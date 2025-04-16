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Gram Altın Yeniden 4 Bin Liranın Üzerinde

Doların değer kaybetmesiyle altın fiyatları yeni rekorlar kırıyor. Gram altın 4 bin 23 liraya ulaştı.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 08:24, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 08:28
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Gram Altın Yeniden 4 Bin Liranın Üzerinde

Altın fiyatları, doların değer kaybetmesinin ardından güne yeni rekorla başladı. Ons altın yüzde 1,62 artışla 3 bin 283 dolara yükseldi. Türkiye'de altının gram fiyatı da yükseliyor. Gram altın yeni güne yüzde 1,66lık yükselişle 4 bin 23 liraya kadar ulaştı.

Altın Fiyatlarının Yükselmesinin Nedenleri

Altın fiyatları, doların değer kaybetmesi, ABD-Çin arasında artan ticaret gerilimi ve küresel ekonomik büyümeye dair endişelerin etkisiyle bugün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Spot Altın ve Vadeli İşlemler

Spot altının ons fiyatı, yeni güne rekorla başladı. Ons altın yüzde 1,62 artışla 3 bin 283 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,4 primle 3 bin 286,30 dolara ulaştı.

Gram Altın Ne Kadar?

ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de altının gram fiyatı da yükseliyor. Gram altın yeni güne yüzde 1,66lık yükselişle 4 bin 23 liraya kadar ulaştı. Gram altın 19 Mart 2025 tarihinde 4 bin 68 lirayla rekor kırmıştı.

Uzmanlar: Dolar Düşüyor, Altın Kazanıyor

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Doların değer kaybetmesi ve devam eden riskten kaçış eğilimi gibi birçok etken, altının lehine çalışıyor" dedi. Dolar endeksi yüzde 0,4 gerileyerek altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

Yılbaşından Bu Yana Yüzde 24 Değer Kazandı

Singapur merkezli GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, "Belirsizlik sürdükçe altın güçlü kalmaya devam edecek" dedi. Altın, 2025 yılı başından bu yana yüzde 24'ten fazla değer kazandı.

ANZ Bank Tahminleri

ANZ Bank, yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 3 bin 600 dolara, 6 aylık tahminini ise 3 bin 500 dolara yükseltti. Banka analistleri, riskten kaçış amaçlı alımların henüz tam olarak başlamadığını vurguladı.

Gözler ABD Perakende Satış Verisinde

Yatırımcılar, gün içinde açıklanacak ABD perakende satış verilerini takip edecek. Bu veriler, ekonominin gidişatı ve Fed'in faiz indirimi planlarına dair ipuçları verecek. Piyasalar, 2025 sonuna kadar yaklaşık 87 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Diğer Metallerde Durum Ne?

  • Spot gümüş yüzde 0,1 artışla 32,32 dolara yükseldi.
  • Platin yüzde 0,3 düşüşle 956,64 dolara geriledi.
  • Paladyum ise 971,10 dolar seviyesinde sabit kaldı.


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