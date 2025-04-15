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Uzman çavuş evinde ölü bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma uzman çavuş evinde ölü bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 22:10, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 22:32
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Uzman çavuş evinde ölü bulundu

Jandarma Uzman Çavuş E.A'nın (40) Park Mahallesi'ndeki evinden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler E.A'yı evde silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde E.A'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. E.A'nın cansız bedeni inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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