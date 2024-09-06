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İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik

İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 01:04, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 01:06
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İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/5/2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Ek-1'inde yer alan cetvelin "A-Merkez Teşkilatı" başlıklı kısmının "4- Personel Genel Müdürlüğü" bölümünün birinci satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

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