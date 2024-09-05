Sürdürülebilirlik raporları güvence denetimine tabi olacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2024 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının kurum tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, düzenlenecekleri ilk yıldan başlamak üzere güvence denetimine tabi tutulmasına karar verildi.