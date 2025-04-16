Hava Sıcaklıkları Artıyor, Bahar Havası Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında pus ve sis bekleniyor. İşte 16 Nisan 2025 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den Hava Durumu Uyarıları

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda hafif zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Marmara Bölgesi

Edirne : 21°C, Parçalı bulutlu

: 21°C, Parçalı bulutlu İstanbul : 21°C, Parçalı bulutlu

: 21°C, Parçalı bulutlu Kırklareli: 21°C, Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi

Denizli : 25°C, Parçalı ve az bulutlu

: 25°C, Parçalı ve az bulutlu İzmir : 24°C, Parçalı ve az bulutlu

: 24°C, Parçalı ve az bulutlu Muğla: 26°C, Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Adana : 25°C, Parçalı bulutlu

: 25°C, Parçalı bulutlu Antalya : 25°C, Az bulutlu ve açık

: 25°C, Az bulutlu ve açık Burdur: 22°C, Az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

Ankara : 20°C, Az bulutlu ve açık

: 20°C, Az bulutlu ve açık Eskişehir : 22°C, Az bulutlu ve açık

: 22°C, Az bulutlu ve açık Konya: 19°C, Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz Bölgesi

Bolu : 20°C, Az bulutlu ve açık

: 20°C, Az bulutlu ve açık Karabük : 20°C, Az bulutlu ve açık

: 20°C, Az bulutlu ve açık Sinop: 14°C, Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Amasya : 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu Rize : 14°C, Parçalı ve çok bulutlu

: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu Samsun: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum : 4°C, Parçalı ve çok bulutlu

: 4°C, Parçalı ve çok bulutlu Kars : 6°C, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

: 6°C, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı Malatya: 16°C, Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi