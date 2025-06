Diyarbakır'da 12 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarmanın Diyarbakır'da 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 12 milyon 389 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirdiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarmanın Diyarbakır'da büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirdiğini belirtti. Operasyonlarda 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ile 127 kg esrar ele geçirildi. Ayrıca, 22 şüpheli zehir taciri yakalandı ve tamamı tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Lice Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat Başkanlıkları, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, Muş, Batman, Bingöl, Mardin, Şanlıurfa ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarının desteğiyle Diyarbakır'ın Lice ilçesinde büyük bir operasyon düzenlendi.

143 operasyonel tim

1.780 personel

1 S-70 genel maksat helikopteri

1 ATAK taarruz helikopteri

2 JİHA ve uzaktan algılama sistemleri

Tebrik ve Mücadele Mesajı

Diyarbakır Valisi, Lice Kaymakamı, operasyonları koordine eden Lice Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanları ve Kahraman Jandarma tebrik edildi. Uyuşturucuya karşı yürütülen bu mücadele, geleceğin teminatı olan gençleri koruma amacı taşımaktadır. Her sokakta, her caddede, her köşe başında var olmaya devam edileceği ve gece gündüz demeden operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.