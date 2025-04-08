TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Beklentileri Geriliyor
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Beklentileri Geriliyor
Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 Bin TL'lik Dava
Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 Bin TL'lik Dava
Bayram tatilinde kazalarda 74 kişi yaşamını yitirdi
Bayram tatilinde kazalarda 74 kişi yaşamını yitirdi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 38 Gümrük Muhafaza Memuru Gözaltında
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 38 Gümrük Muhafaza Memuru Gözaltında
Motorinde Büyük İndirim Bekleniyor...
Motorinde Büyük İndirim Bekleniyor...
TÜİK Açıkladı: Mart Ayının En çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu!
TÜİK Açıkladı: Mart Ayının En çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu!
Açık alana çöp döken Bayraklı Belediyesi'ne 3,7 milyon ceza
Açık alana çöp döken Bayraklı Belediyesi'ne 3,7 milyon ceza
Mevduat Faizlerinde Yükseliş: 500 Bin TL Getirisi
Mevduat Faizlerinde Yükseliş: 500 Bin TL Getirisi
Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı!
Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı!
2025 Aile Yılı: Doğum Yardımı Başvuruları Açıldı
2025 Aile Yılı: Doğum Yardımı Başvuruları Açıldı
LPG'ye indirim geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları
LPG'ye indirim geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5 ayrı rekor
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5 ayrı rekor
Şehit ve gazi ailelerinden Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Şehit ve gazi ailelerinden Özgür Özel hakkında suç duyurusu
229 milyon lira dolandıran suç şebekesi çökertildi, 18 zanlı tutuklandı
229 milyon lira dolandıran suç şebekesi çökertildi, 18 zanlı tutuklandı
Bakan Bolat, BAE'de iş insanlarıyla bir araya geldi
Bakan Bolat, BAE'de iş insanlarıyla bir araya geldi
Trump'tan Erdoğan'a: Ben onu seviyorum, o da beni sever
Trump'tan Erdoğan'a: Ben onu seviyorum, o da beni sever
Bakan Fidan: Irak PKK'yı Tehdit Olarak Tanımalı
Bakan Fidan: Irak PKK'yı Tehdit Olarak Tanımalı
YÖK'ten Üniversitelere Boykotla İlgili Talimat
YÖK'ten Üniversitelere Boykotla İlgili Talimat
Yarım Düğün Modası: Çiftler İçin Yeni Seçenek
Yarım Düğün Modası: Çiftler İçin Yeni Seçenek
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücret
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücret
Ev Sahipleri Dikkat! Bugün Son Gün, Ceza Yiyebilirsiniz
Ev Sahipleri Dikkat! Bugün Son Gün, Ceza Yiyebilirsiniz
Ömer Çelik'ten Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesine dair açıklama
Ömer Çelik'ten Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesine dair açıklama
Bahçeli: Hiç Kimse Erken Seçim Hayalleri Kurmamalı
Bahçeli: Hiç Kimse Erken Seçim Hayalleri Kurmamalı
Uzmanlardan Yatırımcılara 'Trump Tarifeleri' Uyarısı: Panik Yapmayın!
Uzmanlardan Yatırımcılara 'Trump Tarifeleri' Uyarısı: Panik Yapmayın!
Eğitimciler 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Kongrede Tartışacak
Eğitimciler 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Kongrede Tartışacak
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin İkinci Adım Gerekiyor
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin İkinci Adım Gerekiyor
2024'te En Çok Otomobil Satılan Ülkeler Açıklandı
2024'te En Çok Otomobil Satılan Ülkeler Açıklandı
Tarım Sektörü 6 Çeyrektir Aralıksız Büyüyor
Tarım Sektörü 6 Çeyrektir Aralıksız Büyüyor
Bakan Tunç'tan tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin açıklama
Sağlık Okuryazarlığı İçin Türkiye'de Yeni Seferberlik
Sağlık Okuryazarlığı İçin Türkiye'de Yeni Seferberlik
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

2025 Aile Yılı: Doğum Yardımı Başvuruları Açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, doğum yardımı başvurularının e-Devlet üzerinden alınmaya başladığını açıkladı. İlk çocuk için 5 bin TL verilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 09:09, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 09:55
Yazdır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı başvurularının e-Devlet üzerinden alınmaya başladığını duyurdu. Yardımlar, 1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için geçerli olacak.

Aile Yılı İlan Edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından hayata geçirilen doğum yardımı düzenlemesi kapsamında başvuruların başladığını açıkladı.Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz." dedi.

Başvuru Yöntemleri

Başvuruların öncelikli olarak e-Devlet üzerinden alınacağını belirten Göktaş, sisteme erişim sağlayamayan vatandaşların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden yardım alabileceklerini söyledi.

Yardım Şartları ve Ödemeler

Yardımların herhangi bir kriter aranmaksızın verileceğini vurgulayan Göktaş, uygulamanın 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti.

  • İlk çocuk için 5 bin TL (tek seferlik),
  • İkinci çocuk için aylık 1.500 TL,
  • Üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5.000 TL.

Ödemeler, çocukların 5 yaşını tamamlayana kadar annelerin hesaplarına yatırılacak.Ailelerin ekonomik yükünü azaltmayı ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmeyi hedefleyen doğum yardımı uygulaması, sosyal destek politikalarının önemli bir ayağını oluşturacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber