Türkiye'nin en iyi 100 bilim insanı belli oldu

219 ülke, 2 milyon 411 bilim insanı ve 24 bin kurumu akademik özelliklerine göre sıralayan bağımsız uluslararası kuruluş "AD Scientific Index"in "World Scientist and University Rankings" 2025 versiyonu yayınlandı.



AD Scientific Index (Alper-Döğer Scientific Index), bilim insanlarının bilimsel performansı ve bilimsel üretkenliğin katma değeri temel alınarak oluşturulan özgün bir sıralama ve analiz sistemidir. Aynı zamanda, kurumlardaki bilim insanlarının bilimsel özelliklerine dayanarak kurumları da sıralar. Dokuz parametre kullanılarak oluşturulan bu endeks, bilim insanlarını 12 farklı konu başlığı altında sıralar ve Google Scholar'daki titiz bir veri temizliği sonrası h-indeksi ve i10 indeksi puanları ile atıflara dayalı olarak bilim insanlarının toplam ve son altı yıllık üretkenlik katsayılarını gösterir.

2025 AD Scientific Index'in Öne Çıkan Özellikleri: Üç Yeni Sıralama: Art and Humanities Rankings and Social Sciences and Humanities Rankings, ve Young University Rankings Sosyal ve Beşeri bilimleri tamamen kendi içinde sıralayan özel bir ranking'dir.

"World Scientist and University Rankings 2025" te Türkiyede öne çıkan kurumlar

Türkiye'deki ilk 10 üniversite ve dünya sıralamaları:

1. Hacettepe Üniversitesi - Dünya Sırası: 423

2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Dünya Sırası: 557

3. Ankara Üniversitesi - Dünya Sırası: 646

4. Koç Üniversitesi - Dünya Sırası: 665

5. İstanbul Teknik Üniversitesi - Dünya Sırası: 680

6. Gazi Üniversitesi - Dünya Sırası: 689

7. Ege Üniversitesi - Dünya Sırası: 704

8. İstanbul Üniversitesi - Dünya Sırası: 766

9. Atatürk Üniversitesi - Dünya Sırası: 772

10. Dokuz Eylül Üniversitesi - Dünya Sırası: 773

Türkiye'deki devlet üniversitelerinin sıralamasında ilk 10 kurum ve devlet üniversiteleri arasındaki dünya sıralamaları:

1. Hacettepe Üniversitesi - Dünya Sırası: 373

2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Dünya Sırası: 498

3. Ankara Üniversitesi - Dünya Sırası: 577

4. İstanbul Teknik Üniversitesi - Dünya Sırası: 604

5. Gazi Üniversitesi - Dünya Sırası: 611

6. Ege Üniversitesi - Dünya Sırası: 625

7. İstanbul Üniversitesi - Dünya Sırası: 679

8. Atatürk Üniversitesi - Dünya Sırası: 685

9. Dokuz Eylül Üniversitesi - Dünya Sırası: 686

10. Marmara Üniversitesi - Dünya Sırası: 696

Türkiye'deki vakıf (özel) üniversiteleri için ilk 10 kurum ve özel üniversiteleri içindeki dünya sıralamaları:

1. Koç Üniversitesi - Dünya Sırası: 72

2. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi - Dünya Sırası: 102

3. Sabancı Üniversitesi - Dünya Sırası: 124

4. Başkent Üniversitesi - Dünya Sırası: 148

5. İstanbul Medipol Üniversitesi - Dünya Sırası: 182

6. Yeditepe Üniversitesi - Dünya Sırası: 187

7. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi - Dünya Sırası: 201

8. Bahçeşehir Üniversitesi - Dünya Sırası: 222

9. İstinye Üniversitesi - Dünya Sırası: 224

10. TOBB ETÜ - Dünya Sırası: 255

İşte Türkiye'deki Mühendislik ve Teknoloji alanındaki ilk 10 üniversite ve bu alandaki dünya sıralamaları:

1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Dünya Sırası: 309

2. İstanbul Teknik Üniversitesi - Dünya Sırası: 319

3. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi - Dünya Sırası: 540

4. Boğaziçi Üniversitesi - Dünya Sırası: 604

5. Koç Üniversitesi - Dünya Sırası: 615

6. Hacettepe Üniversitesi - Dünya Sırası: 702

7. Yıldız Teknik Üniversitesi - Dünya Sırası: 733

8. Sabancı Üniversitesi - Dünya Sırası: 739

9. Dokuz Eylül Üniversitesi - Dünya Sırası: 766

10. Gazi Üniversitesi - Dünya Sırası: 993

İşte Türkiye'deki Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında ilk 10 üniversite ve bu alandaki dünya sıralamaları:

1. Hacettepe Üniversitesi - Dünya Sırası: 129

2. Ankara Üniversitesi - Dünya Sırası: 227

3. İstanbul Üniversitesi - Dünya Sırası: 233

4. Ege Üniversitesi - Dünya Sırası: 264

5. Sağlık Bilimleri Üniversitesi - Dünya Sırası: 272

6. Marmara Üniversitesi - Dünya Sırası: 290

7. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Dünya Sırası: 305

8. Dokuz Eylül Üniversitesi - Dünya Sırası: 352

9. Koç Üniversitesi - Dünya Sırası: 353

10. Gazi Üniversitesi - Dünya Sırası: 372

Türkiye'deki Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında ilk 10 üniversite ve bu alandaki dünya sıralamaları:

1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Dünya Sırası: 498

2. Hacettepe Üniversitesi - Dünya Sırası: 661

3. İstanbul Üniversitesi - Dünya Sırası: 673

4. Ankara Üniversitesi - Dünya Sırası: 702

5. Gazi Üniversitesi - Dünya Sırası: 753

6. Koç Üniversitesi - Dünya Sırası: 769

7. Marmara Üniversitesi - Dünya Sırası: 786

8. İstanbul Teknik Üniversitesi - Dünya Sırası: 794

9. Boğaziçi Üniversitesi - Dünya Sırası: 844

10. Ege Üniversitesi - Dünya Sırası: 862

Türkiye'deki Sanat ve Beşeri Bilimler alanında ilk 10 üniversite ve bu alanda dünya sıralamaları:

1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Dünya Sırası: 622

2. Hacettepe Üniversitesi - Dünya Sırası: 690

3. İstanbul Üniversitesi - Dünya Sırası: 773

4. Koç Üniversitesi - Dünya Sırası: 843

5. Ankara Üniversitesi - Dünya Sırası: 868

6. Boğaziçi Üniversitesi - Dünya Sırası: 890

7. Gazi Üniversitesi - Dünya Sırası: 892

8. Sabancı Üniversitesi - Dünya Sırası: 929

9. Ege Üniversitesi - Dünya Sırası: 986

10. İstanbul Teknik Üniversitesi - Dünya Sırası: 994

İlk 10 bilim insanı ve alanları:

1. Hatice Duran Yıldız Ankara University Natural Sciences / Physics Dünya Sırası: 131

2. Orhan Çakır Ankara University Natural Sciences / Physics Dünya Sırası: 132

3. Erhan Gülmez Bogazici University Natural Sciences / Physics Dünya Sırası: 194

4. Aysel Kayış Topaksu Çukurova University Natural Sciences / Physics Dünya Sırası: 201

5. Serhat Iştın Yeditepe University Natural Sciences / Physics Dünya Sırası: 230

6. Veysi Erkcan Özcan Bogazici University Natural Sciences / Physics Dünya Sırası: 252

7. Kadri Özdemir İzmir Bakırçay University Natural Sciences / Physics Dünya Sırası: 258

8. Bora Akgün Bogazici University Natural Sciences / Physics Dünya Sırası: 262

9. Ferhat Özok Mimar Sinan Güzel Sanatlar University Natural Sciences / Physics Dünya Sırası: 295

10. Emrah Tiraş Erciyes University Natural Sciences / Physics Dünya Sırası: 409

CERN çalışmaları hariç tutulduğunda İlk 10 bilim insanı ve alanları:

1. Metin Sitti Koç University Engineering & Technology / Mechanical Engineering Dünya Sırası: 3735

2. Mustafa Soylak Erciyes University Natural Sciences / Chemical Sciences Dünya Sırası: 3797

3. Ilhan Ozturk Nişantaşı University Economics & Econometrics / Environmental Economics Dünya Sırası: 5182

4. İlhami Gülçin Atatürk University Natural Sciences / Chemical Sciences Dünya Sırası: 5790

5. İsmail Çakmak Sabancı University Agriculture & Forestry / Soil Sciences and Plant Nutrition Dünya Sırası: 5988

6. Jean de la Rosette İstanbul Medipol University Medical and Health Sciences / Urology Dünya Sırası: 6069

7. Ahmet Sarı Karadeniz Teknik University Engineering & Technology / Metallurgical & Materials Engineering Dünya Sırası: 8269

8. Mustafa Tüzen Tokat Gaziosmanpasa University Natural Sciences / Chemical Sciences Dünya Sırası: 8363

9. Nazmi Volkan Adsay Koç University Medical and Health Sciences / Pathology Dünya Sırası: 8678

10. Hakan Fehmi Öztop Fırat University Engineering & Technology / Mechanical Engineering Dünya Sırası: 9598

