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Hangi telefon modelleri ve bilgisayarlar vergiden muaf olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışının ayrıntılarını açıkladı. Peki, vergisiz satılacak telefon modelleri hangileri olacak? Cep telefonu desteğinden hangi öğrenciler yararlanabilecek?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 14:25, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 15:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada örgün eğitimde öğrenim gören gençlere, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." dedi.

Erdoğan açıklamasında "Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

KİMLER VERGİSİZ TELEFON SATIN ALABİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cep telefonu desteği uygulamasında örgün eğitim öğrencilerini kapsayan bir çerçeve çizmişti.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, uygulama tebliğinde bu skalayı daha geniş tutabilir.

Bakanlık tarafından destek uygulamasının içeriğine doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin dahil edilip edilmeyeceğine yönelik çalışma gerçekleştiriliyor.

HANGİ TELEFONLAR VERGİSİZ ALINABİLECEK?

Öte yandan destek uygulamasına hangi cep telefonu modellerinin dahil edileceğine yönelik ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bir çalışma yürütülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu'yla (BTK) birlikte bu uygulamaya dahil edilecek cep telefonlarının kalitesini ölçecek.

9500 lira ücret skalasını yakalayan her telefon bu uygulamaya dahil edilmeyecek. Telefonların internet bağlantı hızları ile kalitelerine bakılacak.

BTK'nın onayından geçen cihazlar bu uygulamaya dahil edilecek.

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAR?

Öğrencilere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin ayrıntılar yakın zaman içinde ilgili bakanlık tarafından ilan edilecek.

Çalışmanın uygulanmasına yılsonunda başlanması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPAN 9500 LİRANIN ALTINDAKİ CEP TELEFONU MARKA VE MODELLERİ HANGİLERİ?

Türkiye'de Samsung başta olmak üzere 13 yerli ve yabancı marka üretim yapıyor.

Bu markaların, 9500 lira fiyat skalasında birçok modeli bulunuyor.

BTK tarafından onay verilmesi halinde, öğrenciler bu modelleriden birini satın alabilecek.

Bu markalar ve ürettikleri modeller şöyle:

Samsung: A04, A13, A14, A23, A24, M13, M14, M23, M33

Xiaomi (Redmi): 12C, 10, 12, NOTE 12

VIVO: Y35

General Mobile: GM 22 S, GM 22 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 24 Pro

Reeder: S23 PRO MAX

OMIX: X3, X5, X400, X600, X700

Casper (Via) : Via M30, Via M30 Plus, Via X30 Plus, Via X30, Via M35, Via F30, F30 Plus

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