Müfettişlerin emeklilik hakları nasıl geriledi?

Bakan Şimşek'ten seçim sonrası mesajı
Bakan Şimşek'ten seçim sonrası mesajı
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Sponsorlu İçerik
AYM'den CHP ve Can Atalay'ın yeni başvuruları hakkında karar
AYM'den CHP ve Can Atalay'ın yeni başvuruları hakkında karar
Dünya 'Kaan'ı konuşuyor: Türk savunma endüstrisinin özgüveninin sembolü
Dünya 'Kaan'ı konuşuyor: Türk savunma endüstrisinin özgüveninin sembolü
CTE'nin görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
CTE'nin görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı
MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son bir haftada 60 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 60 terörist etkisiz hale getirildi
Meslek liseleri için 'istihdam odaklı' yeni program
Meslek liseleri için 'istihdam odaklı' yeni program
Evlenenlerin sayısı geriledi! 2023 yılında 565 bin 435 çift evlendi
Evlenenlerin sayısı geriledi! 2023 yılında 565 bin 435 çift evlendi
Yargıtay'dan emsal karar: 'Alo' demek boşanma sebebi sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar: 'Alo' demek boşanma sebebi sayıldı
Tartışmaya son nokta konuldu. Mesai saatleri kısalacak mı?
Tartışmaya son nokta konuldu. Mesai saatleri kısalacak mı?
Akaryakıtta çifte indirim fiyatlara yansıdı
Akaryakıtta çifte indirim fiyatlara yansıdı
3 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 63 gözaltı
3 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 63 gözaltı
Otoda senet devri
Otoda senet devri
Yerel seçim takvimi işliyor
Yerel seçim takvimi işliyor
Sıra yerli motorda! Tüm hakları Türkiye'ye ait olacak
Sıra yerli motorda! Tüm hakları Türkiye'ye ait olacak
Sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın acı günü
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın acı günü
Bakan Tekin: Öğretmen sayımız her ilimizde ikiye katlanmış durumda
Bakan Tekin: Öğretmen sayımız her ilimizde ikiye katlanmış durumda
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
İBB, yazılı puanı yüksek adayları sözlüde elemiş
İBB, yazılı puanı yüksek adayları sözlüde elemiş
'Koç Grubu, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak' iddiasına açıklama
'Koç Grubu, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak' iddiasına açıklama
Mezitli belediyesinde çalışma süresi haftalık 40 saate düştü
Mezitli belediyesinde çalışma süresi haftalık 40 saate düştü
Dolar 31 TL'yi geçti
Dolar 31 TL'yi geçti
Motorin ve benzinin litre fiyatında indirim
Motorin ve benzinin litre fiyatında indirim
BİK Genel Müdürü Erkılınç: Haber sitelerinin gayretlerini ödüllendireceğiz
BİK Genel Müdürü Erkılınç: Haber sitelerinin gayretlerini ödüllendireceğiz
Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için 25 aday yarışacak
Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için 25 aday yarışacak
Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar
Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Bugün gurur günümüz
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Bugün gurur günümüz
Ana sayfaHaberler Memurlar.Net

Müfettişlerin emeklilik hakları nasıl geriledi?

666 sayılı KHK ile müfettişlerin prime esas kazançta dikkate alınan özel hizmet tazminat oranlarının alt gruba düşürülmüş olması ileriki süreçte bağlanacak emekli aylıkları bakımından bir kayba neden olacaktır

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Şubat 2024 12:41, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 12:43
Yazdır
Müfettişlerin emeklilik hakları nasıl geriledi?

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnameye ek 10 uncu madde ile (II) ve (III) sayılı cetveller eklenerek il müdürleri, merkez teşkilatı kariyer uzman ve müfettişleri ile daire başkanı, genel müdür, büyükelçi, vali gibi yöneticilerin maaş sistemi değişmiş, bu unvanlarda görev yapanların gelir kalemleri "ücret" ve "tazminat" olarak ikiye düşürülmüştür.

Söz konusu düzenleme ile kamuda aynı unvanda olanların maaşları eşitlenmiş, maaşları kurumdan kuruma değişen merkez teşkilatına dahil müfettiş, denetçi, kontrolör, kariyer uzman gibi kadrolarda bulunanların maaşlarında da eşitlemeye gidilmiştir. Bu eşitleme yapılırken 666 sayılı KHK ile 5510 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle birlikte prime esas kazançta dikkate alınan kalemler de eşitlenmiştir.

Bilindiği üzere Ekim 2008 tarihinden sonra memuriyete girenler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c maddesi kapsamına alınmıştır. Bu tarihten önce memur olanlara ise anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesi çerçevesinde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

5510 sayılı Kanuna tabi olanlara bakımından; prime esas kazanç matrahını gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, özel hizmet tazminatları ile varsa makam/görev/temsil tazminatları oluşturmaktadır.

- Müfettişler prime esas kazanç bakımından (ğ) bendine tabi kılındı

666 sayılı KHK'nin 5 inci maddesiyle, prime esas kazançların düzenlendiği 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasının a/3 bendinde yer alan "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen tazminatlar (bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar hariç)" ibaresi "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca (bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar hariç) ödenen tazminatlar (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (III) sayılı Cetvelin 1 inci ve 2 nci sıralarında sayılanlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumların emsali personeli için, 152 nci maddenin "II- Tazminatlar" kısmının "A- Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (ğ) bendi ile "F- Denetim Tazminatı" bölümünün (b) bendinde yer alan tazminatlar esas alınır)" şeklinde değiştirilmiştir.

Böylece unvanları "A- Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (e), (f) ve (g) bentlerinde sayılan müfettiş, denetçi ve kontrolörler prime esas kazanç bakımından (ğ) bendine tabi tutulmuştur.

17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(B) Denetim Hizmetleri" başlıklı bölümünün;

- 3 üncü sırasında sayılan müfettiş, denetçi ve kontrolörlerden; 1-2 derecelerden aylık alanlar %195, diğer derecelerden aylık alanlar %185, bunların yardımcıları ve stajyer kontrolörler %125,

- 4 üncü sırasında sayılan kariyer uzman ve denetmelerden; 1-2 derecelerden aylık alanlar %130, diğer derecelerden aylık alanlar %125, bunların yardımcıları %92,

oranında özel hizmet tazminatından faydalanması öngörülmüştür.

5510 sayılı Kanunla prime esas kazanç bakımından alt bende tabi tutulması sebebiyle müfettiş, denetçi ve kontrolörlerin tazminat puanları 1-2 derecelerden aylık alanlar için 65, diğer derecelerden aylık alanlar için 60, yardımcılar bakımından ise 33 puan düşmüştür. Bu da prime esas kazanç bakımından sırasıyla; 4.698,28 TL, 4.336,96 TL ve 2.385,33 TL kayıp anlamına gelmektedir.

5510 sayılı Kanuna tabi olanların emekli aylıkları "ortalama aylık kazanç" üzerinden belirlenmektedir. Ortalama aylık kazanç, anılan Kanunun 29 uncu maddesinde; "sigortalının her yıla ait prime esas kazancının, kazancın ait olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, itibari hizmet süresi ile fiili hizmet süresi zammı hariç toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın otuz katıdır." şeklinde tanımlanmaktadır. Yani ortalama aylık kazancın belirlenmesinde özetle sigortalının geçmiş yıllardaki prime esas kazançlarının ortalaması esas alınmaktadır.

666 sayılı KHK ile müfettişlerin prime esas kazançta dikkate alınan özel hizmet tazminat oranlarının alt gruba düşürülmüş olması ileriki süreçte bağlanacak emekli aylıkları bakımından bir kayba neden olacaktır. Maaşları eşitlenen kariyer uzmanlar ile müfettişler bakımından prime esas kazançların da eşitlenmesi makul olmakla birlikte özel hizmet tazminatının müfettişler için öngörülen grupta eşitlenmesinin daha makul bir düzenleme olduğu değerlendirilmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber