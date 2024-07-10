Okul öncesi öğretmeni İLKSAN'a açtığı davayı kazandı

Sendika dava sonucunu, ' Açmış olduğumuz davayı kazandık'! başlığı ile duyurdu

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası'nun yaptığı yazılı açıklama şu şekilde;

Okul Öncesi Öğretmeni Olarak Görev Yapan ve İLKSAN Üyeliğinden Ayrılmak İsteyen Üyemizin Talebinin İLKSAN Tarafından Reddedilmesi Üzerine Açmış Olduğumuz Davayı Kazandık!

'Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası olarak "Okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan ve İLKSAN üyeliğinden ayrılmak isteyen üyemizin talebinin İlksan Genel Müdürlüğü tarafından reddedilmesi üzerine açmış olduğumuz davayı Ankara 3. İdare Mahkemesinde kazandık. Ankara 3. İdare Mahkemesi 2024/930 sayılı kararında ". Mevzuat hükümleri ile dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde, davacının okul öncesi öğretmeni olarak görev yaptığı ve ilk ataması ile birlikte Sandığa üye yapıldığı, buna karşın okul öncesi öğretmenlerinin Sandığa üye olma zorunluluğu getirilen ve tek tek kadro ünvanları sayılan personel arasında bulunmadığı, bu haliyle davacının Sandığa üye yapılmasının hukuksal temelden yoksun olduğu ve rızası dışında üyeliğinin devam ettirilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından davacı tarafından İLKSAN üyeliğinin sonlandırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir." İfadelerine yer vermiştir.

'İdari Mahkeme İlksan'ın zorunlu üye olacak branşlar (Sınıf Öğretmenleri, Özel Eğitim Kurumlarında İlk Tahsilini Veren Öğretmenler, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Maarif Müfettişleri, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Görevli Memurlar, Sandık İşlerinde Çalışanlar) içinde yer almayan okul öncesi öğretmeni üyemizin, talebinin reddedilme gerekçelerini yerinde görmeyerek, talebinin kabulüne hükmetti. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak; Kamu zararının oluşmaması ve mağduriyetlerin ortadan kalkması adına Milli Eğitim Bakanlığının bu konularda her türlü mevzuat değişikliklerini yapması gereklidir. Sendikamız her zaman üyelerinin haklarını savunmaya ve bu konularda hukuk mücadelesi vermeye devam edecektir.' açıklamalarına yer verildi.