İzmir açıklarında 150 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, hareketli lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenleri tespit etti.
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 20:57, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 20:59
Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik botları, durdukları lastik botlardaki 150 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.