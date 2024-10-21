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15 Temmuz gazisi İlhan: Fetullah Gülen siyonizme hizmet ediyordu

15 Temmuz gazisi Musa İlhan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili, "Ateşi bol olsun diyoruz. Fetullah Gülen'in neye hizmet ettiği belliydi. Müslümanlık ve insanlık hariç her şeye hizmet etti. Siyonizme hizmet ediyordu" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 15:26, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 15:30
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15 Temmuz gazisi İlhan: Fetullah Gülen siyonizme hizmet ediyordu

15 Temmuz darbe girişimi esnasında demokrasiye sahip çıkmak için sokağa çıkan Musa İlhan, hainlerin sıktığı kurşunla kalbinin 2 milimetre altından yaralandı.

Kurşunun vücudundan çıkarılmasının riskli olması nedeniyle 8 yıldır hainlerin sıktığı mermiyle yaşayan İlhan, FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

"Sadece siyonizmin uşağı değildi, dinimize büyük zararlar verdi"
15 Temmuz Gazisi Musa İlhan, FETÖ elebaşı terörist Güle'in ölümüyle ilgili, "Bu sabah güne güzel uyandık. Okyanus ötesinden güzel bir haber aldık. Ateşi bol olsun diyoruz. Bu kişi sadece siyonizmin uşağı değildi, dinimize o kadar büyük zarar verdi ki artık insanların cemaatlere bakışı farklı olmaya başladı. En büyük zararlarından birisi de budur. 15 Temmuz ve öncesinde verilen zararları saymıyoruz ama insanların cemaatlere bakışı çok değişti. Keşke iade edilseydi de burada yargılansaydı. Bir nebze olsun 251 tane şehidimizin ve 2 bin 173 gazimizin gönlü hoş olurdu. Şehit ailelerimizin yürekleri soğurdu. Dünyada iki tane insanın ölümü beni çok mutlu ederdi. Birincisi İsrail'in zalim başbakanı Netanyahu, ikincisi de buydu. Allah sıralı ölüm versin. Sıra inşallah ona da gelir" dedi.

"İki müjdeli haberi de hastanede aldım"
15 Temmuz hain darbe girişiminde yaralandıktan sonra 8 yıldır kalbinde kurşunla yaşayan İlhan, "15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaralanmıştım. Şu an ki olduğumuz yerde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yanı başındayız. O gün de burada çok destansı direnişler olmuştu. 8 yıldır kalbimde bir kurşun taşıyorum, bunun gururunu yaşıyorum. İlk defa bugün çok mutlu oldum. Ölüm haberi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Siz de beni hastanede ziyaret ettiniz. 16 Temmuz sabahı yoğun bakımda gözlerimi açtığımda, hemşire hanımlara Cumhurbaşkanımızın yaşayıp yaşamadığını sormuştum. Yaşadığını söylemişlerdi. O zaman çok mutlu olmuştum. Bu sabah da tedavim için hastaneye gelmiştim. Tam manasıyla burada öğrenmiş oldum. Buraya gelirken ajanslara düşmüştü ama hastanede bütün ulusal kanallardan ve sizden de duymuş oldum. Çok tevafuk oldu. İki müjdeli haberi de hastanede aldım. Birincisi 16 Temmuz sabahı Cumhurbaşkanımızın yaşadığı, ikincisi de Fetullah Gülen denilen terörist başının gebermesidir" diye konuştu.

"Müslümanlık ve insanlık hariç her şeye hizmet etti"
Terörist Gülen'in Müslümanlık haricinde her şeye hizmet ettiğini ifade eden Musa İlhan, "Fetullah Gülen'in neye hizmet ettiği belliydi. Müslümanlık ve insanlık hariç her şeye hizmet etti. Siyonizme hizmet ediyordu" dedi.

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