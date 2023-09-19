PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütüne yönelik soruşturmada 9 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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