Valilik ve Başsavcılıktan hastanedeki bıçaklanma olayıyla ilgili açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, saldırının kişisel husumetten kaynaklandığı belirtilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı ise şüpheli Ö.F. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltı işlemi uygulandığını açıkladı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şüpheli Ö.F. ve hastane temizlik görevlisi M.Y. arasında kişisel husumet nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi sonucunda M.Y. şüpheli Ö.F. tarafından sol kol ve karın bölgesinden bıçakla yaralanmıştır. Olayın hemen ardından şüpheli Ö.F. suç aleti ile birlikte emniyet güçlerimiz tarafından yakalanmış, yaralanan M.Y. ise ameliyata alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Hastane temizlik görevlisi M.Y. arasında kişisel husumet nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi sonucunda M.Y. şüpheli Ö.F. tarafından hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız adli soruşturma başlatılmış olup Şüpheli Ö.F. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltı işlemi uygulanmıştır. Soruşturma işlemi titizlikle devam etmektedir" denildi.