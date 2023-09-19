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İstanbul'da barajların yüzey alanı geçen yıla göre yüzde 18 küçüldü

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) tarafından yapılan araştırma ile İstanbul'a su sağlayan barajların yüzey alanının geçen yıla göre yüzde 18 küçüldüğü, bunun da yaklaşık 1700 futbol sahası büyüklüğünde olduğu tespit edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 11:04, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 11:07
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İstanbul'da barajların yüzey alanı geçen yıla göre yüzde 18 küçüldü

YTÜ İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Uzaktan Algılama ekibi, yağışların azalmasıyla yaşanan kuraklığın ardından kente su sağlayan barajlardaki yüzey alanı küçülmesinin tespiti için çalışma yaptı.

Bu kapsamda, Terkos, Sazlıdere, Alibey, Büyükçekmece, Ömerli, Darlık, Elmalı, Pabuçdere ve Kazandere Barajları Sentinel uydusu ile görüntülenerek son durum belirlendi.

Uydu görüntülerinde barajlarda geçen yıla göre yüzey alanı küçülmesinin yüzde 18 olduğu ortaya çıktı.

Bir önceki yıla göre en çok yüzey alanı küçülmesi barajlardan Kazandere'de yüzde 79, Papuçdere'de yüzde 71, Elmalı'da yüzde 36, Sazlıdere'de yüzde 34 ve Alibey'de yüzde 25 oranında yaşandığı anlaşıldı.

Barajlarda en az yüzeysel küçülme yüzde 0,2 ile Ömerli ve yüzde 4,6 ile Darlık'ta meydana geldi.

Çalışmada, bir önceki yıla göre 9 barajda toplam 17 kilometrekarelik alanda küçülme olduğu belirlendi.

En çok küçülmenin 4,70 kilometre ile Terkos, 4,57 kilometre ile Büyükçekmece, 2,50 kilometre ile Sazlıdere Barajı'nda yaşandığı ortaya çıktı. En az küçülme ise 0,03 ile Ömerli Barajı'nda oldu.

Çalışma yapılan barajlarda, yaklaşık 1700 futbol sahası ölçüsündeki alanın küçüldüğü tespit edildi.

YTÜ İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Balık Şanlı, AA muhabirine, çalışma kapsamında barajlardaki su azalmalarını uydu görüntülerinden tespit ettiklerini söyledi.

Araştırmada İstanbul'a su sağlayan 9 barajı incelediklerini belirten Şanlı, İstanbul sınırları içindeki mevcut tüm barajların yüzey alanlarındaki daralmaya baktıklarını kaydetti.

"Avrupa Yakası'ndaki barajlarda ciddi anlamda düşme mevcut"

YTÜ İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Uğur Acar, Türkiye'de görülen kuraklığın İstanbul'daki etkilerini tespit etmeye çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda 9 barajının sudaki değişim alanlarını incelediklerini anlatan Acar, "Barajlarda iki durum var. Anadolu Yakası'ndaki büyük barajlardaki alanda çok küçük bir düşme var. Bu barajlar Melen tarafından beslendiği için çok sorun teşkil etmiyor ama Avrupa Yakası'ndaki barajlarda ciddi anlamda düşme mevcut. Bu 5 kilometrekareyi bulabiliyor." diye konuştu.

Acar, İstanbul'a su sağlayan Tekirdağ'a yakın 2 barajda yüzey alanı küçülmesinin bir önceki yıla göre yüzde 80'lere kadar çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kazandere ve Papuçdere Barajlarında yüzdelik olarak yüzey alanı küçülmesi oldukça fazla. Kazandere'de neredeyse hiç su kalmamış durumda. Sazlıdere'de ise baraj bendine doğru adalar oluşmuş, kuzey tarafında tarlaya dönüşmüş yerler var. Büyükçekmece Gölü'nde, TEM Otoyolu'nun geçtiği alanlar artık tarla haline gelmiş. Elmalı Barajı'nın güney tarafında sulak olmayan yerler var. Beklenen yağışlar gelmezse İstanbul halkı mevcut rezervdeki suları kullanmış olacak ve barajlardaki küçülme devam edecek. Sudaki azalma uydu görüntülerinde net olarak görülüyor."

YTÜ İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Onurcan Bayrak da çalışmalarda yaklaşık 1700 futbol sahası büyüklüğünde su alanının kuraklık nedeniyle küçüldüğünü tespit ettiklerini bildirdi.

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