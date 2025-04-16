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Hava Sıcaklıkları Artıyor, Bahar Havası Geliyor

16 Nisan 2025'te hava durumu: İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da hafif zirai don uyarısı yapıldı. Tarım faaliyetleri için dikkatli olunmalı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 07:40, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 07:49
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Hava Sıcaklıkları Artıyor, Bahar Havası Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında pus ve sis bekleniyor. İşte 16 Nisan 2025 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den Hava Durumu Uyarıları

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda hafif zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Marmara Bölgesi

  • Edirne: 21°C, Parçalı bulutlu
  • İstanbul: 21°C, Parçalı bulutlu
  • Kırklareli: 21°C, Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi

  • Denizli: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
  • İzmir: 24°C, Parçalı ve az bulutlu
  • Muğla: 26°C, Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

  • Adana: 25°C, Parçalı bulutlu
  • Antalya: 25°C, Az bulutlu ve açık
  • Burdur: 22°C, Az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

  • Ankara: 20°C, Az bulutlu ve açık
  • Eskişehir: 22°C, Az bulutlu ve açık
  • Konya: 19°C, Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz Bölgesi

  • Bolu: 20°C, Az bulutlu ve açık
  • Karabük: 20°C, Az bulutlu ve açık
  • Sinop: 14°C, Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

  • Amasya: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
  • Rize: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu
  • Samsun: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi

  • Erzurum: 4°C, Parçalı ve çok bulutlu
  • Kars: 6°C, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
  • Malatya: 16°C, Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • Adıyaman: 19°C, Parçalı bulutlu
  • Diyarbakır: 18°C, Parçalı bulutlu
  • Gaziantep: 18°C, Parçalı bulutlu

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