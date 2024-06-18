Uşak'ta yangın ormanlık alana sıçradı! Müdahale sürüyor
Uşak'ta arpa buğday ekili tarım arazilerinde ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için mücadele sürüyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2024 22:01, Son Güncelleme : 18 Haziran 2024 22:02
Edinilen bilgilere göre, Akbulak köyü yakınlarında hububat ekili tarım arazilerinde ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi.
RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.