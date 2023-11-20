Altının kilogram fiyatı 1 milyon 869 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 807 bin lira, en yüksek 1 milyon 870 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 1 milyon 869 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 1 milyon 873 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 686 milyon 841 bin 972,07 lira, işlem miktarı ise 2.025,82 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 718 milyon 965 bin 985 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Özak Kıymetli Madenler, Muhafız Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: