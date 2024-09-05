KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, internet sitesinden KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 11:03, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:24
ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2024-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 5 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
DİKKAT!
15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI