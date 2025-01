Erdoğan: Hiç kimse yargı mensuplarını tehdit edemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

YANGIN FACİASI

Kartalkaya'daki yangında vefat eden 78 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavileri devam eden 10 kardeşimize de rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum.

"HİÇ KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR"

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Bizler adaletin mülkün temeli olarak gören bir geleneğin mirasçılarıyız.

Adalet hizmetlerinin etkinliği kadar adaletin gecikmesinin de vaktinde tecelli etmesinin de her daim vurguluyoruz. Yargı makamının itibarına halel gelmemesi ve toplumun adalete olan inancının sarsılmaması bizim için her türlü mülahazanın üzerindedir. Adalet sistemimizin tüm unsurlarıyla güçlü ve etkin bir şekilde işlemesi, milletimin her ferdini yakından ilgilendiriyor.

Bazı insanların hukuk önünde ayrıcalıklara sahip olduğu günler artık geride kalmıştır. Yargı pratiğinin yerleşmesinin Türk demokrasisin adına önemli bir vasıf olarak görüyoruz.

Hukuk karşısında kendisini dokunamaz görenler kabullenecek ki kimse hukukun üstünde değildir. Suç işleyen hesabını bağımsız Türk mahkemelerinde verecektir.

"KİMSE YARGIYA PARMAK SALLAYAMAZ"

Hiç kimse yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, yargı camiamıza parmak sallayamaz. Muhalefet partisi başkanı da olsanız kameralar karşısında kimse tehdit savuramazsınız.

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ

Yeni refom belgemiz bugüne kadarki gelişmelerin değerlendirilmesi ve sistemin ihtiyaç duyduğu yeniliklerin belirlenmesi suretiyle oluşturulmuştur.

-Uzlaştırıcı, birleştirici, özgürlükçü, toplumun tüm kesimlerini kuşatan yeni ve sivil bir anayasa çalışmalarımıza hız vereceğiz.

-Adalete güvenin tam olarak tesis edilmesi için ceza adaleti sisteminde mağdur odaklı yeni politikaları uygulamaya alıyoruz.

-Hukukun üstünlüğünü esas alan Yeni Strateji Belgesiyle etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edeceğiz.

-İfade, basın özgürlüğü, kişi hürriyeti ve güvenliğine ilişkin standartları yükseltecek, yeni hak arama yollarını çeşitli tedbirlerle tahkim edeceğiz.

-Yeni düzenlemelerle duruşmaların 2 aydan fazla ertelenmemesini ve bazı uyuşmazlıkların da duruşma yapılmaksızın çözülmesini sağlayacağız.

-Çevre, sağlık, sigorta, trafik ve iş kazalarından kaynaklanan dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacak.

-Yargı Reformu Stratejisi'nin ilk amacı kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılmasıdır.

-Yeni insan hakları eylem planı ile hak ve özgürlüklerin daha etkin korunmasını sağlayacağız.

-İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltecek yeni hak arama yollarını tahkim edeceğiz.

-Mahkum sürede yargılanma hakkının temini için mahkemeler teşkilatının organizasyon yapısını tekrar tanzim edeceğiz.

-İhtiyaç duyulan yerlerde yeni mahkemeler kuracağız. Bazı mahkemelerin heyet halinde çalışmalarını temin edeceğiz.

-Önümüzdeki dönemde hakimlerimiz meslek hayatları boyunca hukuk veya ceza hakimi olarak sınıflandırılacak, dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacaktır.

-Savunmanın güçlendirilmesi ve avukatların adli süreçlere daha etkin katılabilmesi için avukatlık kanunu güncellemeyi hedefliyoruz.

-İlk amaç kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılmasıdır. Uzlaştırıcı, birleştirici yeni ve sivil bir anayasa çalışmalarına hız vereceğiz.

-Kişisel Verilerin Korunması Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ihtiyaç duyulan yerlerde yeni adliyeler kurulacak.

-Tek hakimle çalışan bazı mahkemelerin heyet halinde çalışanların sayıları artırılacak.

-İlk derece mahkemelerinde uzun süren davalar istinaf mahkemelerinde öncelikle incelenecek ve bazı davalarda istinaf incelemesi olmadan doğrudan temyiz incelemesi yapılacaktır.

-Stajyer avukatlara mesleklerine ekonomik kaygılardan uzak bir şekilde hazırlanmalarını temin edeceğiz.

-Duruşmaların iki aydan fazla ertelenmemesini sağlayacağız. Bozma kararı verilen dosyaların öncelikle görülmesi hedefimizdir.

-Adalet hizmetlerinde yapay zeka uygulamalarından istifade edeceğiz.

-Hakim ve savcı yardımcılığı sürecini yeniden yapılandıracak ve hizmet içi eğitimleri güçlendireceğiz.

-Noter yardımcılığını sisteme kazandıracağız.

-Saldırı amacıyla araçlarından inen sürücüleri, ehliyetleirne el konulması da dahil müstakil yaptırımlara tabi tutacağız.

-Ölümlü veya yaralı trafik kazalarında zaruret dışındas olay yerinin terk eidlmesini de ayrı bir suç olarak düzenleyeceğiz.

-Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarının cezalarını önemli ölçüde artıyoruz.

-Hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun şekilde suç, yaptırım ve infaz dengesini toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde düzenleyeceğiz.

-Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu ile vücut dokunulmazlığına, hürriyete ve çevreye karşı işlenen suçların cezalarını artırıyoruz.