Fethiye'de zincirleme kaza: 1 ölü, 11 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 07:35, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 06:41
Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy mevkiinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekibince kurtarıldı.
Kazada yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü H.İ.K. kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Yaralılardan A.D. ile E.S.D'nin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.