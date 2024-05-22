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Devlet korumasından yararlanmış 600 genç, kamuya yerleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında kalan ve devlet korumasından yararlanmış 600 genç daha kamu kurumlarına yerleştirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 22:44, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 22:45
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Devlet korumasından yararlanmış 600 genç, kamuya yerleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında kalan ve devlet korumasından yararlanmış 600 genç daha kamu kurumlarına yerleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasında gerçekleşen törende daha önce devlet korumasında bulunan ve kamu kurumlarına yerleştirilen gençler konuşarak devletin kendilerine sunduğu imkanlar için teşekkür ettiler. Törende konuşan Bakan Göktaş ise 2003-2023 yılları arasında kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilen kişi sayısının 40 bin 991'e ulaştığını duyurdu.

"Gençlerimizin yerleştiği kurumlarda bizleri çok iyi bir şekilde temsil edeceklerine güvenimiz tamdır"

Atanacak gençlerin devletine ve milletine yararlı bireyler olacağını söyleyen Göktaş, "Gençlerimizin yerleştiği kurumlarda bizleri çok iyi bir şekilde temsil edeceklerine, devletine ve milletine faydalı bireyler olarak çalışacaklarına inancımız, güvenimiz tamdır. Her birinin işini hakkıyla yapacağına, değerli çalışmalara imza atacağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi 'Çocuklar bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur.' Ülkemizin geleceğini sizin samimiyetiniz, sizin gayretiniz şekillendirecek. Enerjiniz, yenilikçi fikirleriniz ve azminizle, ülkemizin ilerlemesinde ve kalkınmasında hayati bir rol oynayacaksınız. Biz de Bakanlık olarak gençlerimize her zaman her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"2023 yılında devlet koruması altında yetişen çocuklardan 319'u üniversiteye yerleşti"

Tüm çocukların eğitim hayatlarındaki başarıyı, mesleklerindeki ilerlemeyi ve hayallerinin gerçekleştiğini gördükçe çok mutlu olduklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Bu kapsamda 2023 yılında devlet koruması altında yetişen çocuklardan 319'u üniversiteye yerleşti. Çocuklarımızın okul başarısının yanı sıra sanat ve spor alanındaki ilgilerini de teşvik ediyoruz. Böylece bugün 5 binden fazla çocuğumuzu sporla buluşturduk. Şu an bin 800 aktif lisanslı sporcu çocuğumuz var. Sporcu çocuklarımız hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda başarılarıyla ülkemizi temsil ediyor" ifadelerine yer verdi.

"14 bin Özel Sektör İstihdam Teşviki verdik"

Devlet korumasında yetişen gençlerin özel sektörde de iş bulmaları için desteklerini arttırdıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "2003-2023 yılları arasında ise toplam 40 bin 991 gencimizi kamuya yerleştirdik. 2018'de yaptığımız yasal düzenleme ile gençlerimize mühendis, öğretmen, avukat gibi mezun oldukları alana göre atanma imkanı getirdik. İstihdam hakkı olan çocuklarımızın başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardık. Yılda bir kez yapılan yerleştirme işlemini artık yılda 3 kez yapıyoruz. Bu süreçte gençlerimizin sadece kamuda değil, özel sektörde de istihdam edilebilmeleri için teşvik politikaları uygulamaya başladık. Özel sektörde çalışan gençlerimizin SGK primlerini karşılayarak iş gücüne katılımlarını kolaylaştırıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 14 bin Özel Sektör İstihdam Teşviki verdik" diye konuştu.

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