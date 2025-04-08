2025 Aile Yılı: Doğum Yardımı Başvuruları Açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı başvurularının e-Devlet üzerinden alınmaya başladığını duyurdu. Yardımlar, 1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için geçerli olacak.

Aile Yılı İlan Edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından hayata geçirilen doğum yardımı düzenlemesi kapsamında başvuruların başladığını açıkladı.Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz." dedi.

Başvuru Yöntemleri

Başvuruların öncelikli olarak e-Devlet üzerinden alınacağını belirten Göktaş, sisteme erişim sağlayamayan vatandaşların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden yardım alabileceklerini söyledi.

Yardım Şartları ve Ödemeler

Yardımların herhangi bir kriter aranmaksızın verileceğini vurgulayan Göktaş, uygulamanın 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti.

İlk çocuk için 5 bin TL (tek seferlik),

İkinci çocuk için aylık 1.500 TL,

Üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5.000 TL.

Ödemeler, çocukların 5 yaşını tamamlayana kadar annelerin hesaplarına yatırılacak.Ailelerin ekonomik yükünü azaltmayı ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmeyi hedefleyen doğum yardımı uygulaması, sosyal destek politikalarının önemli bir ayağını oluşturacak.