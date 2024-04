MİT Başkanı Kalın'dan çocuklara mektup

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 23 Nisan dolayısıyla kaleme aldığı mektubunda, çocukların teşkilata duyduğu güvenden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kalın, mektupta "Senin ve arkadaşlarının MİT'e güvenmesi demek, bizim işimizi daha iyi, daha güçlü, daha etkin ve daha büyük bir heyecanla yapmamızı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Teşkilatın mottosunun "Vatan için her an her yerde" olduğunu hatırlatan Kalın, çocuklara "Sen de bu faaliyetin bir parçasısın." diyerek seslendi.

"KENDİNE İNAN, ÜLKENE GÜVEN VE HEPİMİZİ GURURLANDIR"

MİT Başkanı Kalın, mektubunda "Nasıl sen bize güveniyor ve bizimle gurur duyuyorsan biz de senin bu güzel faaliyetlerinle gurur duyuyor, sana inanıyor ve güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Kalın, mektubuna "Kendine inan, ülkene güven ve hepimizi gururlandır." ifadesiyle son verdi.