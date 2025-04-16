Mersin'de Serada Hint Keneviri Yetiştiren Kişi Tutuklandı
Mersin Aydıncık'ta evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 201 kök kenevir ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 09:40, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 09:41
Mersin'in Aydıncık ilçesinde evinin bahçesindeki serada Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen A.B'nin evine operasyon düzenlendi. Adreste çamurla kaplanmış bahçedeki serada ekili 201 kök Hint keneviri, 3 av tüfeği ve çok sayıda dolu kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.