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Sabiha Gökçen'de POLNET arızası nedeniyle bekleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda POLNET arızası yolcuları uzun süre bekletti. Pasaport işlemleri manuel yapıldı, yolculara hurma ve su dağıtıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mart 2025 22:40, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 22:41
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Sabiha Gökçen'de POLNET arızası nedeniyle bekleme

EMNİYET tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği veren Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) akşam saatlerinde meydana gelen sistem arızası nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport işlemleri manuel olarak yapılırken yolcular uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Sistem Arızası

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan yolcular, saat 18.20 sıralarında emniyet tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği veren Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) meydana gelen arıza nedeniyle pasaport kuyruğunda beklemek zorunda kaldı. Arızanın giderilmesi için polis ve terminal ekipleri gerekli müdahaleleri yaparken yolcular sık sık yapılan anonslarla bilgilendirildi.

Yolculara İftar Saatinde Hurma ve Su Dağıtıldı

Arızanın iftar saatine denk gelmesi nedeniyle yolculara hurma ve su dağıtıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada arızanın bir süre sonra giderildiği belirtilerek pasaport işlemlerinin yeniden yapılmaya başlandığı ifade edildi. Ayrıca, işlem sürelerinin kısa bir süre içerisinde normale döneceği belirtildi.

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