Mersin'de Serada Hint Keneviri Yetiştiren Kişi Tutuklandı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde evinin bahçesindeki serada Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen A.B'nin evine operasyon düzenlendi. Adreste çamurla kaplanmış bahçedeki serada ekili 201 kök Hint keneviri, 3 av tüfeği ve çok sayıda dolu kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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