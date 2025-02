Erdoğan'dan Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Konuşmasına kongreye katılanları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul, bir semtini sevmeye, bir ömrün kafi gelmeyeceği güzel İstanbul. Üstat Necip Fazıl'ın deyişiyle; denizle toprağın visale erdiği gecesi sümbül, Türkçesi bülbül kokan aziz İstanbul. Toprağında sahabeler yatan, Fahri Kainat Efendimizin sancaktarı Ebu Eyyubel Ensari Hazretlerini sinesinde misafir eden asil İstanbul. Kulluğundan kılmasın azat Allah'ım beni diyen Fatih Sultan Mehmet'in fethine mazhar olduğu emsalsiz İstanbul. Camileriyle, saraylarıyla, surlarıyla, sokakları, caddeleri, çeşmeleriyle, o eşsiz siluetiyle Muhteşem İstanbul. Medeniyet bahçemizin gülüstanı, laleleri, hüsnühattı, ergüvanı zarif İstanbul. İlimde derinleşmenin, estetikte incelimenin, sanatta yükselmenin ocağı, adresi, vakur İstanbul. Türk ve İslam dünyasının cazibe merkezi olan, sedasına kulak, sevdasına gönül verdiğimiz muazzez İstanbul. Milletimizin aşkı, sevdası, tutkusu, yari İstanbul. Seni bugün bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresinin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, İstanbul teşkilatında bugüne kadar görev yapanlara teşekkür etti.

"Yeni bir Türkiye inşa edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, biliyorsunuz bugün İstanbul Teşkilatımızda bayrak değişimi yaşanıyor. 4 yıldır İstanbul İl Başkanlığı görevini şanla, şerefle, konumunun getirdiği sorumluluk bilinciyle yürüten ve bugün nöbeti devreden Osman Nuri Kabaktepe'ye, partim ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Osman Nuri kardeşimle birlikte farklı kademelerde görev yapmış yol ve dava arkadaşlarımıza da takdir ve tebriklerimi iletiyorum. Gençler, unutmayın 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz. Bugünden itibaren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı vazifesini üstlenecek olan Abdullah Özdemir kardeşime de Rabbim'den üstün hizmetler, gayretler ve başarılar niyaz ediyorum. Bugün aramızda olmayan, dünya defterini kapatıp, beka alemine göç etmiş tüm kardeşlerimizi, büyüklerimizi, yol arkadaşlarımızı rahmetle şükranla yad ediyorum.

"AK Parti erdemliler hareketidir"

Unutmayın, AK Parti bir erdemliler hareketidir. Ana kucağıdır. Baba ocağıdır. Vatan için aşkla çarpan kalplerin buluşma noktasıdır. Bu kutlu hareketin her bir mensubu, partimiz ve ülkemiz için ter döken her bir yol arkadaşımız adını tarihe şimdiden yazdırmıştır. 81 ilimizin yanı sıra gönül ve kültür coğrafyamızda dünyanın farklı köşelerinde bu harekete destek veren, kendi kaderini AK Parti'nin ve Türkiye'nin kaderiyle birleştiren her bir kardeşimiz bizim için değerlidir. Şu an bu salonda bulunan her bir kardeşimin bu hareketin tarihinde silinmez bir yere sahip olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum.

Görevimiz ne olursa olsun, hepimiz kökü mazide gözü atide olan kutlu bir davanın neferleriyiz. Tayyip Erdoğan olarak, Genel Başkan sıfatımdan ziyade, bu hareketin bir neferi olmanın heyecanını her zaman kalbimin derinliklerinde hissettim. Bu davanın bir mensubu, sizlerin yol ve mücadele arkadaşı olmaktan her zaman şeref duydum. Son nefesime kadar da AK Parti'nin, millete, memlekete ve insanlığa hizmet mücadelesinde yer almanın haklı gururunu yaşayacağım. Sevdanız için teşekkür ediyorum. Coşkunuz için, heyecanınız için, bu ihtişamlı birlik ve dayanışma tablosu için her birinize kalpten teşekkür ediyorum.

14 Ağustos 2001'de partimizi nasıl kurduysak, 3 Kasım 2002'de milletimizin oyu ve duasıyla nasıl yola çıktıysak, vesayet odaklarını, kirli yapıları, karanlık planları nasıl yıktıysak, kapatma davalarını, muhtıraları, gece yarısı bildirilerini, milletin iradesini hedef alan alçak saldırıları nasıl püskürttüysek, engelleri, yasakları, kısıtlamaları nasıl ortadan kaldırdıysak, Allah'ın izniyle çok daha fazlasını yine birlikte başaracağız. 27 Nisan'da, 7 Şubat MİT krizinde, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde ekmeğini yedikleri bu devlete ihanet edenlerin yakasına nasıl yapıştıysak, gariplerin, mazlumların, mağdurların, dışlananların, hor görülenlerin sesini hem ülkemizde hem de dünyada nasıl duyurduysak, tam 22,5 yıldır Türkiye'yi başarıdan başarıya nasıl koşturduysak, bir şeyler gördüm gelirken bilbordlarda. Neymiş? 23 yılda İstanbul'u konutlarla donatmışlar. Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Böyle bir şeyi gördünüz mü? Var mı bu tür konutlar? Hey Ekrem efendi, sen bunları delillendir, ispat et. Bak bakalım Erdoğan ne yapıyor? Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz.

"MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumu gayet iyi"

Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada çok daha yüksek seviyelere getireceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Bu vesileyle Cumhur İttifakı ortağımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şahsım ve partim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Sağlık durumu iyi olan Sayın Bahçeli'nin nekahat dönemini İnşallah bir an önce tamamlayarak, Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet mücadelesine eskisinden daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğine inanıyorum. Nitekim bugün yaptığım ikili telefon görüşmesinde de durumunun gayet iyi olduğunu kendinden dinleme fırsatını buldum." diye konuştu.

"Hizmet üretmekten bir an olsun geri durmayacağız"

Millete hizmet yolunda parolalarının belli olduğunu vurgulayan Erdoğan, son 22,5 yıldır olduğu gibi yine "ben" değil "biz" diyeceklerini belirterek şunları kaydetti;

Aramıza nifak tohumları ekmeye kalkanların oyunlarına gelmeyecek, pusuda bekleyen fitne tüccarlarına ümit kırıntısı dahi vermeyeceğiz. Biz kardeşçe kenetlenmiş bir kadroyuz. Hepimiz bulunduğumuz görevlere sadece ve sadece millete hizmet etmek için, aziz milletimize layıkıyla hizmetkarlık yapmak için geldik. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Millet bizi buralarda tuttuğu müddetçe de kimin ne dediğine bakmadan, hizmet üretmekten bir an olsun geri durmayacağız.

"Böylesi büyük bir afeti unutmak mümkün değil"

Dün 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yılı olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybedenleri, "Bir Oluruz" şiarıyla düzenlenen anma programında yad ettiklerini kaydetti.

Dün Adıyaman'da olduklarını anımsatan Erdoğan, "Değil üzerinden iki yıl, iki asır geçse dahi böylesi büyük bir afeti unutmak mümkün değil. Bilhassa yakınlarını, sevdiklerini, anne, baba ve çocuklarını toprağa veren vatandaşlarımızın acısının hala taze olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Rabbim, kederli ailelerimize sabrı cemil ihsan eylesin. Her zaman olduğu gibi, depremin yıl dönümünde de afetzedelerimizi yalnız bırakmadık. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, Genel Merkez, Merkez Yürütme ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimiz deprem bölgesindeki şehirlerimizi ziyaret etti. Biz de anma programı vesilesiyle Adıyaman'a gittik. Hem Adıyamanlı kardeşlerimizle kucaklaştık, hem depremzedelerimize yeni yuvalarının anahtarlarını teslim ettik. Hem de bazı hayırseverlerimize plaketlerini takdim ettik." ifadelerini kullandı.

"453 bin konut ve iş yerinin inşasını tamamlayacağız"

Deprem bölgesindeki şehirlerin yeniden ayağa kaldırıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Son iki yılda depremin yol açtığı kayıp ve zararın telafisiyle, afet risklerinin azaltılması için 2,6 trilyon liralık kaynak kullandık. Şimdiye kadar 201 bin 580 konut ve iş yerinin kurasını çektik, anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Yılbaşına kadar 453 bin konut ve iş yerinin inşasını tamamlayacağız. Söz verdik, ahdettik. Allah'ın izniyle milletimize mahcup olmayacağız. Daha artçı sarsıntılar devam ederken, ortalığı velveleye verip de iki yıldır ortalıkta görünmeyen deprem turistlerine bir çift sözüm var. Asrın felaketinde asrın vicdansızlığını sergilediniz. Sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret ettiniz. Şimdi geriye dönüp bakınca hiç mi kendinizden utanmıyorsunuz? En zor, en acılı günlerinde bu millete yaptığınız kötülüklerden dolayı hiç mi vicdan azabı duymuyorsunuz? İktidara, muhalefet etmekle devletinize ve milletinize düşmanlık etmenin arasındaki devasa ayrımının farkına acaba ne zaman varacaksınız? Bir çift sözüm de bol bol vaat dağıtıp, sırra kadem basanlaradır. Hani bedava ev yapıyordunuz? Hani her şeyi ücretsiz sağlıyordunuz? Ne oldu? Niçin sözlerin arkasında duramadınız? Şu anda yönetimi sizde olan belediyelerde ne yapıyorsunuz?

Elbette henüz her şey bitmiş değil. Daha yapacak çok işimiz, teslim etmemiz gereken birçok konut var. Biz de zaten ilk günden beri mesuliyetimizin bilinciyle hareket ediyoruz. Konutların yüzde 45'ini teslim ettik. Kalan 252 bin konut ve iş yerimizi de hızlıca bitirmenin gayretindeyiz. Yılı başına kadar 453 bin konut ve iş yerinin inşasını tamamlayacağız.