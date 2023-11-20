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Kripto yasası Meclis'e geliyor

Kripto varlıkların yasa kapsamına alınması amacıyla hazırlanan taslak yıl bitmeden Meclis'e sunulacak. Düzenleme, kripto endüstrisinin kara para aklama ve terörizmin finansmanı amacıyla kötüye kullanılmasının önüne geçecek. Teklife, sosyal medya fenomenlerinin de eklenmesi bekleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 08:17, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 07:52
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Kripto yasası Meclis'e geliyor

Türkiye'de son bir buçuk yılda kripto varlık kullanım oranı yüzde 40 seviyesinden yüzde 52'ye yükseldi. Dünya genelinde 1.072 trilyon dolarlık işlem hacmine sahip olan kripto varlıkların yasa kapsamına alınması için hazırlanan taslağın yıl bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor.

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; teklifle, hem finansal istikrar sağlanacak hem de bu varlıklara yatırım yapanlar daha iyi korunacak. Düzenleme, kripto endüstrisinin kara para aklama ve terörizmin finansmanı amacıyla kötüye kullanılmasının da önüne geçecek. Teklife, sosyal medya fenomenlerinin de eklenmesi öngörülüyor. Son dönemlerde yapılan operasyonlarda fenomenlerin kara para aklamak için kripto varlıkları kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

DİJİTAL FİNANS TEŞVİK EDİLİYOR
Düzenlemeyle, kripto varlıklar mevcut yasal çerçeveye uyumlu hale getirilecek. Yeni dijital finansal araçların kullanımı teşvik edilecek. Kripto varlıkların ve ürünlerin finansal düzenleme kapsamına girmesi sağlanacak.

GRİ LİSTEDEN ÇIKILACAK
Düzenleme ile Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), Türkiye'yi gri listede tutması için hiçbir gerekçesi kalmayacak. FATF bünyesinde 27 Ekim'de yapılan toplantıda, Türkiye'nin gri listeden çıkması için öngörülen eylem planındaki maddelerden sadece bir hususun kaldığının altı çizildi. Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemenin çıkarılmasıyla birlikte Türkiye FAFT listesinde yer alan 40 kriterin tamamını yerine getirmiş olacak. FATF 2021'de Türkiye'yi gri listeye almıştı.

KULLANIM ORANI %52'YE YÜKSELDİ
Türkiye'de kripto varlıkların kullanım oranı her geçen yıl artıyor. Araştırmalar, Türkiye nüfusunun 5'te 2'sinin kripto varlık sahibi olduğunu gösteriyor. Kripto varlık kullanım oranı 2021 sonunda yüzde 40 iken, Temmuz 2023'te yüzde 52'ye ulaştı.

Torba kanun teklifi 28-29 Kasım'da Komisyon'da
AK Parti'nin, stokçulara getirilen cezaların artırılmasını da içeren 80 maddelik torba yasa teklifi, bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra Ticaret Bakanlığı'nın da bir süredir üzerinde çalıştığı yasa tasarıları torba teklifte birleştirildi. Teklifle; stokçular için uygulanan para cezaları artırılacak. Piyasa denetim ve gözetimlerinin sıklaştırılması için oluşturulan mekanizmalar güçlendirilecek.

CEZALAR DAHA DA AĞIRLAŞTIRILACAK
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile Reklam Kurulu tarafından fırsatçılara kesilen idari para cezalarında artışa gidilecek. Kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılması için bahisle mücadelenin de kapsamı genişletilecek. 2024 yılı içinde uygulanacak olan enflasyon muhasebesinin vergisel etkileri de düzenlemede yer alacak. Bu çerçevede bankalar ve finans kuruluşlarına ilişkin düzenlemeler torba teklifte yer bulacak. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, torba teklif 28-29 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklif, komisyonda 3 bölüm halinde ele alınıp, 5 Aralık'ta Genel Kurul'a inecek. 11-22 Aralık tarihlerinde de Genel Kurul'a 2024 bütçesi gelecek.

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