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Üniversitelilere 'kapora' dolandırıcılığı uyarısı

Adana Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, üniversite okumak için başka şehirlere gitmeye hazırlanan öğrencilerin kiralık ev arayışına başladıklarını belirtti. Özellikle sahte ya da inşaat aşamasındaki konutun proje fotoğraflarıyla portallara ilan girip kapora dolandırıcılığı yapanlarda ciddi artış olduğunun altını çizen ve gençleri uyaran Uçar, dolandırıcılık durumlarının, 15 Eylül itibarıyla elektronik ilan doğrulama sistemi ile son bulacağını vurguladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 11:21, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:22
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Üniversitelilere 'kapora' dolandırıcılığı uyarısı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla, yeni döneme az bir zaman kala, yurt genelinde üniversite okumak için şehir değiştirmeye hazırlanan gençler, kiralık ev arayışlarına da başladı. Ancak bunun için bulunduğu bölgeye göre kira bedelini bilmedikleri evleri ilan portallarında araştıran gençler, kapora dolandırıcılarının tuzağına düşebiliyor.

Adana Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, öğrencilerin barınma sıkıntısının yanı sıra dolandırıcılar tarafından da mağdur olma riskiyle karşı karşıya olduklarına dikkat çekti. Uçar, bu yöntemin genellikle sahte ya da inşaatı devam eden proje görselleri kullanılarak yapıldığını ve portallara ilan giren dolandırıcıların aynı zamanda bedelinin altında fiyat ekleyerek, 'Acil' ya da 'Sadece birkaç günlüğüne bu fiyat', 'Şu kadar kapora yollayın, ev sizin' gibi baskılar kurarak gençlerden hayali evler için kapora aldığını belirtti.

'EMLAK DANIŞMANLARI TERCİH EDİLMELİ'

Kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle ev satışlarında yaşanan durgunluğun yanı sıra kiralık ev bulmakta da zorluk yaşayacak olan gençlerin aynı zamanda bu tür dolandırıcılıkla da karşı karşıya kalmaması için uyarılarda bulunan Uçar, "Hem kira fiyatları yüksek hem de kiralık ev bulmakta bizler de zorlanıyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz de zorluk çekiyor. Gençlerimiz kesinlikle emlak danışmanlarını tercih etmelidir ya da bulundukları, seçtikleri bölgede mutlaka bir emlak fiyat analizi yapmalıdır. 15 Eylül'de elektronik ilan doğrulama sistemi hayata geçiyor. Bu da artık dolandırıcılık olaylarını engelleyecektir" diye konuştu.

YÜKSEK FAİZ VATANDAŞI KİRAYA YÖNELTTİ, ÖĞRENCİ EV BULAMIYOR

Konut kredilerinin durumuna ve etkilerine de değinen Uçar, "Bugün en düşük kira 10 bin TL'den başlıyor. Konut kredisinin yüksek olması insanları kiraya yönlendirdi. Yani aileler de oturmak üzere kiralık eve yöneldiğinden öğrenciler bir nevi ikinci planda kalıyor ve çocuklarımıza biz ev bulmakta zorlanıyoruz. Bütün emlakçı arkadaşlarımız aynı sıkıntıyı yaşıyor. Konut kredileri 2,90'a kadar geriledi. Son günlerde 15-20 puan bir düşüş oldu, biz daha da düşmesini bekliyoruz. Oranlar hala çok yüksek, yeterli değil. Faizlerin düşmesiyle vatandaş satılık konutlara yöneleceğinden kiralık evler de boşa çıkacaktır" dedi.

Çocuklarına ev bakmak için kente gelen bazı aileler ve öğrenciler de dolandırıcılık konusunda çok sayıda duyum aldıklarını ve mağdur olmamak için emlakçılarla görüşme yaptıklarını söyledi.

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