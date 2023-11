Elektrikli otomobilde 500 bin TL'lik indirim

Cumhurbaşkanı kararıyla, tamamen elektrikli araçlarda yüzde 10'luk ÖTV matrahında güncelleme yapıldı. 1 milyon 250 bin lira olan matrah eşiği 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Kararla motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL'yi aşmayan modeller yüzde 10'luk ÖTV diliminde yer alacak. Yine motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ancak vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL'nin üzerinde olan modeller ise yüzde 40'lık dilime geçecek. Motor gücü 160 kW'ı geçen araçlar için bir düzenleme yapılmadı. Burada matrah 1 milyon 350 bin TL olarak devam ediyor. 1 milyon 350 bin TL altındaki modeller yüzde 50, üstündeki modeller ise yüzde 60'lık ÖTV diliminde yer alıyor. Matrahın 1 milyon 450 bin TL'ye çıkarılmasıyla yüzde 10 ÖTV ve yüzde 20 KDV eklendiğinde fiyatı 1 milyon 914 bin TL'ye kadar olan elektrikli otomobiller vergi avantajlı dilime girecek. Markalar modellerini yüzde 10'luk dilimde tutmak için 1,5-1,6 milyon TL arasında fiyatla piyasaya sunuyordu. Yüzde 40'lık dilimde yer alan ve düzenleme sonrası yüzde 10'luk ÖTV dilimine gerileyecek modellerde 500 bin TL'ye kadar düşüş olacak. Türkiye'deki elektrikli otomobillerin liste fiyatlarına baktığımızda, tamamen elektrikli 29 model yüzde 10'luk ÖTV diliminde kalıyor. Düzenlemeyle birlikte bunlara 3-4 model daha eklenecek.

BAZI MODELLER UCUZLADI



Düzenlemenin ardından yüzde 40'lık dilimden yüzde 10'luk dilime gerileyen modellerde listeler güncelleniyor. Bazı modellerde ise fiyatlar netleşti. Listeleri güncellenen modellerde fiyatlar ise şöyle oldu: Hyundai Ioniq 5 - 125 kW 4x2 Progressive - 2.185.000 TL'den 1 milyon 718 TL'ye geriledi. Subaru Solterra e-Xtreme - 2.358.959 TL'den 1.854.671 TL'ye geriledi.

ŞARJ NOKTASI SAYISI 10 BİN 500'Ü GEÇTİ



Türkiye genelinde elektrikli araçlar için şarj noktası sayısı 20 Kasım itibarıyla 10 bin 576'ya ulaştı. Geçen yıl nisanda 4 firmanın faaliyet gösterdiği elektrikli şarj hizmeti piyasasında bugün itibarıyla 147 şirket faaliyet gösteriyor. Lisanslı şirketlerden 102'sinin, sisteme kayıtlı ve aktif çalışan en az bir ünitesi bulunuyor. EPDK verilerine göre, 81 il şarj istasyonları ile donatıldı. Geçen yıl ekimde şarj hizmeti verilen soket sayısı toplam 2.400 civarındayken, bu sayı yavaş şarjda (AC) 7.581, hızlı şarjda (DC) 2.995'e ulaştı. Böylece, soket sayısında 1 yılda 3 kattan fazla artış oldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ FİYATLARI



BYD Atto 3 Desing - 1.590.000 TL

Citroen e-C4 100 kW, Shine Bold - 1.436.000 TL

Citroen e-C4 X 100 KW Shine Bold - 1.497.400 TL

Dacia Spring Extreme Electric 65 bg - 969.000 TL

Fiat 500e La Prima by Bocelli HB - 87kW - 1.347.900 TL

Fiat 500e La Prima by Bocelli 3+1 - 87kW - 1.379.900 TL

Fiat 500e La Prima by Bocelli Cabrio - 87kW - 1.411.900 TL

Hyundai KONA 100kW - Progressive - 1.390.000 TL

Hyundai Ioniq 6 - 111 kW 4x2 Progressive - 1.640.000 TL

Jeep Avenger 115KW Summit - 1.563.750TL

Kia Niro EV - 204 PS Otomatik - 1.595.000 TL

Leapmotor T03 80 kW - 995.000 TL

MG ZS EV Luxury - 156 PS - 72.6 kWsa - 1.649.000 TL

MG4 Comfort, 170 PS, 51 kWsa - 1.299.000 TL

MG4 Luxury, 204 PS, 64 kWsa - 1.519.000 TL

MINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Inspired - 1.418.351 TL

Opel Corsa Elektrik 100 kW GS - 1.175.900 TL

Opel Astra Elektrik - 115 kW - Ultimate - 1.599.900 TL

Opel Mokka Elektrik 100 kW Ultimate - 1.493.900 TL

Yeni Peugeot E-308 GT 115kW, 1.565.000 TL

Peugeot e-2008 GT 115kW - 1.580.000 TL

Renault Zoe Intense R135 - 1.348.900 TL

Renault MEGANE E-TECH Techno EV60 220 hp - 1.499.000 TL

Renault MEGANE E-TECH Iconic EV60 220 hp - 1.633.000 TL

Skywell ET5 ET-5 LR Legend - 1.655.000 TL

Seres 3 Elektrikli SUV - 2022 model - 1.585.368 TL

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil - 1.563.500 TL

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil - 1.227.500 TL

Togg T10X V2 RWD Standart Menzil - 1.329.500 TL