçilerimizi hem işletmelerimizi hem de istihdamımızı gözeten bu rakama teşkilatımız olarak 'evet' demenin memnuniyeti içindeyim."

- "İşbirliği ruhunu sürdürmeye devam edeceğiz"

Asgari ücretin hızlı bir şekilde belirlenmesi ve kararın işçi, işveren ve hükümetin üçlü mutabakatıyla alınması konusundaki hassasiyete dikkati çeken Akkol, şunları kaydetti:

"Birliktelik ruhuna çok büyük önem veriyoruz ve bu birliktelik ruhunun ülkemize değer kattığını düşünüyoruz. Her ortamda ifade ediyorum, bugün de ifade edeceğim. Biz, devlet, işçi, işveren diye bir ayrıma inanmıyoruz. Biliyoruz ki işçi, işveren ve devlet ayrılmaz bir bütündür. Çalışan olmadan zaten işveren olmuyor, işveren olmadan da çalışan olmaz. Devlet olmadan da zaten hiçbiri olmaz. Bugün devletimizin liderliğini yaptığı bu süreçte kamu, işçi, işveren olarak üçlü mutabakatla asgari ücreti tekrar güncelledik. Bu birliktelikten de hakikaten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de bugün yaşadığımız iş birliği ruhunu sürdürmeye devam edeceğiz. Bu ruha her daim, her zaman ihtiyacımız var."

- "Şimdi odağımıza çalışma hayatının diğer konularını alacağız"

Akkol, tüm ücretlerden asgari ücret kadar olan kısmın vergi dışı bırakılması uygulamasının devam ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Üretim, istihdam ve ihracat performansımızı ve rekabetçiliğimizi korumak için sağlanan 500 lira düzeyindeki asgari ücret desteği için de Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Sayın Bakan'ımıza teşekkür ediyoruz. Teşvik için TİSK'in yoğun mesai harcadığını teşkilatım adına ifade etmek istiyorum. Şimdi odağımıza sosyal refah ortamının gelişmesini, ülke rekabetçiliğimizin üst seviyelere taşınmasını ve çalışma hayatının diğer konularını alacağız. İşverenler olarak zorlu dönemeçlerden geçiyoruz. TİSK olarak Türkiye'nin yeni yüzyılında da aynı şekilde üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya talibiz ve hazırız. Ülkemizi ve çalışma hayatımızı en iyi noktaya taşımak için her türlü katkıyı vermeyi büyük bir samimiyet ve ısrarla sürdüreceğiz."