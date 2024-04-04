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Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg

Türkiye elektrikli otomobil pazarında yılın ilk çeyreğinde satış lideri 4 bin 145 araçla Togg oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 11:08, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 12:35
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 büyüyerek 295 bin 519 adede ulaştı.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 yükselişle 62 bin 130 adet olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart döneminde "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 275,9 artışla 14 bin 158 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 2,1'den yüzde 6,1'e, hibrit otomobillerin payı yüzde 11'den yüzde 14,2'ye yükseldi.

Tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 21,3'ünün içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

- Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X oldu

ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, yılın ilk çeyreği itibarıyla da pazar liderliğini sürdürdü.

Ocak-mart döneminde 4 bin 145 adet satış gerçekleştiren Togg, en yakın rakibine 2 bin 533 adet fark attı.

Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 29,7 olarak kayıtlara geçti. Bir diğer ifadeyle satılan yaklaşık her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X oldu.

- Alman markaları takipte

Togg'un ardından Alman markalarının ilk 3'te yer aldığı görüldü. Bu markaları Güney Kore markaları izledi.

BMW 1612 satışla ikinci sırada yer alırken, Mercedes Benz 1064 adetle satış sıralamasında üçüncü oldu.

Ssangyong, 830 satışla dördüncü ve Hyundai 770 satışla beşinci sırada konumlandı.

Çin markaları arasında en fazla elektrikli otomobil satışı yapan 768 adetle MG oldu. MG'yi 550 satışla BYD ve 96 satışla Skywell takip etti.

3 ayda 375 otomobil satan ABD merkezli otomobil üreticisi Tesla ise ilk 10'a giremedi.

- En fazla satılan modeller

Elektrikli otomobil pazarına model bazlı bakıldığında da Togg T10X, en fazla satılan model oldu. BMW 5 Serisi ikinci, Ssangyong Torres üçüncü, MG4 dördüncü, Atto 3 ise beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'de mart ayında ve ilk çeyrekte satılan "tam elektrikli" otomobil modelleri ve satış sayıları şöyle:

Marka / MarkaModel / ModelMart 24/2024 Toplam
AUDIe-tron912
Q8 e-tron48164
AUDI Toplam57176
BMW4 Serisi60132
5 Serisi452979
7 Serisi73121
iX46113
iX312
X1229265
BMW Toplam8611612
BYDATTO 3175550
BYD Toplam175550
CITROENC4175473
CITROEN Toplam175473
DACIASPRING91149
DACIA Toplam91149
FIAT500e55106
60002
Doblo01
FIAT Toplam55109
FORDMustang Mach-E11
FORD Toplam11
HONGQIE-HS914
HONGQI Toplam14
HYUNDAIIONIQ 51161
IONIQ 6291547
KONA133162
HYUNDAI Toplam435770
JAGUARI-PACE34
JAGUAR Toplam34
JEEPAvenger126354
JEEP Toplam126354
KG MOBILITY - SSANGYONGTORRES320830
KG MOBILITY - SSANGYONG Toplam320830
KIAEV64051
EV92443
NIRO45111
KIA Toplam109205
LEAPMOTORT031958
LEAPMOTOR Toplam1958
MERCEDES-BENZEQA1952
EQB239518
EQC02
EQE155301
EQS70191
MERCEDES-BENZ Toplam4831064
MGMARVEL R01
MG4305613
ZS93154
MG Toplam398768
MINIHatch 3 Kapı44
MINI Toplam44
NETAU2953
NETA Toplam2953
OPELASTRA62186
CORSA155317
MOKKA101250
OPEL Toplam318753
PEUGEOT200874129
2081717
30890255
PEUGEOT Toplam181401
PORSCHETaycan1843
PORSCHE Toplam1843
RENAULTKangoo710
Megane E-Tech208393
ZOE3742
RENAULT Toplam252445
SERESSeres 301
SERES Toplam01
SKYWELLET53896
SKYWELL Toplam3896
SUBARUSolterra2528
SUBARU Toplam2528
TESLAMODEL Y80375
TESLA Toplam80375
TOGGT10X13194145
TOGG Toplam13194145
VOLVOC40107206
EX3022
XC40220478
VOLVO Toplam329686
Genel Toplam590314158

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