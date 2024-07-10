Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Kuruca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 12 ACC 442 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Ayhan Arslantaş ve Dilan Erdemci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan M.K. ise ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Arslantaş ve Erdemci'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.