Eski Bakan Akar'dan 'Gazze'de derhal ateşkes' çağrısı

'Gazze'de derhal ateşkes' çağrısı yaptığı paylaşımında Akar şu ifadeleri kullandı;

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar sosyal medya hesabından '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' ile ilgili paylaşımda bulundu.

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