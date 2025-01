ESK'den Ramazan öncesi et fiyatına zam olmaması için tedbir

Et ve Süt Kurumu (ESK), ramazan ayı öncesinde kırmızı et fiyatlarındaki fahiş artışların önüne geçmek için harekete geçti. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tüketicilerin uygun fiyatla ete ulaşmasını sağlamak amacıyla bir dizi önlem alındığı belirtildi.

40 Bin Canlı Hayvan Tedarik Edilecek

Açıklamada, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde hazır bulunan kasaplık hayvanların yanı sıra ramazan ayının başına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedarik edileceği bilgisi paylaşıldı.

Karkas Etler Uygun Fiyatla Piyasaya Sunulacak

Kesimi yapılacak hayvanlardan elde edilecek karkas etlerin, PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine uygun fiyatlarla ulaştırılacağı ifade edildi. Bu adımla her ramazan öncesi yaşanan sebepsiz fiyat artışlarının engellenmesi hedefleniyor.

Tüketiciler İçin Önemli Adım

Et ve Süt Kurumu'nun aldığı bu tedbirler, ramazan ayı öncesinde kırmızı et fiyatlarında yaşanabilecek spekülatif artışların önüne geçerek tüketicilerin uygun fiyatlarla et temin etmesini sağlamayı amaçlıyor.