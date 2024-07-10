Dövülerek öldürülen müzisyen cinayetinde istenen ceza belli oldu

Şam yönetimi kabul etti: Özgür Özel, Beşar Esad ile görüşecek
Şam yönetimi kabul etti: Özgür Özel, Beşar Esad ile görüşecek
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
İkinci el otomobil satışları durdu, noterler boş kaldı
İkinci el otomobil satışları durdu, noterler boş kaldı
Üniversitelerde ikinci öğretim programları kapatıldı
Üniversitelerde ikinci öğretim programları kapatıldı
AK Parti, tüm emeklilere seyyanen zammı tartışıyor
AK Parti, tüm emeklilere seyyanen zammı tartışıyor
Cezaevine girip husumetlilerini vurmuşlardı: 5 tutuklama
Cezaevine girip husumetlilerini vurmuşlardı: 5 tutuklama
TMO ürünleri PttAVM üzerinden yurt dışına da satılacak
TMO ürünleri PttAVM üzerinden yurt dışına da satılacak
Dolar 33 TL'nin üstünü test etti
Dolar 33 TL'nin üstünü test etti
Araç muayenesinde kesilen kredi kartı komisyonu için iade kararı
Araç muayenesinde kesilen kredi kartı komisyonu için iade kararı
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını düzenleyen yönetmelik yayımlandı
Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını düzenleyen yönetmelik yayımlandı
Online eğitimle alınan diplomaya denklik yok
Online eğitimle alınan diplomaya denklik yok
LGS'de şampiyon azaldı: Gözde liselere giriş kolaylaşacak
LGS'de şampiyon azaldı: Gözde liselere giriş kolaylaşacak
En düşük emekli maaşına zam iki haftaya yasalaşacak
En düşük emekli maaşına zam iki haftaya yasalaşacak
3 çocuğa asgari ücret kadar destek verilsin
3 çocuğa asgari ücret kadar destek verilsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye geldi
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme
44 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi: Mağduriyetim had safhaya geldi
44 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi: Mağduriyetim had safhaya geldi
MEB, LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti veriyor
MEB, LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti veriyor
Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış alarmı!
Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış alarmı!
Hazine, iki ihalede 55,7 milyar lira borçlandı
Hazine, iki ihalede 55,7 milyar lira borçlandı
Adli emanette kaybolan 6 kilo kokain davasında 2 memura tahliye
Adli emanette kaybolan 6 kilo kokain davasında 2 memura tahliye
MEB'in 'Denklik Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB'in 'Denklik Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Tekin'den YLSY açıklaması! 'Hepimizin bu ülkeye borcu var '
Bakan Tekin'den YLSY açıklaması! 'Hepimizin bu ülkeye borcu var '
Bakan Tunç: İKM'lerin özlük hakları gündemimizde
Bakan Tunç: İKM'lerin özlük hakları gündemimizde
Üç konfederasyondan 10 talep
Üç konfederasyondan 10 talep
'Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor'
'Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor'
Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı
Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı
Türksat 6A, Türkçe komutlarla uzayda yol alıyor
Türksat 6A, Türkçe komutlarla uzayda yol alıyor
Sendikalardan ortak açıklama: Bizim üzerimizden ekonomi düzelmez
Sendikalardan ortak açıklama: Bizim üzerimizden ekonomi düzelmez
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Dövülerek öldürülen müzisyen cinayetinde istenen ceza belli oldu

İstanbul Güngören'deki bir restoranda müzisyen Umut Emre Aytekin'i nişanlısının yanında döverek ölümüne neden oldukları iddia edilen şüpheliler hakkında müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 12:26, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 12:30
Yazdır
Dövülerek öldürülen müzisyen cinayetinde istenen ceza belli oldu

Güngören'deki bir restoranda müzisyen Umut Emre Aytekin'i darbederek ölümüne neden oldukları öne sürülen iki şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Şubat'ta Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Caddesi'ndeki restoranda şüpheliler Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu'nun müzisyen Umut Emre Aytekin'i yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdükleri iddiasıyla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, iş yeri kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, Umut Emre Aytekin ve nişanlısının saat 05.30 sıralarında iş yerine gelip, ellerindeki yiyeceklerle sanıkların bulunduğu masanın arkasındaki masaya oturdukları, bir süre sonra Aytekin ile şüpheliler arasında masa başında konuşma geçtiği aktarıldı.

Konuşmanın ardından Aytekin'in saat 06.30 sıralarında restorandaki bankonun önünde beklediği, sanık Hayrettin Öztaşçı'nın Aytekin'i kafasına yumruk atıp boğazını sıkarak yere düşürdüğü anlatılan iddianamede, diğer sanık Ceyhun Tuzcu'nun Aytekin'i birden fazla kez tekmelediği kaydedildi.

Yine bu sırada Öztaşçı'nın Aytekin'in kafasına tekme attığı, maktulün nişanlısının araya girerek engel olmaya çalıştığı belirtilen iddianamede, yere düşen Aytekin'in yüzünde Öztaşçı'nın attığı tekme ve yumruklar nedeniyle kanamalar olduğu ifade edildi.

İddianamede savunmasına yer verilen Öztaşçı, sanık Ceyhun Tuzcu'yla dışarıda şarkı sözü yazdıklarını, telefonlarının şarjı bittiği için saat 04.00 sıralarında restorana gittiklerini, gitmeden önce alkol aldıklarını ancak bilincinin yerinde olduğunu anlattı.

Masada uyukladığı sırada yan masadaki Aytekin'in Tuzcu'yla konuşmaya başladığını aktaran Öztaşçı, Aytekin'in kendilerine, "Yemek mi yediniz, bu tepsiler ne? İçeceğinizi başka yerde için, yoksa suratınıza yersiniz." dediğini ve yanlarına gelerek gözlerini kendisinden ayırmadan küfür ettiğini öne sürdü.

Öztaşçı, söylediklerini gururuna yediremediği için sipariş verdiği sırada Aytekin'in yanına giderek çenesine yumruk attığını, yere düşen Aytekin hareketsiz yattığı için çevredekilerden ambulansı aramalarını istediğini, Aytekin'e tahrik altında sinirle vurduğunu iddia etti.

Sanık Ceyhun Tuzcu ise iddianamede yer alan ifadesinde, telefonlarının şarjı bittiği için lokantaya gittiklerini belirterek, masada oturdukları esnada maktulün kendilerine küfür ettiğini öne sürdü.

Öztaşçı'nın bir anlık sinirle yanına gittiği Aytekin'e 2-3 yumruk attığını söyleyen Tuzcu, "Yere düşen maktulün sırt ve omuz arasına 3-4 kez tekme attım. Üzerinde silah bulunabilir diye ve anneme küfür ettiği için tekmeledim. Hayrettin'in vurmaya devam etmesi üzerine uzaklaştım. Maktulün bize karşı bir darp girişimi olmadı. Maktulün yüzünden kan geldiğini görünce hemen ambulans çağrılmasını istedim. Pişmanım." dedi.

- Tanık nişanlının ifadesi

İddianamede beyanına yer verilen tanık Sandra Maria Magdelana Zeppin de Aytekin'in nişanlısı olduğunu, 3 Şubat'ta farklı saat ve mekanlarda alkol aldıklarını, 4 Şubat günü saat 05.30'da ise yemek için restorana gittiklerini ifade etti.

Restoranda yan masada iri yapılı iki erkeğin oturduğunu, sanık Ceyhun Tuzcu'nun sürekli kendisine baktığını belirten Zeppin, Tuzcu'nun bakışlarından rahatsız edici bir durum sezmediğini kaydetti.

Zeppin, Aytekin'in masada yüzü sanıklara dönük şekilde oturduğunu ve sipariş vermek için ayağa kalktığında aralarında konuşma geçtiğini ancak kavga eder bir halleri olmadığını anlattı.

Tuzcu'nun bu sırada küfür ettiğini, nişanlısına "Bu adamlar sinkaflı, kötü kelimeler kullanıyorlar, farkında mısın?" dediğini aktaran Zeppin, Aytekin'in ise "Boşver" diyerek sipariş vermeye gittiğini söyledi.

Zeppin, beyanının devamında şunları kaydetti:

"Umut Emre Aytekin sipariş vermeye gittikten 30 saniye sonra şüpheliler kendi aralarında anlamadığım bir şeyler konuştular. Ardından Umut Emre'nin yanına gittiler. Sanık Hayrettin Öztaşçı, Umut Emre'ye arkadan yaklaşarak sert bir şekilde yumruk atıp yere düşürdü. Yerde darbetmeye devam etti. Ceyhun Tuzcu'yla birlikte hareket ederek yerde tekmelemeyi sürdürdüler. Müdahale ederek Umut Emre'nin üzerinden şüphelileri itekledim. Daha fazla darbetmelerine engel oldum. Bağırarak etraftan yardım istedim. Umut Emre'nin şüphelilere bir eylemi olmadı. Şahısları ilk defa gördüm."

İddianamede, sanıklar Ceyhun Tuzcu ile Hayrettin Öztaşçı'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber