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Sibergöz-7 Operasyonu'nda 53 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen Sibergöz-7 Operasyonu'nda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 57 zanlıdan 53'ü adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 07:15, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 07:35
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Sibergöz-7 Operasyonu'nda 53 şüpheli adliyeye sevk edildi

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İzmir, Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari'de eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-7 Operasyonu'nda 5 şüpheli daha yakalandı.

Böylelikle gözaltı sayısı 57'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 53'ü adliyeye sevk edildi, 4'ünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen Sibergöz-7 Operasyonu'nda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna karıştıkları iddiasıyla 52 şüphelinin yakalandığını, aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu duyurmuştu.

Yerlikaya, "Şüphelilerin, İzmir'de çalışan yerel bir gazeteciden bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları, alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi." ifadelerini kullanmıştı.

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