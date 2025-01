Konya'da 3 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar var

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada birilerinin olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çevrede toplananlara "sessiz olun" uyarısı yapılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesi'nde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim."

"İçeride 5 kişinin olduğu yönünde bilgi edinildi"

Konya Valisi İbrahim Akın, olay yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Saat 20.05 itibarıyla 112 merkezine gelen bir ihbarda Beyşehir Caddesi Taşoluk Apartmanı'nın çöktüğü yönünde bilgi ulaştı. Haberin tarafımıza ulaşması üzerine derhal, AFAD, 112, belediye, sağlık tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edildi. Şu an içeriden çıkan bir vatandaşımızdan aldığımız bilgiye göre içeride 5 kişinin olduğu yönünde bilgi edinildi. Elbetteki bu bilgiler ilk elde edilen bilgiler. Binanın ruhsat durumuyla ilgili, kaç dairesi olduğuyla ilgili belediyemizde arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Yine diğer dairelerde oturanlar olup olmadığı yönünde kayıtlar kontrol ediliyor. Şu anda bütün gayretimizle yapının altında olduğu ifade edilen 5 kişinin kurtarılmasına yönelik olarak yürütüyoruz. İnşallah ilerleyen saatlerde gerekli bilgiler elde edildikten sonra gerekli açıklamalar yine tarafımızca yapılacaktır. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Umuyoruz ki hiçbir vatandaşımızı kaybetmeden onları yapının altından kurtarırız. Şu anda arkadaşlarımız bütün imkanlarımızı kullanmak suretiyle çalışmalarını yürütüyorlar."

Vali Akın, "Şu anda henüz olay çok yeni. Zaman içerisinde yapılan incelemelerle binanın hangi gerekçelerle çöktüğü de ortaya konulacaktır." dedi.

Soruşturma başlatıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup 1 cumhuriyet başsavcıvekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Arama kurtarma faaliyeti bitiminde görevlendirilen uzman bilirkişi heyeti ile birlikte cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma yapılacaktır." bilgileri verildi.

AFAD: 200 personel sevk edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'da çöken binaya yönelik çalışmalar için AFAD, itfaiye, emniyet, 112 Acil Sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konya'nın Selçuklu ilçesinde bugün akşam saatlerinde Kılıçarslan Mahallesi'nde bir binanın çöktüğü bilgisi alınmıştır. Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 Acil Sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş, ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

DMM'den Konya'da çöken binaya ilişkin açıklama

DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir. Devam eden çalışmalara ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Konya'da çöken binaya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da çöken binaya ilişkin, "Olay yerine il AFAD müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, itfaiyeden 120 personel ile emniyet, 112 Sağlık ve belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Konya'nın Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi'ndeki çöken binayla ilgili ihbarın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 20.05'te ulaştığını belirtti.

AFAD ve belediye ekiplerinin saat 20.15'te bölgeye ulaştığını aktaran Yerlikaya, "Olay yerine il AFAD müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, itfaiyeden 120 personel ile emniyet, 112 Sağlık ve belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çöken binanın olduğu yere AFAD mobil koordinasyon tırı, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Adana, Burdur ve Amasya AFAD il müdürlüklerinden ekipler sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Öte yandan, Bakanlık kaynaklarından, Yerlikaya'nın Konya'ya gittiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Profesyonel ekiplerimiz işlerini yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'da çöken 3 katlı binayla ilgili "Temel önceliğimiz arama kurtarma faaliyetinin başarılı bir şekilde icra edilmesi. Profesyonel ekiplerimiz işlerini yapıyorlar." dedi.

KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu için Konya'da bulunan Yılmaz, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bina çökmesi üzerine bölgeye geldi.

Burada yetkililerden bilgi alan Yılmaz, maalesef çok üzüntü verici bir hadiseyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Konya'da bir binada kendiliğinden bir yıkımın gerçekleştiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Az önce Valimizden bilgi aldık. Sağ olsun ilk andan itibaren Valimiz olay yerindeydi. 1994 yılında ruhsatlandırılmış bir bina. Arka cephesinde kentsel dönüşüm gerçekleşmiş ama maalesef cadde üzerindeki bu bina kentsel dönüşümü gerçekleştirmeyi kabul etmedikleri için devam etmiş. Ruhsatı olduğu için de bu şekilde olmuş. Şu anda temel önceliğimiz binanın altında vatandaşımız var mı, nedir durumları onlara bir an önce ulaşıp kurtarmak. Binadan çıkan iki vatandaşımız söz konusu. Onların ifadeleri var. Kendi aileleriyle ilgili 5 kişinin olduğuna dair. Çıkan vatandaşlardan böyle bir bilgi var. Tabi ki bunun dışında da vatandaşlarımızın olma ihtimali var binada. Her türlü çabayı kurumlarımız ortaya koyuyor. Gerek merkezi idare gerek yerel yönetim, bütün ilgili kurumlarımız sahada. Az önce Valimize sordum yeterli aracın gerecin olduğunu ifade etti. Her ihtimale karşı başka takviye unsurlar da harekete geçmiş durumda. Ama şu anda yeterli ekipman ve ekiple çalışma yürütüldüğü bilgisi aldık."

Yılmaz, enkaz altındaki vatandaşları sağ salim olarak çıkartmayı temenni ettiklerini ifade etti.

Şu anda temel önceliğin bu olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir an önce bu durumu açıklığa kavuşturmak. Bu çerçevede çeşitli araştırmalar ve incelemeler yapılıyor. Şu an itibariyle bilgilerimiz bunlar. Temel önceliğimiz arama kurtarma faaliyetinin başarılı bir şekilde icra edilmesi. Profesyonel ekiplerimiz işlerini yapıyorlar. Bize düşen onlara yardımcı olmak. Elimizden ne geliyorsa yapmak. Tabi ki dua ve temenni ediyoruz, canını kaybetmiş hiçbir vatandaşımız olmaz inşallah. Bu konuda henüz söyleyebileceğimiz bir şey söz konusu değil. Ekiplerimiz çalıştıkça, olay netleştikçe Valiliğimiz ve ilgili kurumlarımız sizleri detaylı bir şekilde bilgilendirecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ile başka toplantılar vesilesiyle buradaydık. Olayı duyunca hemen buraya gelip görmek istedik. Geçmiş olsun, Cenab-ı Allah böyle hadiselerden muhafaza eylesin. Çalışan ekibe Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Onlardan iyi haberler almayı temenni ediyoruz. Elimizden gelen tüm gücümüzle çalışmaları sürdüreceğiz."

Ekiplerin tüm gayretiyle çalıştığını vurgulayan Yılmaz, "Küçük yangın durumu söz konusu olabilir. Ahşap da var biliyorsunuz binada. Şu anda ekipler gerekli müdahaleyi yapıyor. Şu anda kesinleşmiş herhangi bir bilgi yok. Temenni ederiz ki başka kişi olmasın ama kesin konuşabileceğimiz bir durumda değiliz. O konuda da her türlü araştırma yapılıyor, işte dinlemeler yapılıyor bir taraftan gördüğünüz gibi, bir taraftan ihtimali olan kişilerle ilgili araştırmalar yapılıyor ama henüz kesin söyleyeceğimiz bir bilgi söz konusu değil. Burada 7 dükkan, 14 daire var, altı dükkan. Cadde üzerindeki binalara benzer o noktada da şunu söyleyeyim hemen yan taraftaki binalar da boşaltılmış durumda her ihtimale karşı o anlamda da bir tedbir alınmış durumda." diye konuştu.