Hatay'da iki ayrı yerde çıkan yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. 1 hektarlık alanda etkili olan yangında sazlık alanda büyük tahribat oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. 1 hektarlık alanda etkili olan yangında sazlık alanda büyük tahribat oluştu. Samandağ ilçesine bağlı Huzurlu Mahallesi'ndeki sazlık alanda yangın çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net