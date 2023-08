Para karşılığı sınav notlarını değiştiren memurun atılmasına onay

Danıştay 8. Dairesi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrenci işlerinde memur olarak görev yapan davacı tarafından, ... adlı şahsın öğrenci işlerinde "... Abi" olarak adlandırılan kişi aracılığıyla para karşılığı not değiştirildiğine ilişkin fakülte dekanına e-posta yoluyla yaptığı ihbar üzerine başlatılan disiplin soruşturma kapsamında... , ... ve... adlı öğrencilerin devamsız oldukları derslerden sınavlara girmedikleri halde geçirildikleri, zayıf ve düşük olan notlarının yükseltildiği, sıfırdan seçilen ve devam edilmeyen derslerden sınava girilmiş gibi geçirildikleri gerekçesiyle "kamu görevinden çıkarma" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.

Davacı: Öğretim görevlilerinin emir ve talimatıyla not değiştirdim

İstanbul Üniversitesinde öğrencilerin notlarında yapılacak değişikliğin usul ve esaslarının Yönetmelik ile belirlendiği, bu kapsamda not değişikliği talep eden öğretim görevlisinin dekanlığa yazılı dilekçe ile başvurması ve Fakülte Yönetim Kurulunca anılan dilekçe hakkında karar verilmesi gerektiği, ancak fakülte dekanı da dahil olmak üzere pek çok öğretim görevlisinin anılan prosedüre uymaksızın e-posta, telefon ve Whatsup yoluyla not değişikliği talep ettiği, talepleri kabul edilmeyince ısrar ettikleri, konu ile ilgili mevzuat dışı not değişikliği talebine ilişkin ...'in e-posta içeriğinin dava dosyasına sunulduğu, davacının anılan işlemler karşılığı maddi menfaat temin ettiği iddiasının gerçeklerle bağdaşmadığı, nitekim davacının çalıştığı birimi değiştirmek için defalarca talepte bulunduğu, mali işler birimine görevlendirmesi yapıldıktan sonra dahi öğrenci işlerine ait kullanıcı bilgisi ve şifresinin geri alınmadığı, dekan ve diğer hocaların anılan işlemleri yaptırabilmek için davacının sisteme girişini mümkün kıldıkları, öğretim görevlilerinin emir ve talimatıyla not değiştiren davacının ceza almasına karşın, davacıyı usulsüz işlem yapmaya zorlayan dekan ve öğretim görevlilerinin ceza almamasının Anayasa'nın eşitlik ilkesine açıkça aykırılık teşkil ettiği, öğrencilerin notlarının girildiği otomasyon sisteminde yapılan güncellemeler nedeniyle sistemden kaynaklanan hataların da davacıya usulsüz not değişikliği olarak yüklenmek istenildiği, konu ile ilgili olarak İstanbul Hukuk Fakültesi'nde yaşanan benzer hatalar nedeniyle personel hakkında yapılan soruşturmada hataların otomasyon sisteminden kaynaklandığının anlaşıldığı, işbu dosyada otomasyon sistemi ile ilgili olarak herhangi bir inceleme yapılmaksızın verilen kararın hakkaniyete aykırıdır.

Danıştay: Karar doğrudur

Davacının anılan sisteme girerek verileri yok ettiği, değiştirdiği ve bu suretle belge düzenleyerek kullandırttığının anlaşıldığı, anılan eylemlerinin Kanun'un 53. maddesinin kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren haller arasında belirtilen (b) fıkrası 6-c "Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" ve 6-e "Hukuka aykırı olarak kurumun verilerini elde etmek, kaydetmek, kullanmak, depolamak, dağıtmak, değiştirmek veya yok etmek" alt bentleri hükmü kapsamında bulunduğu görüldüğünden bu iddialara itibar edilmemiştir.



T.C.

DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No: 2020/3482

Karar No: 2023/1388

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin... gün ve E:.. K:... sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrenci işlerinde memur olarak görev yapan davacı tarafından, ... adlı şahsın öğrenci işlerinde "... Abi" olarak adlandırılan kişi aracılığıyla para karşılığı not değiştirildiğine ilişkin fakülte dekanına e-posta yoluyla yaptığı ihbar üzerine başlatılan disiplin soruşturma kapsamında... , ... ve... adlı öğrencilerin devamsız oldukları derslerden sınavlara girmedikleri halde geçirildikleri, zayıf ve düşük olan notlarının yükseltildiği, sıfırdan seçilen ve devam edilmeyen derslerden sınava girilmiş gibi geçirildikleri gerekçesiyle "kamu görevinden çıkarma" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun... tarih ve... sayılı kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; soruşturmada adı geçen ..., ... ve ... isimli öğrencilerin notlarında lehte değişiklik yapıldığı, gerek otomasyon sistemi log kayıtları ile taranskript belgelerinin incelenmesinden gerekse adı geçen öğrencilerin soruşturma raporunda tablo olarak gösterilen notlarının davacı tarafından değiştirildiğinin belirlendiğinin sabit olduğu, yine isnat edilen eylemlerden dolayı davacı hakkında "Bilişim sistemindeki verileri bozmak, yok etmek, erişilmez kılmak, sisteme veri yerleştirme vd., bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlamak" suç isnadıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Soruşturma No:..., ... tarih ve E:... sayılı kamu davası açılması için iddianame hazırlandığı hususları da göz önüne alındığında; davacının, kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun... tarih ve... sayılı işleminde usule ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

İstinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, İstanbul Üniversitesinde öğrencilerin notlarında yapılacak değişikliğin usul ve esaslarının Yönetmelik ile belirlendiği, bu kapsamda not değişikliği talep eden öğretim görevlisinin dekanlığa yazılı dilekçe ile başvurması ve Fakülte Yönetim Kurulunca anılan dilekçe hakkında karar verilmesi gerektiği, ancak fakülte dekanı da dahil olmak üzere pek çok öğretim görevlisinin anılan prosedüre uymaksızın e-posta, telefon ve Whatsup yoluyla not değişikliği talep ettiği, talepleri kabul edilmeyince ısrar ettikleri, konu ile ilgili mevzuat dışı not değişikliği talebine ilişkin ...'in e-posta içeriğinin dava dosyasına sunulduğu, davacının anılan işlemler karşılığı maddi menfaat temin ettiği iddiasının gerçeklerle bağdaşmadığı, nitekim davacının çalıştığı birimi değiştirmek için defalarca talepte bulunduğu, mali işler birimine görevlendirmesi yapıldıktan sonra dahi öğrenci işlerine ait kullanıcı bilgisi ve şifresinin geri alınmadığı, dekan ve diğer hocaların anılan işlemleri yaptırabilmek için davacının sisteme girişini mümkün kıldıkları, öğretim görevlilerinin emir ve talimatıyla not değiştiren davacının ceza almasına karşın, davacıyı usulsüz işlem yapmaya zorlayan dekan ve öğretim görevlilerinin ceza almamasının Anayasa'nın eşitlik ilkesine açıkça aykırılık teşkil ettiği, öğrencilerin notlarının girildiği otomasyon sisteminde yapılan güncellemeler nedeniyle sistemden kaynaklanan hataların da davacıya usulsüz not değişikliği olarak yüklenmek istenildiği, konu ile ilgili olarak İstanbul Hukuk Fakültesi'nde yaşanan benzer hatalar nedeniyle personel hakkında yapılan soruşturmada hataların otomasyon sisteminden kaynaklandığının anlaşıldığı, işbu dosyada otomasyon sistemi ile ilgili olarak herhangi bir inceleme yapılmaksızın verilen kararın hakkaniyete aykırı olduğu, davacıya 2547 sayılı Kanun'un 53. maddesi (b) fıkrası 6-c alt bendi uyarınca "Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelikteki yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunma" fiilinden ceza verilmekle birlikte, kabul anlamına gelmemekle birlikte, davacı hakkında düzenlenen iddianamenin dahi "Bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme, vd.", " Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" suçuna ilişkin olduğu, davacının eylemlerinin hukuken yüz kızartıcı olarak değerlendirilemeyeceği, davacının 2547 sayılı Kanun'un 53. maddesi (b) fıkrası 3-j alt bendi veya 53. maddesi (b) fıkrası 4-a,b alt bendi uyarınca cezalandırılması gerektiği, davacı hakkında (7) öğrencinin notlarının değiştirildiği gerekçesiyle (3) ayrı disiplin soruşturması açılarak (3) ayrı "kamu görevinden çıkarma" cezası verilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtilerek, temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmüştür.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olduğu, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ...'IN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının belirtilen açıklama ile onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Öte yandan; davacı tarafından, "Bilişim sistemindeki verileri bozmak, yok etmek, erişilmez kılmak, sisteme veri yerleştirmek, vd.", " Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlamak" suçlarından hakkında kamu davası açıldığı, yapılan ceza yargılamasının yüz kızartıcı suçlara ilişkin olmadığı, bu nedenle hakkında 2547 sayılı Kanun'un 53. maddesi (b) fıkrası 3-j alt bendi " Hukuka aykırı olarak kurumun bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına kasten girmek veya orada kalmak" hükmü uyarınca "aylıktan veya ücretten kesme" cezası tesis edilmesi gerektiği, kendisine isnat edilen fiiller doğru bile olsa anılan Kanun'un 53. maddesi (b) fıkrası 4-a,b alt bentleri "Hizmet içinde resmi bir belgeyi tahrif etmek, yok etmek, gizlemek veya sahte olarak düzenlemek, sahte belgeyi bilerek kullanmak, kullandırmak.", "Görevi sebebiyle veya görevi sırasında doğrudan veya dolaylı olarak her ne ad altında olursa olsun menfaat sağlamak, iş sahiplerinden veya öğrencilerden borç para istemek veya almak." hükümleri uyarınca "kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme" cezasıyla cezalandırılması gerektiği iddia edilmekte ise de; dosya içeriğinden anlaşıldığı üzere davacı tarafından işlenen fillerin "bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına kasten girmek veya orada kalmak" olarak nitelendirilemeyeceği, davacının anılan sisteme girerek verileri yok ettiği, değiştirdiği ve bu suretle belge düzenleyerek kullandırttığının anlaşıldığı, anılan eylemlerinin Kanun'un 53. maddesinin kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren haller arasında belirtilen (b) fıkrası 6-c "Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" ve 6-e "Hukuka aykırı olarak kurumun verilerini elde etmek, kaydetmek, kullanmak, depolamak, dağıtmak, değiştirmek veya yok etmek" alt bentleri hükmü kapsamında bulunduğu görüldüğünden bu iddialara itibar edilmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle,

1. Temyiz isteminin reddine,

2. ... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin ... gün ve E:... , K:... sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan tutarın Mahkeme tarafından iadesine,

4. 2577 sayılı Kanunun 50. maddesi uyarınca onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de belirtilen Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesini teminen dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine,

5. Kesin olarak, 23/03/2023 tarihinde oybirliği ile karar verildi.