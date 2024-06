Siyasi partilerden karşılıklı bayram ziyaretleri

AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında AK Parti'yi CHP ve MHP heyetleri ziyaret etti. Ziyaretçiler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

AK Parti'yi ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki heyet ziyaret etti.

Bayram tebriklerinin dile getirilmesinin ardından konuşan Belgin Uygur, Gazze'de devam eden soykırımın gölgesi altında bayramı buruk bir şekilde idrak ettiklerini belirtti.

Bayramın, Gazze ve bütün mazlum coğrafyadaki insanların kurtuluşuna vesile olmasını dileyen Uygur, "Gazze'de yaklaşık 37 bin masum sivil, kadın, çocuk, katliama uğradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde soykırımın bir an önce durması uluslararası hukukun işlemesi, insani yardımın ve Filistin'de iki devletli bir çözümün gerçekleşmesi noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz da gönüllerin, hem Türkiye'de hem de dünyada herkesin bayramları bayram tadında yaşamasını istediğini dile getirdi.

Öncelikle ekonomik sorunlar nedeniyle vatandaşların büyük çoğunluğunun bayramı bayram tadında yaşayamadığına dikkati çeken Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"Maalesef vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu, 'hani eski bayramlar vardı ya' diye başlayan cümleleri kurmak durumunda kalıyorlar. Dedeler, nineler, ellerini öpmeye gelen küçük çocuklara bir harçlık verebilmek istiyorlar. Ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik kriz nedeniyle şu anda küçük bir azınlık tatil beldelerine ulaşabiliyor, AVM'leri doldurabiliyor ama büyük çoğunluk maalesef asgari ücretinin düşük seviyesi ve en düşük emekli aylığının geçinebilme sınırının çok altında olması nedeniyle büyük bir sıkıntı içindeler. Bayramları daha güzel yaşayabilmek, çocukların yüzünde tebessüm olması içim mutlaka Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmesi gerekiyor."

Yavuzyılmaz, Gazze konusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dünya liderlerine yaptığı çağrı ve onlara gönderdiği mektupların olduğunu anımsattı.

Liderlere gönderilen mektupların karşılık bulmaya başladığını ifade eden Yavuzyılmaz, Filistin'i tanıyan ülke sayısının daha da artmasıyla yaşanan sorunun ortadan kalkacağına inandığını vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur da yaşanan Kovid-19 süreci, Ukrayna-Rusya Savaşı ve büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremleri nedeniyle vatandaşların fiyat artışlarından etkilendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman "vatandaşımıza enflasyona ezdirmeyeceğiz" dediğini anlatan Uygur, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımızın şartlarının gelişmesi noktasında devlet bütün imkanlarını kullandı, bundan sonra da kullanmaya devam edecek. Ekonomik anlamda olumlu veriler gelmeye başladı. Uyguladığımız ekonomik politikanın vatandaşımıza yansıyan olumlu etkilerini görmeye başladık. Bizim kadrolarımız buna muktedir, irademiz de kabiliyetimiz de var. Vatandaşımızın refah seviyesini yükseltmek, hayat pahalılığından en az düzeyde etkilenmelerini sağlamak için bütün gayretimizle mücadelemize devam edeceğiz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz ise "Önümüzdeki süreçte asgari ücrette iyileştirme yapılması konusunda vatandaşımızın büyük bir beklentisi var. Asgari ücretin mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor. İyileştirilmediği takdirde biz de vatandaşımızın sesine ses olmak için sahada olacağız. Umarım bu bayramda böyle bir müjdeyi AK Parti olarak sizler tüm asgari ücretlilere verirsiniz." dedi.

Cumhur İttifakı

AK Parti'yi ikinci olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcısı Uygur, İslam aleminin, MHP camiasının ve 85 milyon vatandaşın bayramını tebrik etti.

Hac vazifesini yerine getiren vatandaşların ibadetlerinin kabul olmasını dileyen Uygur, bayramın zulüm altındaki coğrafyaların kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

Genel ve yerel seçimleri geride bıraktıklarını anımsatan Uygur, "İlkeler ve mefkureler etrafında toplanan, odak noktası istikbal, istiklal olan Cumhur İttifakı olarak milletimizin güçlü desteğiyle, dimdik bir şekilde ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için yol yürümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sadir Durmaz da Uygur'a samimi misafirperverliği için teşekkür ederek, bayramını tebrik etti.

Bayramın, Gazze başta olmak üzere zulüm altında inleyen tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını dileyen Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye açısından bakıldığında hakikaten bu mücadeleyi en başta veren ülkemiz, hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız... Biz de parti olarak sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bu konuda attığı adımların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da arkasında olacağız. Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır ve Türkiye'nin meselelerine sahip çıkma noktasında en küçük bir tereddüt söz konusu değildir. Seçimleri geride bıraktık. Seçimsiz bir istikrar sürecini, Türkiye'nin meselelerini ve yakın coğrafyamızdaki sorunları halletmek için bir fırsata dönüştürmek gereklidir. Bu yönde atılacak adımlara elbette sonuna kadar destek olacağız. Rabb'im ülkemize, milletimize, devletimize zeval vermesin. Bizi bir bayrama daha kavuşturan Rabb'imize sonsuz şükürler olsun."

HÜDA PAR ile bayramlaşma

AK Parti'yi, CHP ve MHP'nin ardından HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir başkanlığındaki heyet ziyaret etti.

Karşılıklı bayram tebriğinin ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kurban Bayramı'nın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyaların felahına vesile olmasını diledi.

HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir de Gazze'de yaşananlar ile dünyanın önemli bir süreçten geçtiğini, Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmamasının çok önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin gündeminde yeni anayasanın olduğunu anımsatan Demir, "Yediden yetmişe hepimizin faydasını, gerekliliğini, ihtiyacını kabul ettiği bir çalışma. Yeni yüzyıla yepyeni bir anayasa ile başlamak hepimizin içinde bir uhde. Toplumsal mutabakatın, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin tesisi anlamında şiddetle ihtiyaç var. Türkiye'nin cunta anayasalarıyla yönetilmesinin zamanının geçmesi gerekiyor. Bu rutini kırmamız lazım. Şeffaf, sivil, bütün aidiyetleri, farklılıkların kuşatabilen, herkesin 'işte tam bu benim anayasam' diyebileceği bir çalışmaya şiddetle ihtiyacımız var." diye konuştu.

Belgin Uygur da Türkiye'nin darbe ve cunta anayasalarından kurtulması gerektiğini vurgulayarak, bunu kimsenin inkar edemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Bu noktadaki çalışmaların güncelliğini koruduğunu, son hızıyla devam ettiğini vurgulayan Uygur, şunları kaydetti:

"Fikirler, gidiş yolları farklı olabilir ama diyalog kanallarının açık tutulması, bu gibi meselelerde bence çok önemli. Türkiye siyasetinin, milletimize, milletin her bir ferdinin kendini bulacağı bir anayasa borcu var. Önümüzdeki dönemde çalışmalarımıza bütün gücümüzle devam edeceğiz."

Yeniden Refah Partisinin bayram ziyareti

HÜDA PAR'ın ardından AK Parti'ye, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli başkanlığındaki heyet ziyarette bulundu.

Yeniden Refah Partisi camiasının, vatandaşların ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Belgin Uygur, bayramın, bütün mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Geyveli de Genel Başkanları Fatih Erbakan'ın selamını ve bayram mesajlarını getirdiklerini belirterek, heyettekileri tanıttı.

Geyveli, "90'lı yıllarda Avrupa'nın ortasında bu yaşanır mı dediğimiz bir insanlık dramının, bugün 21. yüzyılda burnumuzun dibinde yaşanması içimizi acıtıyor. İnşallah, güçlü ve ayağa kalkmış olan bir Türkiye'nin bu gibi sorunları çözmek ülkemize ve bizlere nasip olur. Bayramı istediğimiz gibi yaşayamamamızın sıkıntıları var ama inşallah bunları da ülkemiz aşar diye umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hükümetten asgari ücret konusunda beklentileri olduğunu aktaran Geyveli, "Asgari ücretin yoksulluk sınırına yükseltilmesini, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine gelmesini temenni ediyoruz. Çiftçilerimizin üretimlerinin, alın terlerinin değerinde karşılık bulmasını ve mağdur olan kesimlerin mağduriyetinin giderilmesi noktasında yeni ek yükler, vergiler, faizlerin yükseltilmesi değil de biraz daha halka refah sağlayacak, nefes almasını sağlayacak çalışmaların yapılmasını istiyoruz." görüşünü paylaştı.

Yeni Anayasa konusundaki düşüncelerini ilgili mercilere ilettiklerini söyleyen Geyveli, bir diyalog kurulduğunu ve bunları oturup konuşmanın millet adına faydalı olacağını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur da Türkiye'nin bütününü ilgilendiren konularda diyalog ve istişare kanallarının açık olması gerektiğine inandıklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin bu darbe anayasasında bir an önce kurtulmaya ihtiyacı var. Aslında siyasetin, milletimizin her bir derdine borcu, inşallah önümüzdeki süreçte de bu Meclisimize nasip olur. Hep birlikte, toplumumuzun bütün kesimlerinin her bir ferdini temsil eden, her bir ferdinin kendini bulduğu bir anayasayı milletimize hep birlikte kazandırırız." açıklamasında bulundu.

Geyveli de "Sayın Genel Başkanımızın her zaman ifade ettiği gibi doğruya doğru, yanlışa yanlış. Doğru olan politikalarınızda sizin yanınızda olacağız, yanlış olanlara da eleştirilerimizi doğal olarak sürdüreceğiz." sözlerini sarf etti.

BBP'nin bayram ziyareti

Yeniden Refah Partisinin ardından AK Parti'yi, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin başkanlığındaki heyet ziyaret etti.

AK Parti ailesinin bayramının tebrik eden Serin, Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını söyledi.

Serin, gelecek haftalarda Srebrenitsa kurbanlarını ve Kerkük katliamında yaşamını yitirenleri anacaklarını belirterek, bir daha soykırımların yaşanmamasını temenni ettiklerini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur da BBP camiasının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Uygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, devletin hukukunu, mazlumların hukukunu korumaya devam edeceklerinin altını çizdi.

DSP'nin bayram ziyareti

BBP'nin ardından AK Parti, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak ve beraberindeki heyet ile bayramlaştı.

Yumuşak, ziyarette yaptığı konuşmada, bayramın tüm dünyada sıkıntı çeken coğrafyalara barış, huzur ve saadet getirmesini diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur da Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını dile getirdi.

Sığınma kamplarının bile bombalandığı bir soykırımla karşı karşıya kaldıklarına dikkati çeken Uygur, "Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en gür haykırışla, sonucu, bedeli ne olursa olsun bu vahşete 'dur' demeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İYİ Parti ve Vatan Partisinin bayram ziyaretleri

AK Parti'yi daha sonra İYİ Parti Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu başkanlığındaki heyet ziyaret etti.

Ofluoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını ve AK Parti camiasına iyi bayram dileklerini iletmek üzere geldiklerini söyledi.

Heyetlerdeki kadın çoğunluğuna dikkati çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur da kadının, hayatın merkezinde olduğunu kaydetti.

Uygur, kadınların karar alma mekanizmalarında da yer almaları gerektiğini vurgulayarak, "Kadının olduğu yerde nezaket var. Kadın-erkek omuz omuza siyaseti güzelleştirip diyalog kanallarını nezaket çerçevesinde açık tutarak güçlü bir Türkiye yolunda hep birlikte yola devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların, nüfusun yarısını oluşturduğunu söyleyen İYİ Partili Ofluoğlu da sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için istihdam konusunda kadın oranının artırılması gerektiğini belirtti.

AK Parti'yi Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem başkanlığındaki heyet de ziyaret ederek, Kurban Bayramı tebriklerini iletti.

MHP Genel Merkezi'nde bayramlaşma

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında, MHP'yi, AK Parti ve DSP heyetleri ziyaret etti.

Ziyaretçiler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ile Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Esma Özdaşlı ve Fatih Çetinkaya tarafından ağırlandı.

MHP heyeti, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Derya Öztekin ve Gençlik Kolları MKYK üyesi Salih Aydın'dan oluşan heyetle bayramlaştı.

Bayramlaşma sırasında Yıldız'ın, "Cumhur İttifakı olarak yolumuza çok güçlü bir şekilde devam etmeyi sürdüreceğiz" demesi üzerine Karakaya, Cumhur İttifakı'nın, öylesine bir araya gelinmiş bir siyasi birliktelikten çok öte olduğunu söyledi.

Karakaya, 15 Temmuz işgal girişimiyle ülkeye yönelik tehdit, tehlike ve riskleri ortadan kaldırma maksadıyla oluşan ittifakın, süreç içerisinde, Türkiye Yüzyılı ve Türk asrı vizyoner hedefiyle yoluna devam ettiğini anlattı.

Bunun 100 yıllık hedef olduğuna dikkati çeken Karakaya, "Bu bir seçim ittifakı ya da öyle kısa vadeli bir ittifak değil, 100 yılı hedef alan Türkiye Yüzyılı'na, Türk asrını gerçekleştirmeye karar vermiş, bu kararlılıkla da hedeflerini ortaya koymuş, çalışmalarını başlatmış bir ittifaktan bahsediyoruz." diye konuştu.

Karakaya, geçmiş dönemde de Cumhur İttifakı'nda sanki bir sıkıntı varmış gibi olayları değerlendirenler bulunduğunu, ittifakta bir soğuma, bir ayrışma oluşturma girişimlerinin geçmişte de yaşandığını aktardı. Mevlüt Karakaya, "Bugün de oluyor, yarın da olacak." ifadesini kullandı.

Sadece partiler anlamında değil, Cumhur İttifakı'nın, sonsuza kadar gidebileceğini, asıl önemli konunun, ittifak ile oluşturulan bir vizyon olduğunu vurgulayan Karakaya, "Bu vizyon oturduktan sonra o hedeflere doğru yol alındıktan sonra yarın bu vizyonu, ismi A olan B olan başka partiler alabilir. Buradaki temel maksat ve amacı gerçekten çok iyi anlamak gerekir diye düşünüyorum. Cumhur İttifakı'nın ülkenin geleceği, bekası açısından ki bu geçmişte yapılanlara baktığımızda gelecekte de yapılacakları göstermesi, onlara işaret etmesi bakımından son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Belirli bir idealimiz var"

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da Cumhur İttifakı'nın, en temelde ilkesel zeminde kurulan bir ittifak olduğunu, gittikleri her yerde anlattıklarını aktardı.

Yıldız, "Birileri gibi gerçekten çıkar odaklı değil. Günün sonunda ilkesel zeminde, gerçekten belirli bir idealimiz var, bu memlekete dair belirli bir ülkümüz var. Dolayısıyla 'biz bu ilkeler zeminininde bir araya gelmiş bir ittifakız' diye zaten liderlerimiz her platformda ifade ettiler." görüşünü paylaştı.

Cumhur İttifakı'nın, 15 Temmuz işgal girişiminde kurulmuş, Yenikapı ruhuyla meczedilmiş bir ittifak olduğunu söyleyen Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasetteki ve en kıymetli alametifarikalarından birisi de vefa duygusudur. Dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin kritik zamanlarda takındığı pozisyon, her zaman Cumhurbaşkanımızın vefasıyla makes bulacaktır." dedi.

2023 seçimlerinin çok kritik olduğunu kaydeden Yıldız, "Yedi düvelin bir araya geldiği o seçimlerde dahi, 2018'deki seçim sonucunun bir tık ötesine gidilemediğini gördük." sözlerini sarf etti.

Milletin hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde Cumhur İttifakı'na duyduğu güveni ifade ettiğini vurgulayan Yıldız, "Biz, milletimizin ifadeleriyle bağlıyız. Milletimizin gerçekten bu noktada ortaya koyduğu eğilim bizler için belirleyici olandır." diye konuştu.

Yıldız, bu süreçte de hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Gazze ve dış politikadaki diğer hususlara ilişkin çok net tutum sergileyen liderler olduklarını belirtti.

AK Parti'li Yıldız'ın, savunma sanayisindeki yerlilik oranlarıyla ilgili ifadeleri üzerine Mevlüt Karakaya, "Bunlardan rahatsız olanlar var." dedi. Bunun üzerine Yıldız, "Bizler diyoruz ki buradayız ve gerçekten bu birlikteliğin doğurduğu olumlu sonuçların da farkındayız ve 'bu kazanımların her birine de hep birlikte sahip çıkacağız' diyoruz." ifadesini kullandı.

"Artık Cumhur İttifakı için beklenmedik yerden gelecek soru yok"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Türkiye'nin çok ciddi şekilde, bölgesinde söz sahibi olduğunu, küresel alanda dinlenen bir ülke durumuna geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bundan elbette yeni dünya düzeni oluşturmak isteyenlerin rahatsızlıkları olacak. Nitekim oluyor da ama doğrudan gelmiyorlar, başka yerlerden. Hani öğrenciler hep 'hocam sorular beklenmedik yerden geldi' der. Artık Cumhur İttifakı için beklenmedik yerden gelecek soru yok. Her türlü tehdit ve tehlikenin ne şekilde gelirse gelsin, hangi kılıf içerisinde sunulursa sunulsun farkında."

Zeynep Yıldız ise "Sizlerin görüşlerini zaten teyit ediyoruz. Gerçekten bizim daha gidecek çok yolumuz var, katedecek mesafelerimiz var. Bunları el birliğiyle Cumhur İttifakı ile ülkemize dair vizyonları adım adım gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Tabiri caizse bir yapılacaklar listemiz var. Ülkemize dair bunların önemli bir kısmını gerçekten yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Siyasi partiler arası bayram ziyaretleri kapsamında, MHP'yi, DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir, Genel Sekreter Yardımcısı Tuğçe Babuççu ile PM Üyesi Ahmet Önal'dan oluşan heyet de ziyaret etti.

Mevlüt Karakaya, konuklara, MHP'deki Ziya Gökalp Kültür ve Sanat Sergi Salonu'nu da gezdirdi.

CHP ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşma

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında, CHP ve Yeniden Refah Partisi heyetleri, MHP'yi ziyaret etti.

Ziyaretçiler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya ile Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Esma Özdaşlı ve Fatih Çetinkaya tarafından ağırlandı.

MHP heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından Yavuzyılmaz, siyasetin, doğrularının ve güzelliklerinin olduğu kadar zorluklarının ve sıkıntılarının da bulunduğunu belirterek, bayramda ekonomik krizin vatandaşlarda yarattığı bir mutsuzluk ve umutsuzluğun söz konusu olduğunu ifade etti.

En düşük emekli aylığının geçinebilme sınırının çok altında kaldığını ve çeşitli toplum katmanlarında ekonomik krize bağlı travmatik sıkıntıların yaşandığını ifade eden Yavuzyılmaz, "Biraz daha 'nerede o eski bayramlar' cümlesini sık duyduğumuz bir sürecin içindeyiz. Ümit ediyorum ekonomideki önceliklere, ihtiyaç duyan, geçim sıkıntısı yaşayan, işsizlik altında ezilen gençlerimizin de dahil edilip sorunlarının hızla çözüldüğü bir sürece dönüşsün. Bu anlamda da her zaman kollektif bir çalışmaya hazır olduğumuzu, bu konuda vatandaşımızın sorun ve sıkıntılarını duyurmak adına da mücadeleye devam edeceğimizi ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

19 KİT'in yönetimsel yapısının değiştirilmesiyle ilgili bir kanun teklifi taslağı hazırlandığını iddia eden Yavuzyılmaz, "Eğer bu yasalaşırsa içinde dev kuruluşların olduğu bu KİT'lerin örtülü bir özelleştirme sürecine girebilmesi söz konusu." diye konuştu.

Karakaya ise KİT'lerle ilgili yasal düzenleme konusunda henüz ortada somut bir şeyin söz konusu olmadığını aktararak, "Hazine aslında KİT'lerin sahibi. Kim adına? Sonuçta bu millet, devlet adına sahipliğini yapıyor. Öteden beri Hazine'nin KİT'ler üzerinde sahiplik kartını kullanarak daha bir yönlendirici olması var. Bir düzenlemenin yapılması çok da sıkıntı oluşturmayabilir. Çünkü Hazine daha çok kontrolcü bir yaklaşımda." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'li Karakaya, Meclis'e sunulmuş bir düzenleme bulunmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ortada henüz bir şey yok. Örtülü özelleştirme ne demek? Bunun bir tanımı yok. Dolayısıyla KİT'lerin statülerinin, değişen şartlara göre uyum sağlayacak şekilde değiştirilmesi ise bu zaten söylediğiniz şeyler. Teklif haline geldiğinde teklife bakacağız, o konudaki görüş ve düşüncelerimizi de açıklayacağız. Hani doğmadık çocuğa kaftan biçme gibi bir şey oldu, değerlendirmelerimiz. Görelim bakalım."

"Çocuk doğmuş"

Yavuzyılmaz ise "'Doğmamış çocuk' dediniz ama çocuk doğmuş.' yanıtını verdi.

Bunun üzerine Karakaya, şunları söyledi:

"Bazen siyasette bu yanlışlar yapılıyor. Son dönemlerde de çok yapılmaya başlandı. Ortaya bir şey çıkmadan ya da onun uzmanları, yetkili kurum ve kuruluşları o konuyla ilgili ortaya bir fikir beyan etmeden kamuoyunda bu konuları tartışmaya başlayınca iş, 'bir algı manipülasyonu mu?', 'algılar mı yönetilmeye çalışılıyor' sorularını ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla biz bunu genellikle siyasette yaşıyoruz. Özellikle MHP üzerine de yapılan bu konuda haksız, mesnetsiz bir takım suçlamalar, ortada sonuçları yokken ya da bu konuda yetkili yapılar üzerinde çalışırken bunlarla karşılaşıyoruz."

Ekonomi politikasına da değinen Karakaya, "Ekonomik büyümeyle ve işsizlikle ilgili rakamlara, oradaki trendlere bakıldığında uygulanan ekonomi politikalarının sonuç vermeye başlayacağının işaretleri ortaya çıktı." bilgisini paylaştı.

MHP heyetiyle ayrıca Yeniden Refah Partisi heyeti de bayramlaştı.

CHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, AK Parti, DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, Demokrat Parti, MHP, Saadet Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Siyasi parti heyetlerini, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki, Kadın Kolları MYK Üyesi Çiğdem Gegeoğlu ve Gençlik Kolları Genel Saymanı Yusuf Baştuğ'un yer aldığı heyet ağırladı.

AK Parti ile bayramlaşma

AK Parti MKYK Üyesi, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Hasan Sert başkanlığındaki AK Parti heyetinin ziyaretinde Yücel, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın kuvvetlendiği dönemler olduğunu söyledi.

Son dönemde toplumun tüm kesimlerinin bayramı bayram gibi yaşayamadığını savunan Yücel, "Emekli bir çiftin çocuklarına bayramda ziyarete gitmesinin bile maliyeti çok yüksek. Asgari ücretlinin, işçinin, emekçinin. Biz istiyoruz ki, refahın toplumun tüm kesimlerine yayıldığı bir sistemi hep birlikte hayata geçirelim." ifadesini kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında yaşanan normalleşme sürecinin çok kıymetli olduğunu kaydeden Yücel, "31 Mart yerel seçimlerinde milletimizin bize verdiği sorumluluğun, misyonun farkındayız. Doğruya doğru, iyiye iyi, yanlışa yanlış diyerek bir ortak akılla, istişareyle milletimizin hak ettiği iyi yerlere gelmesi için birlikte mücadele etmeye her zaman hazırız. Diyalog ve iletişim çok çok kıymetli, demokrasinin olmazsa olmazı. Bunun sürmesi hem milletimiz hem ülkemiz hem devletimiz açısından çok çok önemli." diye konuştu.

Türkiye'nin geçmişten gelen, sorunları aşabilecek her türlü birikime, devlet geleneğine ve insan kaynağına sahip olduğunu vurgulayan Yücel, şöyle konuştu:

"Meclisin daha aktif, daha işler hale gelerek sorunların çözüm merci olduğu bir sistem olması gerektiğini düşünüyoruz. İstişare, uzlaşı, ortak akıl TBMM'de geçmişte olduğu gibi hayata geçmiş olsa, denge denetim mekanizmları olsa, hesap verebilir bir yönetim anlayışı olsa, inanıyorum ki yaşadığımız sorunların belli bir kısmı çözülecek ya da en azından hafifleyecek."

AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert, tüm CHP camiasının ve Türk milletinin bayramını kutlayarak, bayramın birliğe, beraberliğe ve kalkınmaya vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin sorumluluğu çok olan bir ülke olduğunu ve bunu birlik beraberlikle gerçekleştirebileceklerine dikkati çeken Sert, "Değişik siyasi partilerin değişik argümanlar üretmesi çok normal, farklı bakış açıları normal. Ama ülke meselesi olunca biraz daha fedakarlığı başarabilmeliyiz. Türkiye'nin başarısı için hep beraber çalışabilmeliyiz. Bu bayram buna vesile olsun istiyoruz." diye konuştu.

Dünyadaki ekonomik dengeleri bozan süreçlere karşı Türkiye'nin başarı hikayesini yazmaları gerektiğini söyleyen Sert, "Yerel yönetimlerde büyük oranda sizin başarılarınızı bekliyoruz. Merkezi hükümette de biz bu başarıları yürütmek zorundayız. Ülkede hem yerel yönetimin hem merkezi hükümetin birlikte yapması gereken çalışmaları başarılı şekilde götürebilmesi, ülkenin gelecekteki birtakım pozisyonları rahat alması açısından önemli. Bu sürecin böyle devam etmesi ve süreçten ülkenin kazanacağına olan inancımız yüksektir." açıklamasında bulundu.

DSP ziyareti

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir başkanlığındaki heyeti karşılayan Deniz Yücel, DSP camiasının bayramını kutladığını belirterek, 85 milyon insanın bayramları bayram gibi yaşamasını istediklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in beraberindeki heyetle Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gideceğini belirten Yücel, CHP ve DSP'nin merhum lideri Bülent Ecevit'in ülke siyasetine çok önemli katkılar koyduğunu ifade etti.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir ise Bülent Ecevit'in KKTC'nin kurtuluşundaki rolünü anlattı.

CHP'nin 31 Mart'taki seçimlerde umduğundan daha fazla bir misyonla görevlendirildiğini belirterek, "Biz de siyasi parti olarak üzerimize düşen bir şey varsa CHP için onu yapmayı elbette ki amaçlıyoruz. Amaçlarımız, ilkelerimiz aynı. Türkiye'nin bağımsızlığı için biz elimizden gelen her şeyi yaparız." dedi.

Vatan Partisi ile bayramlaşma

CHP'yi daha sonra Vatan Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi Meltem Ayvalı başkanlığındaki heyet ziyaret etti. Ziyarette konuşan Deniz Yücel, 31 Mart'tan sonra başlayan normalleşme sürecinin demokrasi açısından önemli olduğunu belirtti.

Özgür Özel'in Filistin'in tanınması için 119 ülkeye mektup yazdığını anımsatan Yücel, Filistin'de soykırım yaşandığını belirterek, Türkiye'nin ve diğer dünya devletlerinin somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Vatan Partili Ayvalı, Filistin halkının İsrail siyonizmi ve ABD emperyalizmine karşı kahramanca direndiğini söyleyerek, somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

DEM Parti'nin bayram ziyareti

CHP heyeti, devamında DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

Burada konuşan Deniz Yücel, Hakkari Belediyesine yapılan görevlendirmeye ilişkin, şunları söyledi:

"Bu yöntemlerle hiçbir şekilde sonuç alamazlar, alamıyorlar. Demokrasi, orada yaşayan insanların iradesi sandığa yansıdıysa, oradan nasıl bir sonuç çıktıysa, buna saygı duyabilme becerisidir. Kimse soruşturulamaz, yargılanamaz değil. Birtakım iddialar, deliller varsa, işin hukuki süreci ayrı. Bir yargı kararı olmadan, dava olmadan sadece bir soruşturma açarak bunu yapabilmeleri demokrasi adına utanç verici."

Yücel, sorunlara çözüm üretebilmek için diyalog ve ortak aklın oluşturulması gerektiğini ama birilerinin bundan rahatsız olduğunu kaydederek, "Çünkü o gerilim, kutuplaşma, kamplaşma siyaseti mevcut müesses nizamın değirmenine su taşıdı. Bunun devam etmesi isteğinde ve iradesinde olan yapılar var. Biz pozitif bakış açısıyla, ülkemiz, milletimiz, halkımız için doğru olan, onların faydasına olan neyse, o adımları atmaktan geri durmayacağız. "diye konuştu.

DEM Partili Sevilay Çelenk, karşılamadan ötürü teşekkür ederek, "İyi olmaya gayret ediyoruz ama bu kayyumlar meselesi bayrama girerken genel olarak hepimizi huzursuz etti, 'Yeniden aynı dalgayı mı yaşayacağız?' diye. Olmasaydı, seçim sonrası yakaladığımız duyguyla bayrama girseydik, gerçekten çok güzel olacaktı. Buna hep birlikte bir direnç geliştirirsek aşacağımızı düşünüyoruz, sizlerin de desteğiyle." ifadesini kullandı.

İYİ Parti'den CHP'ye ziyaret

CHP'yi, Kurban Bayramı dolayısıyla İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu başkanlığındaki heyet ziyaret etti.

31 Mart seçimlerinde halkın CHP'ye verdiği görev neticesinde Özgür Özel'in adımlar attığını belirten Yücel, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı rahatsız olan kesimler olabiliyor. Halbuki normalleşme hukukun üstünlüğünün tesis edilmesidir. Siyasi partiler arasında siyasi partilerin liderleri arasında bayramlar haricinde böyle özel günler harici de iletişim ya da diyalog kurulabilmesidir. Toplumun sorunlarını çözmek için konuşmak, tartışmak, istişare etmek, mümkün olduğunda uzlaşabilmek, mümkün olmazsa uzlaşamamak ama kavga da etmemek. Yani dileğimiz, temennimiz, çabamız budur."

İYİ Parti'nin kararlı bir şekilde yoluna devam ettiğini aktaran Ofluoğlu, "Size de yerel yönetimlerdeki başarınızdan dolayı başarılar diliyoruz. Belediyelerin başkanları herkesin belediye başkanıdır. Dolayısıyla bu şekilde herkese de hizmet edebileceğine inanıyorum. Yeter ki diğer partilerin kendi içişlerine karışmadan bu süreç devam etmeli." diye konuştu.

BBP ile bayramlaşma

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Ayan başkanlığındaki heyet, CHP'ye ziyarette bulundu. Deniz Yücel, hayat pahalılığı ve ekonomik sorunların çözülebileceğini, demokratik, güçlü, eşit ve özgür insanların yaşadığı bir Türkiye Cumhuriyeti'ni hep birlikte hayata geçirebileceklerini kaydetti.

BBP'li Ayan, bayram günlerinde mazlum coğrafyalar için dualar ettiklerini, bunun kamu diplomasisi ve lobi faaliyetleriyle reel politikada karşılık bulması gerektiğini belirtti.

Demokrat Parti ziyareti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Melih Aktaş başkanlığındaki heyetin ziyaretinde konuşan Deniz Yücel, diyalog ve istişare kültürünün yeniden kurulması için gayret ettiklerini, yapıcı tavırlarını sürdürmeye kararlı olduklarını bildirdi.

Demokrat Partili Aktaş, Özgür Özel'in siyasetteki normalleşme girişimlerini olumlu bulduklarını kaydederek, partiler arası görüşmelerin sadece bayramlarda olmayacak şekilde daha sık yapılmasının faydalı olduğunu anlattı.

MHP heyetiyle bayramlaşma

CHP heyeti sonrasında, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

Diyalog ve iletişimlerin bayram sonrasında da sürmesini temenni eden Yücel, "Her konuda anlaşamayabiliriz, uzlaşamayabiliriz. Ama anlaşamadığımız yerde kavga etmeden diyaloğun sürdürülmesi çok kıymetli. Bizim kırmızı çizgimiz, vatanımız, milletimiz, bayrağımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü. Onun dışında her konuda konuşabilir, tartışabilir ve uzlaşabiliriz" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, CHP'nin bu ülkenin köklü partilerinden biri olduğunu ve diyaloğun sürmesinin kendileri için de önemini ifade etti.

İfade edilen kırmızı çizgilerin kendileri için de kırmızı çizgi olduğunu kaydeden Durmaz, şunları söyledi:

"Bu ülkenin birlik bütünlüğü, milli üniter devletinin korunması, anayasanın ilk 4 maddesinde tarif edilen cumhuriyetin şekli, başkenti ve milli marşı konularında elbette tavizsiziz. Bu konularda sizin de aynı şeyi düşünüyor olmanız bizim açımızdan son derece kıymetli. Gündelik siyaset içerisinde ayrı düşünebiliriz. Bunların hepsi aşılabilir. Asıl olan buradaki samimiyet. Samimi bir şekilde farklı anlamlar yüklemeden sürdürülebilir diyaloglar son derece kıymetli."

Saadet Partisi ziyareti

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar'ın başkanlık ettiği heyeti ağırlayan Deniz Yücel, Saadet Partisinin bayramını kutladı ve Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gazze'de yaşananların bütün insanların ayıbı olduğunu kaydeden Yücel, iktidarın bu konuda daha çözüm odaklı bir noktada olması gerektiğini ve olamadığını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar, Gazze ve Filistin meselesinin üzerinden iki bayram geçtiğini ama orada hala insanlar katledildiğini ifade etti.

CHP'yi Anavatan Partisi Genel Sekreteri Baran Erdem Kaya ve beraberindeki heyet de ziyaret etti.

Memleket Partisi'nden bayram ziyareti

Parti genel merkezinde öğleden önce AK Parti, DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, Demokrat Parti, MHP, Saadet Partisi ve Anavatan Partisi heyetlerinin ağırlandığı CHP'ye, öğleden sonra Memleket Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, BTP, Zafer Partisi ve Milli Yol Partisi heyetleri ziyarette bulundu.

Yücel, bu çerçevede Memleket Partisi Parti Meclisi Üyesi Ziya Kirzuk başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde birçok yerde kadınları, gençleri aday gösterdiklerini dile getiren Yücel, yerel seçimlerin birinci partisi olmanın sorumluluğu ile adımlar attıklarını söyledi.

Diyalog, iletişim, istişare ve uzlaşı zemini aramanın demokrasi açısından önemine dikkati çeken Yücel, "Ülke faydasına olacak her konuda birlikte çalışmaya hazırız, bunu da ilettik. Tutuklu generallerin tahliye edilmesi o iletişimin sonucudur. Birileri rahatsız olsa da bunun ülkeye faydası olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Memleket Partili Kirzuk da ülkeye faydası olan her konuda birlik beraberliğin sağlanması gerektiğini ve kutuplaşma olamayacağını belirtti.

DEVA Partisi

Deniz Yücel, Kurban Bayramı dolayısıyla DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Yücel, sorunların çözümü konusunda iktidar partisi ya da ittifak ortağının dışında muhalefet partilerinin de bir araya gelebildiği ortamların yaratılması gerektiğini dile getirdi.

DEVA Partili Çanakçı da muhalefet partilerinin işbirliği, iletişim ve birlikte çözüm üretme konusunda "altılı masa" çerçevesinde güzel bir örnek ortaya koyduğunu söyledi.

Gelecek Partisi

Yücel, Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

31 Mart seçim sonuçlarıyla milletin kendilerine bir sorumluluk verdiğini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bunu "milletin açtığı kredi" olarak nitelediğini anımsatan Yücel, bu krediyle doğru yatırım ve hizmetler getirmeleri halinde ülkeye çok daha fazla katkıları olacağını anlattı.

Gelecek Partisi İzmir Mustafa Bilici de siyasetin ayrıştırıcı bir dilden uzak olması gerektiğini, farklı siyasi görüşten insanların aynı apartmanda komşuluk ilişkilerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi

Yücel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Geyveli, son dönemde yurt içinde ve yurt dışında olan bazı gelişmelerin kendilerini üzdüğünü ve insanlığın vicdanını kanattığını söyledi.

Türkiye'de 21'nci yüzyılda barınma ve gıda konularında mağduriyetler yaşandığını aktaran Geyveli, "Çiftçinin ve üreticinin yüzünün gülmediği, maliyetleri kurtarmayan fiyatlarla beraber üretimin ve tüketimin durdurulması tehlikesiyle karşı karşıyayız. Pandemi döneminde gıdanın stratejik durumunu gördük. Bundan ders almamız gerekirken bunu alamadık." görüşünü paylaştı.

Geyveli, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarına ortak ses yükseltilmesi gerektiğini belirterek, bu doğrultuda CHP'ye, birlikte miting düzenleme davetinde bulundu.

Deniz Yücel de Yeniden Refah Partisinin siyasetteki duruşunu ve tavrını önemsediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Toplumun büyük bir kesimi hayat pahalılığı altında eziliyor. Önümüzdeki günlerde bir 'emek mitingi' yapacağız, toplumun ihtiyacı olan konuları gündeme getirmeye devam edeceğiz. Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinde gölge bakanlarımızın ilgili bakanlarla görüşmesi, belli konularda brifing almaları ve ortak çözüm üretme konusunda birlikte çalışmaları gündeme geldi. Görüşmeden sonra gölge bakanlarımızın bir kısmı bakanlarla görüşmeler gerçekleştirdiler. Önümüzdeki hafta da CHP ekonomi kurmayları Hazine ve Maliye Bakanı ile bir araya gelecek. Asgari ücret, emekli maaşları olmak üzere, toplumun sırtındaki yükü hafifletecek, imkanlar el verdiği ölçüde emeklilerin ve asgari ücretlilerin durumunu düzeltebilecek bir iyileştirme yapılması konusunda gayret sarf edecekler."

Anayasa konusunda iktidarla bir çalışma içerisinde olmadıklarını kaydeden Yücel, önce mevcut anayasaya, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması yönüne tavırları olduğunu anlattı.

CHP heyeti devamında, BTP, Zafer Partisi ve Milli Yol Partisi heyetleriyle de bayramlaştı.

Öte yandan, CHP Genel Merkezi'nde, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Ankara milletvekilleri, belediye başkanları ve Parti Meclisi üyelerinin katılımıyla teşkilat mensuplarıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Saadet Partisinde siyasi partiler arası bayramlaşma

Konuk heyetleri Genel Başkan yardımcıları Fatih Aydın, Alev Sezen, Kadın Gençlik Kolları Başkanı Merve Tekin Çolak ile STK ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Nurican Kutoğlu ağırladı.

Saadet Partisini ziyaret eden CHP heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kadın Kolları MYK Üyesi Azize Çeroğlu ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Eda Albayrak yer aldı.

Karşılıklı bayram tebriklerinin iletilmesinin ardından Yavuzyılmaz, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının öne çıktığı günler olduğunu belirterek, siyasi partiler arasında bir rekabet olsa da bunun bayramlaşmamayı gerektirmediğini ifade etti.

Yavuzyılmaz, 30 Haziran'da yapılacak kongre dolayısıyla Saadet Partisine başarılar diledi.

İYİ Parti heyetinin ziyareti

Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu başkanlığındaki İYİ Parti heyeti de Saadet Partisini ziyaret etti.

İki heyetin karşılıklı bayramlaşmasının ardından son günlerde meydana gelen kadın cinayetleri, organize suç örgütlerinin eylemleri ve gençlerin uyuşturucu kullanımı konuları konuşuldu.

Bayramın ardından ilk işlerinin 30 Haziran'da yapılacak kongre olduğunu belirten Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun 84 yaşında olduğunu ve son süreçte yoğun çalıştığını söyledi.

Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun yanı sıra genel başkanlığı yeni bir nesle devretme isteğinin de olduğunu ifade eden Aydın, delegelere hangi ismi genel başkan görmek istediklerini sordukları istişare sürecinin tamamlandığını, bu çalışmanın sonuçlarını Karamollaoğlu'nun değerlendireceğini ve 24 Haziran'da genel başkan adayını açıklamayı planladıklarını bildirdi.

DEM Parti heyetinin ziyareti

Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk başkanlığındaki DEM Parti heyeti de Saadet Partisine bayram ziyaretinde bulundu.

Çelenk, ziyaretteki konuşmasında DEM Parti'li Hakkari Belediyesine kayyum atanmasından dolayı bayrama düşük moralle girdiklerini aktardı.

Yeni anayasa çalışmalarının değerlendirildiği görüşmede, iktidarın bu konudaki niyetinin net bir şekilde görülmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Saadet Partisini, DP, BBP, Vatan Partisi, Zafer Partisi, Memleket Partisi, DSP, HÜDA PAR, Demokrasi ve Atılım Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi heyetleri de ziyaret etti.

DSP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma

Demokratik Sol Parti (DSP), Kurban Bayramı dolayısıyla partiler arası heyetleri ağırladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında DSP'yi, AK Parti, MHP, CHP, Saadet Partisi, Zafer Partisi ve diğer partilerin heyetleri ziyaret etti.

Ziyaretçiler, Genel Sekreter Hasan Erçelebi ve beraberindeki heyet tarafından ağırlandı.

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunulan ziyaretlerde, konuk heyetler, çiçek ve çikolata getirirken, DSP'de de konuklara çay, kahve ve çikolata ikram edildi.

İYİ Parti'de siyasi partiler arası bayramlaşma

İYİ Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında siyasi parti temsilcilerini ağırladı.

Bu kapsamda, sırasıyla Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, CHP, AK Parti, BBP, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Memleket Partisi heyetleri, İYİ Parti'yi ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezinde konukları, Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci, Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan ve Gençlik Kolları Üyesi Merve İnan Gökçen ağırladı.

Partiye ilk olarak, Saadet Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar başkanlığındaki heyet bayramlaşma ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti'nin kongresinin hayırlı olmasını dileyen Sunar, 30 Haziran'da Saadet Partisi olarak kendilerinin de kongreye gideceklerini hatırlattı.

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci'nin, Saadet Partisi'nin kongreye tek adayla mı gideceğine dair sorusunu cevaplayan Sunar, "Kongrede delegenin yeter sayıda imzasını alan, delegenin karşısına çıkar ve aday olabilir. Ama genel merkez olarak biz, tek adaylı bir kongre düşünüyoruz." dedi.

CHP'den İYİ Parti'ye bayram ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki heyet de İYİ Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti'yi "kardeş parti" olarak gördüklerini ifade eden CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, "Büyük bir dayanışmanın temellerini attığımız, daha sonra o tohumların filizler vereceği bir geleceğe doğru yol aldığımız ve bu anlamda da çok kıymet verdiğimiz bir parti. Ben, hem kurultayda yeni görev alan değerli Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'nu da çok tebrik ediyorum. Sizlere de yeni aldığınız görevlerde başarılar diliyorum. Daha çok, daha sık görüşeceğiz. Çalışmamız gereken çok fazla konu var. Ortak akılla yol almamız gereken çok konu var." diye konuştu.

"Sağlıklı bir şekilde ilerlemeyi biz de umuyoruz"

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci de İYİ Parti olarak CHP'ye karşı hislerinin aynı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Zaten uzun bir ittifak süreci de yaşadık beraber. İstediğimiz gibi sonuçlanmasa da alnımızın akıyla çıktığımız, karşılıklı diyalogda örnek teşkil ettiğimiz bir dönemi kapattık. Bundan sonrası için de inşallah karşılıklı istişarelerle, dediğiniz gibi koordinasyonda, sağlıklı bir şekilde ilerlemeyi biz de umuyoruz. Bayram vesilesiyle de bunu pekiştirmiş olduk. Bizler için de ayrı bir mutluluk."

AK Parti'nin ziyareti

İYİ Parti'ye daha sonra AK Parti MKYK Üyesi, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Hasan Sert başkanlığındaki AK Parti heyeti, bayram ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve diğer partililere görevlerinde başarı dileyen Sert, bundan sonra da her beraber ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin önemli bir coğrafyada, tam orta noktada bulunduğuna dikkati çeken Sert, "Bu memleketi, bu coğrafyayı korumak için, bu ülkeyi korumak ve güçlendirmek için mutlaka el birliğiyle çalışmak gerekecek. Yani siyasi konjonktürde birtakım farklılıkların olması, bizi ayrı kutuplara doğru atmamalı. Bir yerlerde buluşturup tekrar bu sorumlulukları çok olan ülkenin sırtındaki bu sorumlulukları taşıyacak direnci, birlik ve beraberlikle sağlayabiliriz ancak." diye konuştu.

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci de Türkiye'nin özlediği görüntülerin "normalleşme süreci" adı altında görünmeye başladığını belirterek, "Ben bunlara çok olumlu bakıyorum. Ülkenin tansiyonunun düşebilmesi, ayarlanması açısından bir denge siyaseti şart. İnşallah ne kadar katkıda bulunabilirsek buna biz de burada bunun için hazırız ve çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kaderli başkanlığındaki heyet de İYİ Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu. Kaderli, başta Filistin, Gazze, Doğu Türkistan olmak üzere, bayramların, bütün mazlum, masum coğrafyalarda akan kanın, yapılan zulmünlerin durmasına vesile olmasını diledi.

İYİ Parti'yi ayrıca Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, BBP, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Memleket Partisi heyetleri ziyaret etti.

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunulan ziyaretlerde konuk heyetler, çiçek ve çikolata getirirken, İYİ Parti'de de konuklara çay, kahve, çikolata ve baklava ikram edildi.

DEM Parti'de siyasi partiler arası bayramlaşma

Konuk heyetler, DEM Parti Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, İstanbul Milletvekili Celal Fırat ve Parti Meclisi Üyesi Beyza Zeyno Bayramoğlu tarafından karşılandı.

Ziyaretlerde, DEM Parti ve konuk heyetler, birbirlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

DEM Parti'nin ilk ziyaretçileri, Gelecek Partisi heyetinden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Genel Başkan Yardımcısı Meryem Türktekin ve Genel Başkan Danışmanı Muhammet Emin Parlak oldu.

Ziyarette konuşan Türkdoğan, ülkeye ve bölgeye barış gelmesi temennisinde bulunarak, İçişleri Bakanlığınca Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını kabul etmediklerini söyledi.

Milletvekili Bilici de "Biz, ne olursa olsun kesinlikle kayyuma karşı olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Ülkenin batısında nasıl bir uygulama yapılıyorsa doğu ve güneydoğusundaki illerinde de aynı uygulamaların yapılmasından yana olduğumuzu söylüyoruz." dedi.

CHP'nin ziyareti

DEM Parti daha sonra CHP'den Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kadın Kolları MYK Üyesi Azize Çeroğlu, Gençlik Kolları MYK Üyesi Eda Albayrak'tan oluşan heyeti ağırladı. CHP heyetinin ziyaretinde de Akış'ın görevinden uzaklaştırılması konuşuldu.

DEM Parti'li Türkdoğan, "İktidarın kayyum siyasetine karşı demokrasiyi savunuyoruz. Barış mücadelesi, barış siyaseti bizim için vazgeçilmez." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Yavuzyılmaz da "Bir belediye başkanıyla ilgili seçilme yeterliliğini görüp Yüksek Seçim Kurulu'nun uygunluk vermesine rağmen, seçimi kazandıktan sonra onu görevden alırken, belediye meclisinden, yeni belediye başkanını belirlemek varken, buna rağmen belediye meclisini de devre dışı bırakarak halkın iradesini bütünüyle yok sayan bir anlayış var. Bu anlayışı biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ekonomik sorunlarının bulunduğunu, bunları gündemden düşürerek başka tartışmalar açılmaya çalışıldığını öne süren Yavuzyılmaz, "Bizim de vazifemiz, yerel seçimlerin birinci partisi olarak iktidara gelmek için bu büyük mücadelemizi sürdürmek. Burada vatandaşımıza kulak veriyoruz." diye konuştu.

DEM Parti'yi daha sonra, Saadet Partisi ve DEVA Partisi heyetleri ziyaret etti.

BBP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında BBP'yi, AK Parti, CHP ve DSP, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi ve DEVA Partisi heyetleri ziyaret etti.

Parti heyetleri, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

BBP'yi, AK Parti'den MKYK üyesi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Hasan Sert ve beraberindeki heyet ziyaret etti.

Heyetin bayramını tebrik eden Eren, bayramın Filistin'deki gözyaşı nedeniyle buruk geçtiğini söyledi.

Eren, "Eski kurucularımızdan Abdurrahim Karakoç, derdi ki 'bayramlar bayram ola' evet Türk İslam coğrafyası için şu anda bayramlar bayram olmuyor. İsrail'i şiddetle kınıyoruz, inşallah bundan sonraki bayramlar Türk İslam coğrafyasına huzur, başarı, mutluluk getirir. İnşallah Cumhur İttifakımız ilelebet devam etsin." dedi.

AK Parti adına konuşan Sert ise dünyanın birçok coğrafyasındaki çatışmaların baş mimarının Amerika olduğunu ifade ederek, "Bir politikası var, bütün dünyadaki ülkeleri kıymık kıymık, kesme şeker gibi küçülterek, kendi hegemonyasını yüz yıl, 2 yüzyıl sorunsuz devam ettirmek başka ülkelerin dirilmesine de 2 yüzyıl kendine gelemeyecek şekilde tahrip etmek üzerine kurulmuş bir emperyalist düşünce var. Biz bu dağın arkasını göremezsek, bu düşüncelerin programını göremezsek yazık ederiz. Dünyada ne olup bitiyor, Balkanlar'da, Avrupa'da, komünist mihrakta ne oluyor, Amerika'da neler oluyor, bunların hepsini görmek zorundayız. İsrail'in yapmış olduğu zulmü, hiçbir Müslüman demiyorum, vicdan sahibi insan, Yahudi, Hristiyan, laik-anti laik, hiç kimsenin kabul etmesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in mazlumlardan hınç alır gibi saldırdığı görüşünü dile getiren Sert, sadece o bölgede değil, dünyanın 56 bölgesinde lokal olarak çatışma bölgesinin olduğunu belirtti.

CHP heyeti adına konuşan Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bayramlaşmanın ardından Gazze konusunda açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dünya liderlerine mektup yazarak, çağrıda bulunduğunu aktaran Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Filistin'in devlet olarak tanınmasını istedi. Bu çağrıya olumlu dönüşlerde oldu ve bu noktada yeni bir süreci de aslında o coğrafyada başlatmış olduk. Bu bakımdan gerçekten yaşananlar bizi çok fazla üzüyor ve daha fazlasının yapılması gerektiği bu sürecin çocukların canını alma noktasında dünyada bir utanca dönüştüğü açık. O nedenle bu sürecin bir an önce belirli bir barışla sonlanmasını istiyoruz.

Diğer taraftan merhum BBP Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve yaşanan helikopter faciası konusunda benim de araştırmalarım oldu. Bu durumu, her ne kadar facia diye ifade etsek de bilinmez ve soru işareti olan çok nokta var."

Bayramlaşmaya, Saadet Partisi, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi, İYİ Parti ve DSP'den heyetler katıldı.