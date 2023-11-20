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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 869 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 869 bin 500 liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 16:52, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 16:53
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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 869 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 807 bin lira, en yüksek 1 milyon 870 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 1 milyon 869 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 1 milyon 873 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 686 milyon 841 bin 972,07 lira, işlem miktarı ise 2.025,82 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 718 milyon 965 bin 985 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Özak Kıymetli Madenler, Muhafız Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.873.500,001.975,00
En Düşük1.807.000,001.953,10
En Yüksek1.870.000,002.026,00
Kapanış1.869.500,001.974,05
Ağırlıklı Ortalama1.820.342,731.975,56
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.686.841.972,07
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.025,82
Toplam İşlem Adedi62

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